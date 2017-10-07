Спи, моя радость, усни: гаджеты, которые уложат малыша за вас

Самая популярная страшилка для молодых мам – это бессонница. Ночные прыжки из кровати к детской колыбельке, чтобы успокоить хнычущего малыша, что и говорить, занятие изматывающее. Бедные мамочки носят ребенка на руках в попытках успокоить ребенка. Порой кажется, что руки уже вытянулись до колен. Но ведь на дворе XXI век! Современные гаджеты могут многое, даже помочь маме усыпить милую беспокойную крошку. Мы собрали самые интересные девайсы «сонного» предназначения.

1. Умная кроватка Max Motor Dreams от Ford

Фото: fordmaxmotordreams.com

Пожалуй, все дети быстро засыпают в машине. Так вот эта кроватка имитирует ночную поездку на автомобиле. Кроватка Max Motor Dreams воспроизводит характерные для машины движения, шум двигателя и даже меняющееся уличное освещение. Управляется кроватка с помощью приложения в смартфоне. Оно способно записывать ритм движений, звуковые и световые эффекты, к которым ребенок привык на знакомых ему маршрутах. Увы, пока купить кроватку невозможно, поскольку она существует в единственном экземпляре. Но Ford рассматривает возможность массового производства этой уникальной разработки при условии интереса со стороны потребителей.

2. Коврик-матрасик Tranquilo Mat

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«Мат-транквилизатор» придумала медсестра, которая всю жизнь проработала в роддоме. Перенянчив невероятное количество детей, женщина вывела закономерность – она поняла, от чего засыпают все дети без исключения. И придумала коврик, который, во-первых, вибрирует, успокаивая младенца массажными движениями, и, во-вторых, шумит. Врачи знают: младенец в утробе матери слышит довольно сильный шум, громкость которого сопоставима с работающим феном. Вот эти-то звуки и издает коврик, давая малышу чувство безопасности и успокаивая. Матрасик удобен тем, что не занимает много места. Его можно положить практически везде – в кроватку к ребенку, в коляску, рядом с собой на диване, взять к себе в постель. Да и когда вы берете ребенка на руки, можно положить коврик под него. Режимов вибрации у коврика несколько. Какой-нибудь да сработает. Цена вопроса: от 85 долларов.

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3. Сонные игрушки

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Этим изобретением восторгаются многие звездные мамы. «Этот мишка изменил мое отношение к детскому сну. Вместе с ним мы крепче спим, меньше капризничаем и, мне кажется, видим первые сладкие сны», – написала об одной из таких игрушек Полина Гагарина, которая стала мамой в апреле этого года. Сонные игрушки объединяет один секрет: они издают звуки – но не колыбельные, а белый шум. Плюшевые гаджеты могут имитировать звук работающего фена и пылесоса (помните про коврик?), шуршать, как дождь за окном, и шуметь, как морской прибой. А еще умеют урчать, издавая звуки, подобные тем, что слышит младенец в животе у мамы. Когда малыш засыпает, замолкает и игрушка. А когда ребенок начинает ворочаться или хныкать, включается снова. Цена вопроса: от 2660 руб.

4. Укачиватель для кроватки

Фото: GettyImages

Предприимчивые австралийцы изобрели устройство под названием Lullabub. Это, по сути, подставки под ножки кроватки, которые раскачивают ее, если младенец беспокоится. Но купить такой гаджет у нас в стране проблематично. Зато можно найти укачиватель отечественного производства: «Баю-бай» или NaNiNa, например. Правда, работают они только с кроватками маятникового типа. Гаджет-баюн крепят к кроватке и подключают к сети. Управлять им можно даже с телефона. Девайс раскачивает кроватку, реагируя на движение или звук: включается, когда малыш просыпается и плачет. Цена вопроса: от 6000 руб.

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5. Укачиватель для коляски Lolaloo

Фото: youtube.com

Поукачивать ребенка в автоматическом режиме можно не только дома, но и на улице. Для этого немцы изобрели и соорудили устройство под брендом Lolaloo. При помощи липучки его крепят на ручку коляски, и она сама качается из стороны в сторону. Дома Lolaloo можно прицепить к кроватке, и она тоже будет послушно вибрировать. Заряжается устройство от обычной розетки. У нас в стране его купить проблематично, но можно заказать на сайте производителя. Цена вопроса: 129 евро.

6. Электронные шезлонги и кресла-качалки

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Таких устройств сейчас много от разных производителей. Плюсы их в том, что в них предусмотрены разные режимы укачивания, управление идет с пульта или с вашего смартфона. Когда ребенок бодрствует, его развлекают яркие подвесные игрушки. Подключается такая радость к обычной розетке. Минус тоже очевиден: что шезлонг, что качалка – вещи довольно громоздкие. Для малогабаритной квартиры не подойдут. Цена вопроса: шезлонги от 5000 руб., кресла-качалки от 15000 руб.

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