Ученые нашли у мам еще одну суперспособность

Чтобы это выяснить, ученые отобрали подопытных мам: всего в эксперименте участвовали 24 женщины с детьми в возрасте от семи месяцев до года. Мамы говорили на десяти разных языках, включая английский, испанский, китайский и иврит. Задача женщин сводилась к тому, чтобы читать своим детям книги так же, как они делают это дома. Но в лаборатории, под запись.

Мама – это чудо природы, спорить с этим бесполезно. Взять хотя бы те изменения, что происходят с материнским телом за время беременности и после родов! Мужчины на такие трансформации неспособны. Впрочем, у них другое предназначение. Но тут ученые подоспели с еще очередным открытием: оказывается, у мам есть уникальный дар изменять свой голос на особый, материнский. И мы сейчас не про «ути-пути», а про тембральную окраску голоса. Да, все гораздо сложнее, чем банальное сюсюканье.

Эти записи потом проанализировали с помощью специальной компьютерной программы, которая оценила тембр голосов мам. Получились своеобразные «вокальные отпечатки». И оказалось, что звучание материнского голоса менялось в зависимости от того, к кому она обращалась в данный момент – к ребенку или взрослому.

Происходило это явно бессознательно. И нисколько не зависело от языка, на котором говорили дамы. Венгерский, русский, польский, французский – везде компьютер безошибочно угадывал, с кем на данный момент разговаривает женщина. Мама просто выстраивала тембр своего голоса по-другому, моментально и автоматически.

Сейчас ученые пытаются сопоставить этот факт с данными о том, что ребенок слышит и узнает голос матери, еще находясь в утробе. Еще не родившись, младенец начинает узнавать родной язык. Специалисты уверены: они на пороге открытия, которое позволит научиться развивать речь детей быстрее и лучше. Здорово, правда? Вы просто чуть меняете голос, и младенец чудесным образом начинает лучше усваивать новую информацию. И никакого отставания в развитии речи.

Кстати, исследователи поспешили успокоить и пап: несмотря на то что отцов к эксперименту не привлекали, наверняка на подобные манипуляции с голосом способны и они. Так что говорите с детьми. Чем чаще вы это делаете, тем быстрее он вам ответит.