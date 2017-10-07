Спи, моя радость, усни: гаджеты, которые уложат малыша за вас

Пожалуй, все дети быстро засыпают в машине. Так вот эта кроватка имитирует ночную поездку на автомобиле. Кроватка Max Motor Dreams воспроизводит характерные для машины движения, шум двигателя и даже меняющееся уличное освещение. Управляется кроватка с помощью приложения в смартфоне. Оно способно записывать ритм движений, звуковые и световые эффекты, к которым ребенок привык на знакомых ему маршрутах.
Увы, пока купить кроватку невозможно, поскольку она существует в единственном экземпляре. Но Ford рассматривает возможность массового производства этой уникальной разработки при условии интереса со стороны потребителей.
«Мат-транквилизатор» придумала медсестра, которая всю жизнь проработала в роддоме. Перенянчив невероятное количество детей, женщина вывела закономерность – она поняла, от чего засыпают все дети без исключения. И придумала коврик, который, во-первых, вибрирует, успокаивая младенца массажными движениями, и, во-вторых, шумит. Врачи знают: младенец в утробе матери слышит довольно сильный шум, громкость которого сопоставима с работающим феном. Вот эти-то звуки и издает коврик, давая малышу чувство безопасности и успокаивая.
Матрасик удобен тем, что не занимает много места. Его можно положить практически везде – в кроватку к ребенку, в коляску, рядом с собой на диване, взять к себе в постель. Да и когда вы берете ребенка на руки, можно положить коврик под него. Режимов вибрации у коврика несколько. Какой-нибудь да сработает.
Цена вопроса: от 85 долларов.
Этим изобретением восторгаются многие звездные мамы. «Этот мишка изменил мое отношение к детскому сну. Вместе с ним мы крепче спим, меньше капризничаем и, мне кажется, видим первые сладкие сны», – написала об одной из таких игрушек Полина Гагарина, которая стала мамой в апреле этого года.
Сонные игрушки объединяет один секрет: они издают звуки – но не колыбельные, а белый шум. Плюшевые гаджеты могут имитировать звук работающего фена и пылесоса (помните про коврик?), шуршать, как дождь за окном, и шуметь, как морской прибой. А еще умеют урчать, издавая звуки, подобные тем, что слышит младенец в животе у мамы. Когда малыш засыпает, замолкает и игрушка. А когда ребенок начинает ворочаться или хныкать, включается снова.
Цена вопроса: от 2660 руб.
Предприимчивые австралийцы изобрели устройство под названием Lullabub. Это, по сути, подставки под ножки кроватки, которые раскачивают ее, если младенец беспокоится. Но купить такой гаджет у нас в стране проблематично. Зато можно найти укачиватель отечественного производства: «Баю-бай» или NaNiNa, например. Правда, работают они только с кроватками маятникового типа. Гаджет-баюн крепят к кроватке и подключают к сети. Управлять им можно даже с телефона. Девайс раскачивает кроватку, реагируя на движение или звук: включается, когда малыш просыпается и плачет.
Цена вопроса: от 6000 руб.
Поукачивать ребенка в автоматическом режиме можно не только дома, но и на улице. Для этого немцы изобрели и соорудили устройство под брендом Lolaloo. При помощи липучки его крепят на ручку коляски, и она сама качается из стороны в сторону. Дома Lolaloo можно прицепить к кроватке, и она тоже будет послушно вибрировать. Заряжается устройство от обычной розетки. У нас в стране его купить проблематично, но можно заказать на сайте производителя.
Цена вопроса: 129 евро.
Таких устройств сейчас много от разных производителей. Плюсы их в том, что в них предусмотрены разные режимы укачивания, управление идет с пульта или с вашего смартфона. Когда ребенок бодрствует, его развлекают яркие подвесные игрушки. Подключается такая радость к обычной розетке. Минус тоже очевиден: что шезлонг, что качалка – вещи довольно громоздкие. Для малогабаритной квартиры не подойдут.
Цена вопроса: шезлонги от 5000 руб., кресла-качалки от 15000 руб.