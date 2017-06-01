Привет, эпидемия: Тутта Ларсен рассказала о болезни сына

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В Москве бушует детское заболевание розеола – диагностируют его редко, а подхватывают практически все.

«Та-дамм! Это была старая „добрая“ розеола. А вы знали, что это ОРВИ герпетического типа, которое передается воздушно-капельным путем? Пик эпидемии – май месяц. Три дня очень высокой температуры – а потом мелкая красная сыпь», – написала на своей страничке в микроблоге Тутта Ларсен.

На фото, которое, собственно, и сопровождала эта запись – спинка малыша, покрытая сыпью. Похоже на аллергию. Но не она. Болезни поддался младший сынишка Тутты, Ванечка. Ему летом исполнится два годика.

Фото: @larsentut

Оказывается, детской розеолой (другое название – внезапная экзантема) болеют очень многие дети. Но диагностируют ее нечасто.

Доктор Комаровский назвал розеолу уникальной болезнью.

— Она достаточно распространенная и в то же время болезнь, которой не существует, поскольку диагноз «внезапная экзантема» врачи не ставят практически никогда, – объясняет доктор на своем сайте.

По словам Евгения Олеговича, опознать инфекцию достаточно просто.

Повышается температура – и все. Все остальное связано с ней: вялость, сонливость, отказ от еды. Никаких других симптомов: ни насморка, ни кашля, ни поноса, ни болей. Это неопределенное состояние продолжается 3–5 дней, после температура быстро нормализуется, активный ребенок бегает по дому и просит есть.

И только после того, как малыш пришел в себя, появляется второй симптом болезни: спустя 10−20 часов после падения температуры появляется розовая сыпь по всему телу. Через несколько дней она сама исчезает. Лечить ее не нужно.

Почему же врачи не вписывают в карточку диагноз «розеола»?

За 3−5 дней непонятного и необъяснимого повышения температуры очень немногие родители не успеют «всунуть» в дитя 3—4 лекарства. Неудивительно, что появление сыпи и сами мамы-папы-бабушки, а нередко и врачи рассматривают как признак лекарственной аллергии. Вполне понятно, что назначаются дополнительно противоаллергические лекарства, которые и дают эффект в сроки, за которые сыпь обычно проходит сама.

Осложнений после розеолы обычно не бывает. Поэтому лучший способ справиться с болезнью – просто ее переждать.

«Ванька молодец, справился на ура!» Тутта Ларсен уже может вздохнуть с облегчением. Для нее эпидемия закончилась.

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