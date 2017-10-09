ГлавнаяДетиСоветы мамам

Настроение в стиле Хэллоуин: выходит новый мультик о монстрах

Что делать, когда к обычным семейным проблемам прибавилась суперсила и облик монстров? Ответ мы попытались найти в картине «Мы – монстры». Для самых внимательных в конце статьи будет розыгрыш.

О фильме

Для семьи Уишбоун настали не лучшие времена. Фрэнк – отец семейства – догорает на работе, его жена Эмма пытается спасти свой книжный магазин от закрытия, и их дети Макс и Фэй не сильно ладят с окружающими. Чтобы поднять командный дух, Эмма решает провести совместную костюмированную вечеринку на Хеллоуин. Вот только благодаря одной колдунье костюмы героев становятся для них обликом на каждый день, а к виду монстров прибавляется и суперсила. Оказалось, чтобы восстановить семейные связи и ценности, нужно стать вампиром, Франкенштейном, мумией и оборотнем. Фильм выходит в прокат 26 октября.

Фото: кадр из мультфильма

Зачем смотреть?

«Конечно, взрослый зритель поймет, что в картине показана разобщенная семья, и чтобы достичь гармонии и покоя, ей непременно нужно решить стоящие перед ней проблемы – именно таков посыл фильма. Но он преподнесен не в дидактическом ключе. Все выглядит как веселая история о нескольких неуверенных в себе людях, которые в результате вмешавшегося в их жизнь волшебства путешествуют по всему свету и переживают головокружительные приключения. Книга Сафира фокусируется на юмористических аспектах сюжета. Потому-то наш фильм так хорошо подходит для семейного просмотра. Само собой, мы не изменим мир с его помощью. Но если некоторые зрители после просмотра выйдут из зала с мыслью, что неплохо бы в следующие выходные устроить что-нибудь этакое всей семьей, – это уже будет небольшая победа», – рассказал режиссер и продюсер фильма Хольгер Таппе.

Чтобы выиграть билеты на предпоказ фильма, ответьте на вопросы ниже и до 19 октября отправьте верные ответы на адрес редакции konkurs@wday.ru с темой письма «Хочу в кино». Билеты будут вручены победителям на входе в зал, поэтому в письме укажите свои Ф. И. О. Разыгрываем 10 пар билетов на сеанс в Каро Атриум (зал № 1 по адресу: ул. Земляной Вал, 33, метро «Курская») 23 октября в 19:00.

Полные правила конкурса.

Как называется книга – литературная основа мультфильма «Мы – монстры» и на сколько языков она переведена?

· «Монстры»/18 языков;

· «Счастливая семейка»/18 языков;

· «Счастливые монстры»/32 языка.

Какая известная европейская актриса «подарила» свой голос Эмме Уишбоун в международной версии фильма?

· Эмили Уотсон;

· Эмма Уотсон;

· Хелен Миррен.

Реальные локации каких городов были «нарисованы» в фильме?

· Лондон и Нью-Йорк;

· Москва и Берлин;

· Лондон и Токио.

Имя какого реального русского сказочного персонажа носит один из героев мультфильма?

· Кощей Бессмертный;

· Баба-яга;

· Иванушка-дурачок.

В каком развлекательном парке есть целый аттракцион, посвященный героям мультфильма?

· Диснейленд;

· Universal Park;

· Европа-Парк.

Мотив из этой известной голливудской исторической драмы 60-х годов можно услышать в одной из сцен «Мы – монстры». Что это за фильм?

· «Война и мир»;

· «Спартак»;

· «Лоуренс Аравийский».

Автором еще какого мультфильма является режиссер «Мы – монстры» Хольгер Таппе?

· «Тарзан»;

· «Зверополис»;

· «Союз зверей».

Поделись с друзьями!
9 октября 2017Анна Дякина
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет