Настроение в стиле Хэллоуин: выходит новый мультик о монстрах

Для семьи Уишбоун настали не лучшие времена. Фрэнк – отец семейства – догорает на работе, его жена Эмма пытается спасти свой книжный магазин от закрытия, и их дети Макс и Фэй не сильно ладят с окружающими. Чтобы поднять командный дух, Эмма решает провести совместную костюмированную вечеринку на Хеллоуин. Вот только благодаря одной колдунье костюмы героев становятся для них обликом на каждый день, а к виду монстров прибавляется и суперсила. Оказалось, чтобы восстановить семейные связи и ценности, нужно стать вампиром, Франкенштейном, мумией и оборотнем. Фильм выходит в прокат 26 октября.
О фильме
Зачем смотреть?
«Конечно, взрослый зритель поймет, что в картине показана разобщенная семья, и чтобы достичь гармонии и покоя, ей непременно нужно решить стоящие перед ней проблемы – именно таков посыл фильма. Но он преподнесен не в дидактическом ключе. Все выглядит как веселая история о нескольких неуверенных в себе людях, которые в результате вмешавшегося в их жизнь волшебства путешествуют по всему свету и переживают головокружительные приключения. Книга Сафира фокусируется на юмористических аспектах сюжета. Потому-то наш фильм так хорошо подходит для семейного просмотра. Само собой, мы не изменим мир с его помощью. Но если некоторые зрители после просмотра выйдут из зала с мыслью, что неплохо бы в следующие выходные устроить что-нибудь этакое всей семьей, – это уже будет небольшая победа», – рассказал режиссер и продюсер фильма Хольгер Таппе.
Чтобы выиграть билеты на предпоказ фильма, ответьте на вопросы ниже и до 19 октября отправьте верные ответы на адрес редакции konkurs@wday.ru с темой письма «Хочу в кино». Билеты будут вручены победителям на входе в зал, поэтому в письме укажите свои Ф. И. О. Разыгрываем 10 пар билетов на сеанс в Каро Атриум (зал № 1 по адресу: ул. Земляной Вал, 33, метро «Курская») 23 октября в 19:00.
Полные правила конкурса.
Как называется книга – литературная основа мультфильма «Мы – монстры» и на сколько языков она переведена?
· «Монстры»/18 языков;
· «Счастливая семейка»/18 языков;
· «Счастливые монстры»/32 языка.
Какая известная европейская актриса «подарила» свой голос Эмме Уишбоун в международной версии фильма?
· Эмили Уотсон;
· Эмма Уотсон;
· Хелен Миррен.
Реальные локации каких городов были «нарисованы» в фильме?
· Лондон и Нью-Йорк;
· Москва и Берлин;
· Лондон и Токио.
Имя какого реального русского сказочного персонажа носит один из героев мультфильма?
· Кощей Бессмертный;
· Баба-яга;
· Иванушка-дурачок.
В каком развлекательном парке есть целый аттракцион, посвященный героям мультфильма?
· Диснейленд;
· Universal Park;
· Европа-Парк.
Мотив из этой известной голливудской исторической драмы 60-х годов можно услышать в одной из сцен «Мы – монстры». Что это за фильм?
· «Война и мир»;
· «Спартак»;
· «Лоуренс Аравийский».
Автором еще какого мультфильма является режиссер «Мы – монстры» Хольгер Таппе?
· «Тарзан»;
· «Зверополис»;
· «Союз зверей».