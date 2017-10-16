Вакцины против гриппа: что ни в коем случае нельзя колоть ребенку

Сезон вакцинации в самом разгаре. Совсем скоро он сменится другим – соплей и кашля. Мы не будем рассказывать, что прививки помогают пережить гриппозное время с наименьшими потерями, это и так все знают. Наш консультант, врач-педиатр и известный медицинский блогер Татьяна Буцкая рассказала, чем вакцины отличаются друг от друга и какие подходят детям и беременным.

Большинство современных вакцин от гриппа состоят из трех активных компонентов – двух антигенов вируса гриппа А (штаммы H3N2, H1N1) и одного антигена вируса гриппа В.

Вакцины могут быть живыми или инактивированными. Живые, как следует из названия, содержат живой, но ослабленный вирус. Именно они создают самый стойкий иммунитет. Тем не менее сейчас живые вакцины непопулярны. Дело в том, что организм переносит их довольно тяжело, у таких вакцин есть ряд серьезных противопоказаний, и они не подходят для людей с ослабленной иммунной системой. К живым вацинам относится «Ультравак» (Россия).

В инактивированных вакцинах используют убитый вирус. Организм их переносит гораздо легче. В свою очередь инактивированные вакцины делятся на подвиды:

— цельноклеточные содержат вирус целиком: «Микрофлю» (Россия),

— расщепленные (сплит-вакцины) содержат не целый вирус, а только его поверхностные и внутренние частицы: «Ваксигрипп» (Франция), «Флюарикс» (Россия), «Ультрикс» (Россия), «Бегривак» (Германия),

— субъединичные вакцины содержат только поверхностные частицы: «Инфлювак» (Нидерланды), «Гриппол» (Россия), «Гриппол-плюс» (Россия), «Гриппол-нео» (Россия).

Различия этих видов вакцин – в степени реактогенности, то есть в свойстве вызывать послепрививочные реакции и осложнения. Самые реактогенные – цельноклеточные, а самыми очищенными и наименее реактогенными считаются субъединичные вакцины.