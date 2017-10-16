Вакцины против гриппа: что ни в коем случае нельзя колоть ребенку

Сезон вакцинации в самом разгаре. Совсем скоро он сменится другим – соплей и кашля. Мы не будем рассказывать, что прививки помогают пережить гриппозное время с наименьшими потерями, это и так все знают. Наш консультант, врач-педиатр и известный медицинский блогер Татьяна Буцкая рассказала, чем вакцины отличаются друг от друга и какие подходят детям и беременным.
Большинство современных вакцин от гриппа состоят из трех активных компонентов – двух антигенов вируса гриппа А (штаммы H3N2, H1N1) и одного антигена вируса гриппа В.
Про виды
Вакцины могут быть живыми или инактивированными. Живые, как следует из названия, содержат живой, но ослабленный вирус. Именно они создают самый стойкий иммунитет. Тем не менее сейчас живые вакцины непопулярны. Дело в том, что организм переносит их довольно тяжело, у таких вакцин есть ряд серьезных противопоказаний, и они не подходят для людей с ослабленной иммунной системой. К живым вацинам относится «Ультравак» (Россия).
В инактивированных вакцинах используют убитый вирус. Организм их переносит гораздо легче. В свою очередь инактивированные вакцины делятся на подвиды:
— цельноклеточные содержат вирус целиком: «Микрофлю» (Россия),
— расщепленные (сплит-вакцины) содержат не целый вирус, а только его поверхностные и внутренние частицы: «Ваксигрипп» (Франция), «Флюарикс» (Россия), «Ультрикс» (Россия), «Бегривак» (Германия),
— субъединичные вакцины содержат только поверхностные частицы: «Инфлювак» (Нидерланды), «Гриппол» (Россия), «Гриппол-плюс» (Россия), «Гриппол-нео» (Россия).
Различия этих видов вакцин – в степени реактогенности, то есть в свойстве вызывать послепрививочные реакции и осложнения. Самые реактогенные – цельноклеточные, а самыми очищенными и наименее реактогенными считаются субъединичные вакцины.
Про консерванты
Звучит странно, но в составе препаратов для вакцинации действительно бывают консерванты и антибиотики. Из-за них обычно и боятся делать прививки.
Консерванты и антибиотики нужны для того, чтобы предотвратить размножение бактерий в вакцине. Антибиотики используют в процессе приготовления вакцины, соответственно, в готовой вакцине остаются только их следы. А вот консерванты добавляются в уже готовую вакцину, чтобы предотвратить бактериальное или грибковое заражение.
— Вакцины, которые не содержат консервантов: «Ваксигрипп» (Франция), «Бегривак» (Германия), «Инфлювак» (Голландия), «Гриппол-плюс» (Россия), «Гриппол-нео» (Россия).
— Вакцины, которые выпускаются в двух вариантах – с консервантами и без: «Гриппол» (Россия), «Ультрикс» (Россия).
— Вакцины с консервантами: «Флюваксин» (содержит тиомерсал и формальдегид, Китай), «Агриппал S1» (содержит формальдегид, Италия).
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Про уровень защиты
Вакцины от гриппа по рекомендациям ВОЗ должны содержать не менее 15 мкг защитных антигенов. Антигены – это генетически чужеродные нашему организму вещества, которые при проникновении в организм вызывают иммунный ответ. То есть наше тело формирует свои инструменты борьбы с инфекцией и убивает «тренировочный» вирус. После этой тренировки организм запоминает, какие инструменты нужны ему, чтобы справиться с конкретным вирусом. И в случае его повторной атаки мгновенно начинает контрнаступление.
Недостаточное количество антигенов содержится в российских вакцинах «Микрофлю» (9−14 антигенов), «Гриппол», «Гриппол-плюс» и «Гриппол-нео» (всего по 5 мкг).
Про безопасность для беременных и детей
Да, женщинам в положении прививки делать можно. Но только инактивированными вакцинами.
Они безопасны и для плода, и для организма матери. К тому же можно выбрать вакцины без консервантов в составе. В Америке и Европе женщин прививают в любом триместре. В любом случае все решается индивидуально с лечащим врачом.
Детям можно делать прививку от гриппа с 6 месяцев. Поэтому при выборе вакцины в первую очередь нужно убедиться, что она разрешена для использования у детей с полугода. Далее – учесть, что ребенок до 7 лет, впервые получающий прививку от гриппа, должен быть привит не однократно, а дважды, с интервалом в несколько недель. А до трехлетнего возраста детям в принципе вводится половина дозы.
Принцип тот же – дети легче переносят инактивированные сплит- или субъединичные вакцины. Можно подобрать наиболее очищенную вакцину с оптимальным количеством антигенов в составе (не менее 15 мкг). Напомню: прививку можно делать, только если ребенок полностью здоров. Во время, например, насморка или обострения хронического заболевания прививку делать нельзя.
Обратите внимание!
Прививка дает только 75−90% защиты от гриппа. То есть да, привитые дети тоже болеют. Но болезнь у них протекает в легкой форме, а возникновение осложнений сведено к минимуму.
Все зависит от сочетания нескольких факторов: состояние здоровья и иммунитета человека на момент вакцинации, правильный выбор вакцины, соблюдение правил в поствакцинальный период – и от того, какой именно штамм вируса пришел в регион.
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