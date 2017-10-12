Выбираем зимнюю одежду для ребенка: 5 типичных ошибок мам

Нужно, чтобы костюм на осень и зиму не промокал, не выцветал, не линял и не протирался. А что еще?

Середина октября, мороз не за горами. А кое-где уже и первый снег выпал. Мамы дружными рядами отправляются по магазинам искать для ребенка зимний костюм. Ведь нужно, чтобы ребенок не замерз, не промок, не перегрелся… В общем, чтобы качественный. И как бы тут не ошибиться? Специалисты организации «Роскачество» отправились на женские форумы, выяснили, какие марки детских зимних костюмов среди мам наиболее популярны (всего 30), протестировали их в условиях, приближенных к экстремальным. И по итогам составили свои рекомендации по выбору действительно качественных детских вещей. Подробный отчет о том, костюмы каких марок оказались крепче других, а также другие детальные характеристики можно найти на сайте Роскачества. Ну, а мы расскажем о главных ошибках, которые совершают мамы, отправляясь на детский шопинг, и о том, на что действительно стоит обратить внимание.

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1. Выбираем немаркие цвета

Детская одежда должна быть яркой. Это аксиома. Скучные приглушенные и неброские цвета лучше оставить на потом – для офиса, например. Но мамы опасаются, что яркие вещи будут линять. К тому же яркие вещи приходится чаще стирать. А значит, цвет «сползет» и мы все равно получим одежду невнятного цвета. Специалисты «Роскачества» уверяют: не полиняют. Все костюмы протестировали на устойчивость окраски детских костюмов к солнечному свету, стирке, поту, дистиллированной воде и сухому трению. Оценивали не только ткань верха, но и подкладку. Ведь важно, чтобы она не «поплыла» и не покрасила другие вещи при стирке или надетые под костюм. Все 30 оказались невероятно стойкими. И лишь два костюма выгорели на солнце: марок Batik и Luhta. КСТАТИ Если вы боитесь, что яркие цвета ядовиты, напрасно. Ни в одном образце токсичных красителей специалисты не нашли.

2. Покупаем одежду на вырост

Учитывая, сколько нынче стоят зимние костюмчики, мысль кажется логичной. Ведь если в следующий сезон удастся сэкономить на одежде, это же прекрасно! Но тут нужно ориентироваться скорее не на темпы роста ребенка, а на степень его активности. Если ваш сорванец обожает носиться по детской площадке, скатываться на попе с горки, висеть на турниках и заниматься прочими активностями, костюм легко может и не дожить до следующего сезона. «Роскачество» утверждает: 19 образцов из 30 показали хорошие результаты по прочности при тестировании на разрыв. У остальных 11 полопались швы – боковые либо шаговые.

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Есть и еще один показатель прочности – тест на устойчивость к трению. Качественный костюм должен выдержать не менее 4 тыс. оборотов абразивного диска. Если переложить этот показатель на поездки с горки длиной 20 метров, такого костюма должно хватить не меньше чем на сотню раз. 21 образец справился с этой задачей. Костюмы остальных девяти марок – Alex Junis, Salve, Kvartet, Boom! by orby, Kiko, «АксАрт», MaZiMa, «Милашка Сьюзи» и SkyTec – протрутся быстрее остальных. Наихудший результат оказался у костюма от Boom! by orby. Его хватит лишь на 33 поездки с горки. КСТАТИ Специалисты тестировали костюмы стоимостью от 3 тыс. до 12 тыс. рублей. Пять из них отнесли к товарам повышенного качества. Их средняя цена – 7500 рублей. Марки-чемпионы: Arctland, Nikastyle и SHL (Россия), Premont и Gusti (Китай).

Фото: GettyImages

3. Не обращаем внимания на штрипки

Напомним, штрипки – это такая перепонка, которая крепится к брюкам и фиксируется на ботинках, не позволяя штанине задираться. В нашем детстве их называли «тормоза». Это настоящий маст-хэв для егозы. Исследователи доказали: штрипки не дадут штанине задираться вверх. Так что малыш не замерзнет и не промокнет, на какие бы горки он не лазал и какие бы сугробы ни штурмовал. Штрипки к брючкам своих костюмов пришивают лишь семь брендов. Еще два озаботились петлями или пуговицами для них. КСТАТИ Если обувь достаточно высокая, штрипки заодно и от снега спасут. Но не со стопроцентной гарантией. Чтобы снег не забивался в обувь, нужны специальные защитные детали – их не оказалось только на одном костюме, марки Luhta. Еще одна немаловажная деталь – напульсники на куртке. Благодаря им снег не забивается в рукава, а куртка лучше держит тепло. Напульсников не оказалось у костюмов Huppa, CAIMANO, Saima, Kerry, Luhta, Lassie, Reimatec Kiddo.

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4. Пренебрегаем безопасностью

Пытаясь совместить требования к цене, качеству, цвету и фасону, мы иногда забываем о безопасности. Темнеет сейчас рано, зимой сумерки будут наступать еще раньше, а кое-где будут вообще круглосуточно. Водителям увидеть ребенка на неосвещенном участке пути или двора будет сложно. Поэтому светоотражающие детали на костюме – маст-хэв номер один. Да, главнее штрипок. Как выяснили эксперты «Роскачества», большинство производителей детских костюмов озаботились этим вопросом. Но семь из них светоотражатели проигнорировали: «АксАрт», Fun Time, VuGGa, Alex Junis, Bilemi, SkyTec и Salve. КСТАТИ Обратите внимание, есть ли на молнии пластрон. Это штуковина, которая защищает подбородок ребенка от застежки. Большинство производителей наличием пластрона озаботилось. Нет защиты лишь на трех костюмах – Saima, Boom! by orby и Luhta.

Фото: GettyImages

5. Ищем «дышащие» модели

В первую очередь зимний костюм должен быть не дышащим, а теплым. Ткань для верха в таких костюмах априори идет со специальными пленочными покрытиями, которые не проводят воздух, защищают от ветра. А вот ткань подкладки должна быть воздухопроницаемой. Это нужно, чтобы воздух циркулировал под курткой и штанами, чтобы у ребенка не было перегрева. КСТАТИ Если модель будет дышащей, она будет весьма привлекательна для влаги. А кому интересно, чтобы ребенок тут же промок? Поэтому вполне предсказуемо оказалось, что все «подопытные» костюмы обладают практически стопроцентной водонепроницаемостью. Хуже с задачей справился разве что костюм Kiko. А в остальных – велкам в сугроб. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Пять образцов из 30 «уличили» в нарушениях. Производители костюмов под марками CAIMANO, «АксАрт» и Fun time исказили информацию о материалах, из которых сделана одежда. В костюмах CAIMANO и Fun time специалисты обнаружили подмену заявленных натуральных материалов на искусственные и синтетические. А производитель марки «АксАрт» удивил экспертов «обратной подменой» – маркировка уверяет потребителя о стопроцентном полиэстере, тогда как на деле состав подкладки изделия на 35 процентов состоит из хлопка. Подобное несоответствие может указывать на отсутствие на предприятии входного контроля. Еще в двух образцах – под торговыми марками Bilemi и KiKo – на этикетке не нашлось полной информации о производителе.

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