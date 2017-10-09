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Счастливы вместе: выходит новый мультик о монстрах

Что делать, когда к обычным семейным проблемам прибавилась суперсила и облик монстров? Ответ мы попытались найти в картине «Мы – монстры». Для самых внимательных в конце статьи будет розыгрыш.

О фильме

Вообще-то семейка Уишбоун до определенного момента была вполне обычной «ячейкой общества». Глава семейства Фрэнк изучал юриспруденцию, мечтая защищать слабых и бедных. Но с появлением детей эти планы незаметно отошли даже не на второй, а на десятый план. И теперь Фрэнк – это усталый и перегоревший работник юридического отдела в банке с недружелюбными коллегами и деспотичным начальником. Его супруга Эмма мечтает об идеальном муже, послушных детях, отличной работе и счастливой семье. Но и ее мечты далеки от реальности. Ее книжный магазин на грани банкротства, а в семье постоянные споры и конфликты. Есть еще детки – мегаумный Макс и повернутая на собственной внешности и мальчиках Фэй.

Фото: кадр из мультфильма

Не удивительно, что в один прекрасный день Эмма, решив претворить свои мечты в жизнь, организует объединяющую семью вечеринку. И это перевернуло жизнь семьи Уишбоун с ног на голову. Ведь в замысел Эммы вмешалась ведьма. И вот уже Фрэнк превращается в двухметрового монстра-Франкенштейна, который едва ли умеет говорить, тихоня Макс – в суперсильного и супербыстрого оборотня, а Фэй – в обмотанную с ног до головы Мумию. А тут еще и Принц тьмы Дракула возжелал увидеть Эмму, ставшую вампиршей, своей женой. Теперь, чтобы восстановить семейные связи и ценности, Уишбоунам придется постараться. Фильм выходит в прокат 26 октября.

Зачем смотреть?

«Конечно, взрослый зритель поймет, что в картине показана разобщенная семья, и чтобы достичь гармонии и покоя, ей непременно нужно решить стоящие перед ней проблемы – именно таков посыл фильма. Но он преподнесен не в дидактическом ключе. Все выглядит как веселая история о нескольких неуверенных в себе людях, которые в результате вмешавшегося в их жизнь волшебства путешествуют по всему свету и переживают головокружительные приключения. Книга Сафира фокусируется на юмористических аспектах сюжета. Потому-то наш фильм так хорошо подходит для семейного просмотра. Само собой, мы не изменим мир с его помощью. Но если некоторые зрители после просмотра выйдут из зала с мыслью, что неплохо бы в следующие выходные устроить что-нибудь этакое всей семьей, – это уже будет небольшая победа», – рассказал режиссер и продюсер фильма Хольгер Таппе.

Чтобы выиграть билеты на предпремьерный показ мультфильма, ответьте на вопросы ниже и до 20 октября 2017 года ответьте на них по телефону +7-981-977-05-77 любым доступным способом (Viber; WhatsApp; Telegram; SMS-сообщением). Обязательно укажите фамилию и имя для связи. Пять билетов на два лица каждый достанутся первому, седьмому, десятому, семнадцатому и двадцатому читателям, приславшим правильный ответ.

Награждение победителей состоится в ТЦ «Лиговъ» 23 октября в 19:00, зал 2.

Вопросы

Как называется книга – литературная основа мультфильма «Мы – монстры» и на сколько языков она переведена?

– «Монстры»/18 языков;

– «Счастливая семейка»/18 языков;

– «Счастливые монстры»/32 языка.

Какая известная европейская актриса «подарила» свой голос Эмме Уишбоун в международной версии фильма?

– Эмили Уотсон;

– Эмма Уотсон;

– Хелен Миррен.

Реальные локации каких городов были «нарисованы» в фильме?

– Лондон и Нью-Йорк;

– Москва и Берлин;

– Лондон и Токио.

Имя какого реального русского сказочного персонажа носит один из героев мультфильма?

– Кощей Бессмертный;

– Баба-яга;

– Иванушка-дурачок.

В каком развлекательном парке есть целый аттракцион, посвященный героям мультфильма?

– Диснейленд;

– Universal Park;

– Европа-Парк.

Мотив из этой известной голливудской исторической драмы 60-х годов можно услышать в одной из сцен «Мы – монстры». Что это за фильм?

– «Война и мир»;

– «Спартак»;

– «Лоуренс Аравийский».

Автором еще какого мультфильма является режиссер «Мы – монстры» ХОЛЬГЕР ТАППЕ?

– «Тарзан»;

– «Зверополис»;

– «Союз зверей».

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#мультфильм#конкурс#розыгрыш
9 октября 2017Ирина Васильева
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