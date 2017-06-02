Руки прочь: почему нельзя кормить детей с ложки

Педагогика тут ни при чем. Проблемы потом будут чисто медицинского характера.

— Самолет, самолет прилетит сразу в рот!

— Ложечку за папу… ложечку за маму.

— Паровозик в тоннель чух-чуууух…

Да, это те самые кодовые фразы, по которым, в случае чего, запросто узнают друг друга родители детей-«малоежек». Знакомо? Наверное, как и мультики, которые завораживают малыша настолько, что он на автопилоте открывает рот, когда к нему подлетает ложка с едой.

А вот профессор Университета Суонси (Великобритания) Эми Браун уверена: подобные «танцы с бубнами» только вредят малышам. Ребенку исполнилось полгода? Дайте ему ложку в руку и отойдите!

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— Дети, которых кормят с ложечки, с большей вероятностью получат избыточный вес или ожирение, чем те, кто ест самостоятельно, – настаивает профессор Браун в своей книге о важности твердого прикорма. — Те же, кто вынужден будет есть сам, во-первых, сформируют более здоровые пищевые привычки, во-вторых, будут по жизни более предприимчивыми.

Повторим: Эми Браун считает, что фактически с первого же прикорма малыш способен есть сам. Более того, она считает, что в шесть месяцев кроха вполне способен есть твердую пищу. Такое впечатление, будто у профессора детей нет. Или она никогда сама не отмывала кухню, ребенка и себя от этого самого прикорма.

Однако выводы профессора основаны на исследованиях, результаты которых опубликованы в авторитетном журнале Pediatric Obesity. Она изучала пищевые привычки и поведение 300 малышей в возрасте от 6 до 12 месяцев и их же в возрасте от полутора до двух лет. Оказалось, что дети, которым давали возможность за столом самостоятельно выбирать, что и сколько есть, быстро научились останавливаться, когда почувствуют сытость. То есть сохранили этот врожденный навык. Тогда как малыши, которых кормили с ложечки, часто переедали и набирали лишний вес.

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— Позвольте им есть столько, сколько они хотят, даже если вам кажется, что этого мало, – умоляет профессор родителей. — Даже маленькая баночка детского питания слишком велика для реальных потребностей малыша.

Если же вы все-таки не можете не кормить с ложечки, то хотя бы соблюдайте такое правило, озвученное Эми Браун. Когда вы отправляете ему ложку в рот с «самолетиком», а он отворачивается и сжимает губы, остановитесь! Он больше не голоден, ему достаточно.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, ребенок готов к иной пище, кроме грудного молока, если:

— он может сидеть и при этом хорошо держит голову;

— его движения хорошо скоординированы, он может взять ложку и отправить ее в рот;

— он может глотать пищу. В противном случае он будет выталкивать кусочки изо рта языком и размазывать еду по лицу.

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