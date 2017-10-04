Рога, мыло и носки: самые нелепые подарки ко Дню учителя

Праздник, кстати, уже завтра. Если вы все еще раздумываете, что презентовать педагогу, ни в коем случае не дарите это.

Как оказалось, раздумьями подарочного толка накануне Дня учителя мучаются многие. Woman’s Day расспросил знакомых преподавателей и узнал, что бы им хотелось получить на профессиональный праздник. Как оказалось, самый распространенный подарок – пачка чая или кофе плюс конфеты. «Какой-нибудь „Гринфилд“ я и сама вполне в состоянии себе купить. Дешевый растворимый кофе тоже лучше не надо. А просроченный шоколад – это вообще отдельная песня», – говорят учителя. Не в восторге преподаватели и от чайных пар. Куда девать кучу разномастных чашек с блюдцами? Особенно если чашки невнятного размера. Но это все – и шоколад, и «МакКофе», и дурацкие чашки – еще цветочки. А вот и ягодки.

Фото: GettyImages

1. «Отсчет открыт. Мне подарили… та-дам! Ношеную юбку!» 2. «Трусики из набора „неделька“ и кусок импортного туалетного мыла. Это было в советское время, страшный дефицит, но все равно очень неловко». 3. «Далеко не новый хрустальный салатник, у которого в гранях рисунка чернела осевшая пыль. И баночку грибов домашнего приготовления к нему». 4. «Книгу с дарственной надписью какому-то Анатолию Сергеевичу». 5. «Мне дети как-то раз хомяка подарили (живого в клетке) и полпачки корма для него. Вторую половину скормили, пока дарили». 6. «Работала я как-то вожатой в детском лагере, и мама одного мальчика попросила меня, чтобы я отпустила его на выходной без заявления. Я отпустила без всяких препятствий. А эта женщина вдруг засовывает что-то мне под кофту и убегает. Придя в себя, вытащила из-под кофты беленькие детские носочки в сеточку…» 7. «Первоклассницы подарили таз. Большой, эмалированный! Этот таз потом весь день у меня под столом стоял и громыхал, когда я его ногами задевала». 8. «Скульптуру собственного изготовления. Деревянного орла в натуральную величину, с раскрытым клювом и распростертыми крыльями».

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9. «Павлопосадский платок. Огромный, аляповатый, ни к чему не подходит, ни с чем не сочетается. Использовала как скатерть, потом как покрывало на даче, потом выбросила». 10. «Соль для ванны, гели для душа, кремы не по возрасту, бижутерия из каталогов сетевой косметики, туалетная вода оттуда же». 11. «Настенную тарелку – вообще не понимаю, зачем такие подарки нужны. И еще тарелочку для оливок». 12. «Кофейные сервизы с крошечными чашечками. Дочь рисует, так использует их под краски». 13. «Литровую бутылку рома». 14. «Чучело морского ежа». 15. «Билеты на сольный концерт певца из Тувы. Он играл на варгане и протяжно пел. Встать и уйти было неловко. Но совсем не мое искусство». 16. «Набор для вышивания крестиком. Еще как-то подарили лошадь на пружине, которая активировалась от движения, начинала ржать и подпрыгивать». 17. Электрошокер «Мальвина».

Фото: GettyImages

18. «Толстенную энциклопедию народных рецептов от всяких болезней. Книга толщиной 10 сантиметров. Моя мама этой книжкой прижимала крышку кастрюли, когда делала квашеную капусту». 19. «Книжка „Принц и нищий“ на английском, адаптированная для школьников». 20. «Лосиные рога и плюшевая жаба, которая начинает петь при нажатии». Список того, что преподаватели действительно были бы рады получить в подарок, оказался гораздо короче: - подписка на специализированный журнал. - сертификаты: в салон красоты (на маникюр, например), спортзал, бассейн, магазин косметики, товаров для дома. - действительно хороший кофе или чай.

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