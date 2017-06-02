Осторожно, клещи: как защитить ребенка

Подцепить клеща можно где угодно: в лесу, в парке, у реки, на даче, даже в автобусе, если кто-то в этом же транспорте едет из-за города. Эти крошечные паразиты приносят огромные проблемы. Инфекции, которые они переносят, могут привести к параличу и даже смерти. Как же защитить себя и своего ребенка?

То, что клещи падают на нас с деревьев, – это миф. Во-первых, они просто не могут взобраться так высоко, во-вторых, им там нечего делать. Клещи обитают в траве и на невысоких кустарниках. Они цепляются за наши брюки, юбки и куртки, а потом ловко ползут наверх, разыскивая удобное местечно, чтобы крепко присосаться.

У клещей есть свои любимые места для укусов. Причем у детей и взрослых они разнятся – скорее всего, в силу разницы роста. Например, у детей клещи чаще всего обнаруживаются на голове, особенно за ушами.

Сам по себе укус клеща не страшен. Он вызывает лишь покраснение, зуд и незначительный отек в области ранки. А вот инфекции, которые попадают в кровь человека при укусе со слюной клеща или при его раздавливании, очень опасны.

Самое страшное заболевание, которое передается через укус клеща, – клещевой энцефалит, поражающий центральную нервную систему и вызывающий параличи (первые симптомы появляются через две недели после укуса) и боррелиоз или болезнь Лайма. От этой болезни не умирают, но она дает опасные осложнения на сердце и суставы.

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Как защитить малыша?

Прежде всего выбирайте для прогулок широкие тропинки. Сторонитесь тех мест, где нужно отодвигать ветки деревьев и пробираться сквозь кусты.

В течение прогулки и после нее очень внимательно осматривайте друг друга и детей, особенно открытые участки кожи и голову. А когда вернетесь домой, аккуратно снимите всю одежду в ванной и стряхните ее: паразиты могут зацепиться за куртку или брюки, и вы сами принесете их к себе в гости.

Ольга Иванова, эпидемиолог:

— Лучшим способом защиты от клещевых инфекций считается прививка. Но детей в возрасте до 2 лет не прививают, а более старших детей можно прививать только после медицинского осмотра и только в том случае, если в течение месяца они были абсолютно здоровы. А с этим обычно бывает сложно. Поэтому этот способ защиты для детей малопригоден. Остаются противоклещевые репелленты. Помните, что для детей до 3−5 лет таких средств не существует, потому что все противоклещевые средства очень токсичны и малышам в этом возрасте противопоказаны. И не забывайте, что стоит обрабатывать средствами от клещей не только одежду, но и коляски.

Самыми популярными средствами от клещей для детей считаются «Офф! Экстрим», «ДЭФИ-Тайга», «Бибан» и «Москитол антиклещ». Наносить их следует только на одежду: нанесите, дайте высохнуть, а потом только надевайте эту одежду на ребенка. Необходимо помнить, что у препаратов свой срок действия, в течение которого они эффективны. Потом обработку нужно повторить. Учтите, что при влажной погоде и тем более в дождь срок действия таких препаратов сильно укорачивается. А иногда средство может вообще оказаться неэффективным.

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Народные средства от клещей

Клещи не выносят запахи некоторых растений, так что можно воспользоваться их эфирными маслами. Самые эффективные: эфирное масло герани, пальмарозы, гвоздики, розмарина, лаванды, мяты, ментола.

Чтобы самостоятельно приготовить средство от клещей, возьмите 2 столовые ложки растительного масла-базы и добавьте 20 капель одного из перечисленных эфирных масел (можно сразу нескольких). Данной смесью или просто эфирным маслом необходимо обработать края одежды и открытые участки кожи. По выбранным местам лучше всего провести смоченным в масле пальцем. Данную процедуру необходимо проводить каждые 1,5 или 2 часа. Такое средство защиты будет гораздо безопаснее для ребенка, но и стопроцентной защиты, к сожалению, не даст. Но, согласитесь, лучше, чем ничего.

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Одевайтесь правильно!

Надевайте и на ребенка, и на себя светлую одежду – так легче будет заметить клеща и вовремя стряхнуть его.

В лесу практичнее гулять не в легкомысленной футболке, а в легкой водолазке или кофточке с длинными рукавами. Если одежда на застежках, идеальным вариантом будет молния, а не пуговицы, липучки или кнопки.

Штаны заправляйте в носки, сейчас не до красоты. Обрабатывайте средством верх носков и нижнюю часть заправленных в носки штанин. Желательно так же обработать манжеты рукавов.

Ношение головного убора даже не обсуждается: кепки, капюшоны, косынки – обязательный атрибут загородной прогулки.

Не оставляйте открытыми шею и голову. Если в одежде с высокой горловиной жарко, повяжите малышу на шею платок, чтобы поднимающийся по спине клещ не мог впиться в шею и затылок.

Если ребенок бегает по траве почти раздетым или голышом, осматривайте его каждые 20 минут. Клещ не впивается сразу, он долго ползет вверх, а на голом ребенке увидеть клеща проще.

Все средства от клещей наносите только на одежду! Клещу необходимо проползти 10 см по отравленной ткани, чтобы средство подействовало.

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Что делать, если клещ присосался?

В идеале – сразу обратиться в медицинское учреждение, чтобы там же удалили клеща и обработали ранку.

Если нет возможности отправиться в больницу, извлеките клеща сами. Осторожно возьмите паразита пинцетом за выступающую часть и поверните на 90 градусов против часовой стрелки, одновременно выкручивая его вертикально вверх. Старайтесь извлечь клеща полностью. Место присасывания обработайте спиртом или йодом и заклейте бактерицидным пластырем. Если есть возможность, смажьте это место тетрациклиновой или левомицетиновой мазью. Затем все же покажитесь врачу.

Ну, а клеща нужно отправить в лабораторию. Если выяснится, что он переносит заразу, инъекция иммуноглобулина, введенная в течение трех суток после укуса, поможет избежать опасных последствий.

Первые симптомы

Может быть такое, что клещ успел укусить ребенка, но не присосался – его смахнули. Но и этого достаточно, чтобы зараза передалась малышу. Понадоблюдайте за ним: если вдруг начнется першение в горле, кашель, насморк, температура, следует немедленно обратиться к врачу и обязательно сказать ему, что все эти признаки появились после прогулки в лесу.

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