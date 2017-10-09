Настроение в стиле Хэллоуин: выходит новый мультик о монстрах

Что делать, когда к обычным семейным проблемам прибавилась суперсила и облик монстров? Ответ мы попытались найти в картине «Мы – монстры». Для самых внимательных в конце статьи будет розыгрыш.

О фильме

Для семьи Уишбоун настали не лучшие времена. Фрэнк – отец семейства – догорает на работе, его жена Эмма пытается спасти свой книжный магазин от закрытия, и их дети Макс и Фэй не сильно ладят с окружающими. Чтобы поднять командный дух, Эмма решает провести совместную костюмированную вечеринку на Хеллоуин. Вот только благодаря одной колдунье костюмы героев становятся для них обликом на каждый день, а к виду монстров прибавляется и суперсила. Оказалось, чтобы восстановить семейные связи и ценности, нужно стать вампиром, Франкенштейном, мумией и оборотнем. Фильм выходит в прокат 26 октября.

Фото: кадр из мультфильма

Зачем смотреть?

«Конечно, взрослый зритель поймет, что в картине показана разобщенная семья, и чтобы достичь гармонии и покоя, ей непременно нужно решить стоящие перед ней проблемы – именно таков посыл фильма. Но он преподнесен не в дидактическом ключе. Все выглядит как веселая история о нескольких неуверенных в себе людях, которые в результате вмешавшегося в их жизнь волшебства путешествуют по всему свету и переживают головокружительные приключения. Книга Сафира фокусируется на юмористических аспектах сюжета. Потому-то наш фильм так хорошо подходит для семейного просмотра. Само собой, мы не изменим мир с его помощью. Но если некоторые зрители после просмотра выйдут из зала с мыслью, что неплохо бы в следующие выходные устроить что-нибудь этакое всей семьей, – это уже будет небольшая победа», – рассказал режиссер и продюсер фильма Хольгер Таппе.

Чтобы выиграть билеты на предпоказ фильма, ответьте на вопросы ниже и до 19 октября отправьте верные ответы на адрес редакции konkurs@wday.ru с темой письма «Хочу в кино». Билеты будут вручены победителям на входе в зал, поэтому в письме укажите свои Ф. И. О. Разыгрываем 10 пар билетов на сеанс в Каро Атриум (зал № 1 по адресу: ул. Земляной Вал, 33, метро «Курская») 23 октября в 19:00. Полные правила конкурса.