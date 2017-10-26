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Вот это номер! Врачи советуют колоть детям ботокс

Не красоты ради и не всем подряд конечно же. Оказывается, ядовитое средство помогает в лечении неврологических заболеваний.

Что такое ботулотоксин, или ботокс, знает каждая женщина. Инъекции этого средства убивают мимические морщины. Но не многим известно, что изначально ботокс применяли в сугубо медицинских целях. Например, для лечения недержания. И это еще не все. Ученые Калифорнийского университета выяснили, что ботокс помогает избавиться от мигрени.

Эксперименты проводили над взрослыми, которые страдают хроническими головными болями. Испытуемые отмечали, что у них случается не меньше 15 приступов мигрени в месяц. Представляете, полжизни люди проводят с больной головой! Причем первые приступы у них начались задолго до наступления совершеннолетия. То есть еще в детстве. Взрослым пациентам ботокс помогал.

колоть ботокс детям
Фото: Getty Images

Врачи говорят, что к детской мигрени обычно относятся довольно легкомысленно. А если и лечат, то методом проб и ошибок. Врач Шалини Шах, одна из авторов исследования, ставила эксперименты на собственных детях – колола им ботокс, когда у тех бывали приступы мигрени. Почему она на это решилась?

«Мои пациенты, родители которых приходят с жалобами на мигрень, обычно даже учатся на дому. Мигрень настолько их изматывает, что они не в состоянии заниматься в обычном режиме. Средства, которые обычно прописывают от головной боли, практически не помогают. Но зато провоцируют тошноту и сонливость в качестве побочных эффектов», – объясняет врач.

Ее доводы показались медицинскому сообществу настолько убедительными, что врачи получили добро на проведение эксперимента на детях. В исследовании участвовали пациенты от 8 до 17 лет, страдающие регулярными приступами мигрени. За те 12 недель, что длился эксперимент, частота головных болей снизилась в четыре раза! А выносить их стало гораздо легче.

По словам врача, детям и раньше кололи ботокс. Но вот для лечения мигреней его до сих пор не легализовали – просто потому, что до сих пор не было достаточно масштабных исследований эффективности действия токсина. Но не стоит забывать про риски: если у специалиста чуть-чуть дрогнет рука и он малость промахнется, то инъекция может парализовать мышцы шеи, заморозив ее в неестественном положении, или даже затруднить дыхание.

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#ботокс#мигрень#детское здоровье
26 октября 2017Наталья Евгеньева
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