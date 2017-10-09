Счастливы вместе: выходит новый мультик о монстрах

Вообще-то семейка Уишбоун до определенного момента была вполне обычной «ячейкой общества». Глава семейства Фрэнк изучал юриспруденцию, мечтая защищать слабых и бедных. Но с появлением детей эти планы незаметно отошли даже не на второй, а на десятый план. И теперь Фрэнк – это усталый и перегоревший работник юридического отдела в банке с недружелюбными коллегами и деспотичным начальником. Его супруга Эмма мечтает об идеальном муже, послушных детях, отличной работе и счастливой семье. Но и ее мечты далеки от реальности. Ее книжный магазин на грани банкротства, а в семье постоянные споры и конфликты. Есть еще детки – мегаумный Макс и повернутая на собственной внешности и мальчиках Фэй.

Не удивительно, что в один прекрасный день Эмма, решив претворить свои мечты в жизнь, организует объединяющую семью вечеринку. И это перевернуло жизнь семьи Уишбоун с ног на голову. Ведь в замысел Эммы вмешалась ведьма. И вот уже Фрэнк превращается в двухметрового монстра-Франкенштейна, который едва ли умеет говорить, тихоня Макс – в суперсильного и супербыстрого оборотня, а Фэй – в обмотанную с ног до головы Мумию. А тут еще и Принц тьмы Дракула возжелал увидеть Эмму, ставшую вампиршей, своей женой. Теперь, чтобы восстановить семейные связи и ценности, Уишбоунам придется постараться. Фильм выходит в прокат 26 октября.

«Конечно, взрослый зритель поймет, что в картине показана разобщенная семья, и чтобы достичь гармонии и покоя, ей непременно нужно решить стоящие перед ней проблемы – именно таков посыл фильма. Но он преподнесен не в дидактическом ключе. Все выглядит как веселая история о нескольких неуверенных в себе людях, которые в результате вмешавшегося в их жизнь волшебства путешествуют по всему свету и переживают головокружительные приключения. Книга Сафира фокусируется на юмористических аспектах сюжета. Потому-то наш фильм так хорошо подходит для семейного просмотра. Само собой, мы не изменим мир с его помощью. Но если некоторые зрители после просмотра выйдут из зала с мыслью, что неплохо бы в следующие выходные устроить что-нибудь этакое всей семьей, – это уже будет небольшая победа», – рассказал режиссер и продюсер фильма Хольгер Таппе.

Чтобы выиграть билеты на предпремьерный показ мультфильма, ответьте на вопросы ниже и до 20 октября 2017 года ответьте на них по телефону +7-981-977-05-77 любым доступным способом (Viber; WhatsApp; Telegram; SMS-сообщением). Обязательно укажите фамилию и имя для связи. Пять билетов на два лица каждый достанутся первому, седьмому, десятому, семнадцатому и двадцатому читателям, приславшим правильный ответ.

Награждение победителей состоится в ТЦ «Лиговъ» 23 октября в 19:00, зал 2.