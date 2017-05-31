Сдавайся! 11 советов студентам и школьникам от актеров «Универа»

Интервью

Школьники вовсю сдают ЕГЭ, студенты готовятся к сессии. Как пройти все испытания и не разбить лоб о гранит науки? Своим опытом поделились актеры сериала «Универ».

Анна Хилькевич (в сериале – Маша Белова)

Фото: пресс-служба канала ТНТ

Образование: Высшее театральное училище им. Щукина, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (окончила с красным дипломом).

Совет № 1. Будьте обаятельными.

В школе я сдавала экзамены, веря в приметы. Монетки складывала в обувь. И шпаргалки, конечно, делала. Одноклассница научила меня писать очень мелким почерком, что не раз мне пригодилось. А вот в институте увлеклась психологией, изучала нейролингвистическое программирование и пробовала применять эти знания на практике. Поняла: если преподавателя обаять, заинтересовать, вовлечь в диалог, он сам за вас все расскажет. По крайней мере у меня работало.

Совет № 2. Будьте готовы к тому, что вас никто не пожалеет.

Вступительные экзамены в театральные вузы вспоминаю с дрожью. Как будто проходишь через семь кругов ада. Как и все абитуриенты, я подавала документы во все столичные институты. Помню, в ГИТИСе один из членов комиссии, увидев меня, начал смеяться в голос: «Какой шпендик!» – и чуть ли не пальцем в меня тыкал. Было странно и неуютно, вроде взрослые люди, а ведут себя как дети. Там же меня заставили читать рэп, что казалось мне крайне глупым. Пришлось исполнить «Вечеринку у Децла дома» – единственное, что на тот момент вспомнила. Еще просили показать курицу, все надо мной смеялись, но в следующий тур не пропустили. Наверное, в театральных вузах подход такой: они тебя унижают, чтобы проверить на прочность. В итоге я поступила в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, но спустя какое-то время перевелась в Театральный институт им. Бориса Щукина.

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Совет № 3. Не бойтесь признаться себе в том, что ошиблись с выбором вуза.

Прервать учебу в Щепкинском училище мне пришлось из-за художественного руководителя курса. Я поступила к Юрию Мефодьевичу Соломину, а по факту преподавала у нас его жена Ольга Николаевна. У нас с ней отношения не сложились. В 17 лет я начала сниматься в кино, а она категорически была против того, чтобы студенты работали. Хотела меня даже исключить. Родители пытались с ней разговаривать, но потом поддержали меня в решении забрать документы и уйти из института. Полгода я пребывала в депрессии. Вроде и знала, что хочу продолжать обучение в театральном вузе, но не знала, где. Остановилась на Щуке.

Совет № 4. Сомневаетесь в выборе вуза – слушайте близких.

В школе я не мечтала стать актрисой. Хотела заниматься бизнесом, как отец. Но когда мне было 14 лет, мама, увидев по телевизору рекламу о наборе мальчиков и девочек на съемки сериала «Королева красоты», предложила: «А давай попробуем». Меня взяли, как и сотни других детей. Всем нам сказали, что надо окончить модельное агентство и купить портфолио – хороший такой развод на деньги. В эту модельную школу меня все равно отдали. Там я впервые попала на урок актерского мастерства, меня хвалили и даже сказали маме, что я талантлива. После чего мама и предложила: «Попытайся после 9-го класса пойти в театральную школу». И я поступила в школу № 232 при театральном училище им. Щепкина.

Фото: кадр из сериала

Совет № 5. Ошиблись? Не тяните со вторым образованием.

Проучившись в театральном вузе и насмотревшись на грустных выпускников, я поняла, что актерская профессия подневольная, далеко не у всех складывается карьера, как бы талантливы они ни были. Я решила, что у меня должна быть еще профессия, благодаря которой смогу в будущем себя обеспечить. Собралась в Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Всей семьей готовились к экзаменам. До театралки я занималась в физико-математической школе с химико-биологическим уклоном. Но за время учебы в театральном многое забыла. Пришлось вспоминать математику. У меня аж затылок болел, так тяжело было нагонять. Зато учиться – одно удовольствие. Мне нравились все предметы, отношения с преподавателями отлично складывались, и мне не нужны были никакие вспомогательные средства на экзаменах, я все и так знала.

Совет № 6. Помогайте, и вам помогут.

Я всегда сдавала экзамены без посторонней помощи, а вот друзья часто просили выручить. И тут уж фантазия у меня била ключом. Пока друг сидел в аудитории и готовился отвечать, я отвлекала препода как могла: врывалась в кабинет, спрашивала какую-то ерунду, стучала в окна с улицы. Аж вспоминать стыдно. Зато друг спокойно мог подсмотреть ответы, пока преподаватель пытался меня угомонить.

Александр Стекольников (в сериале – Валентин Будейко, ботаник)

Фото: пресс-служба канала ТНТ

Образование: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.

Совет № 7. Читайте большие произведения в кратком изложении.

Сразу скажу, в жизни в отличие от Будейко я ботаником никогда не был! И прогуливал, и на свидания бегал – все как у всех! Помню, вечером накануне экзамена мы делили весь список по литературе и читали произведения в кратком изложении. Тут главное – имена запомнить, а то была у меня одногруппница, которая поэзию Средневековья пересказала примерно так: «Ну, эта чувиха встретила пацанчика, потом он от нее ушел, а она с другим уже шашни мутила». Ну и кто-то прямо так за ней и выдал преподавателю. Вот смеха-то было!

Совет № 8. Старайтесь выглядеть бодрым.

Все преподаватели были когда-то студентами. И они догадаются: если у вас синяки под глазами и рот размером с варежку, то точно вы всю ночь зубрили! А я хоть и зубрил всю ночь, но выпивал перед экзаменом кофе с газировкой. Адская смесь, которую в других случаях никому не советую. Но перед экзаменом можно. Хотя допускаю, что уже появилось что-то новенькое, менее вредное!

Анна Кузина (в сериале – Яна Семакина)

Фото: пресс-служба канала ТНТ

Образование: Киевский политехнический институт, специальность «литературный редактор, журналист».

Совет № 9. Говорите уверенно даже о том, чего не знаете.

Конечно, этот совет не подойдет физикам или химикам, но меня на экзаменах по литературе или философии он часто спасал. Не знаешь, чем закончится книга, – начни рассуждать о характере главного героя. Преподаватель услышит, что вы рассуждаете, и это сыграет вам на руку! Говорить лучше очень быстро, тогда в вашу речь попросту не успеют вставить ни одного вопроса.

Совет № 10. Пишите шпаргалки на руке до локтя.

Самые трудные для меня предметы были книгопечатание и полиграфия. Нужно было высчитывать какие-то коды, что для меня невыполнимо. Я писала шпаргалки на обеих руках – от кисти до локтя. И либо надевала прозрачную блузу, чтобы списывать, либо как-то незаметно поднимала рукав.

Совет № 11. Выбегайте в туалет и заглядывайте в учебник.

На зачеты и экзамены мы всегда ходили группами. А потому, пока ты сидишь и готовишься к ответу, твои друзья ждут с раскрытыми учебниками за дверью. Отпрашиваешься в туалет, а сам бежишь спрашивать: «Ну что написать?»

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