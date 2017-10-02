Иммунитет из аптеки: лекарства, которые мы зря покупаем детям

Интерфероны, или иммуномодуляторы, нередко рекомендуют врачи, когда ребенок простудился или подхватил вирус. А работают ли они на самом деле?

Есть война вокруг прививок, есть война вокруг гомеопатии. У иммуномодуляторов тоже есть противники и сторонники. Причем не только среди пациентов, но и среди врачей. Разобраться, что к чему и стоит ли пичкать ребенка интерферонами, нам помогла врач-педиатр и популярный медицинский блогер Татьяна Буцкая.

Масштабных международных исследований эффективности интерферонов в профилактике и лечении ОРВИ и гриппа не проводилось. Отсюда и сомнительное отношение врачей к этим препаратам. В целом свойство интерферонов препятствовать размножению вирусов и стимулировать иммунную систему к борьбе с ними доказано. Но речь идет о естественных интерферонах организма – белках, которые начинают вырабатывать клетки, когда организм атакуют микробы.

Таблетки, мази или капли?

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Если интерфероны естественным образом вырабатываются организмом, то зачем дополнительно стимулировать их выработку искусственными препаратами? Большие дозы интерферонов используют при лечении настоящего иммунодефицита – у онкобольных, для лечения гепатитов, аутоиммунных заболеваний и прочих тяжелых инфекций. Но эффективны ли препараты интерферона для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ? По этому вопросу мнения врачей сильно расходятся. Некоторые исследования подтверждают: интерфероновые капли и мази для носа создают барьер для их проникновения в организм. Однако главный специалист Москвы по инфекционным болезням, главный врач 1-й инфекционной больницы Андрей Девяткин считает, что от иммуномодуляторов, которые стимулируют выработку организмом собственных интерферонов, больше пользы: «Я рекомендую принимать индукторы интерферона: кагоцел, циклоферон, амиксин. Они стимулируют выработку в организме собственного интерферона, усиливая неспецифический иммунитет. Это более физиологично, чем применение препаратов готового интерферона, который может вызвать аллергическую реакцию на белок».

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Но есть и другое мнение: не стоит ради профилактики ОРВИ лишний раз внедряться в иммунную систему организма. Ведь препараты интерферона – это не анальгетики, жаропонижающие или антибиотики, они не оказывают моментального эффекта, а работают на клеточном уровне. «Я за иммуномодуляторы, но местного действия. Например, лизобакт, имудон – без системного влияния на организм, – говорит врач-оториноларинголог, заведующая отделением ГБУЗ ГП № 166 ДЗМ Полина Петухова. — Реакции иммунитета на стимуляцию далеко не всегда предсказуемы. Бывают разные побочные действия, человек может начать, наоборот, чаще болеть». Стоит учесть и то, что при хорошем иммунитете у человека эффект от препаратов интерферона будет слабее.

А есть ли смысл?

Сама я использую интерфероновые мази и спреи в нос: это, конечно, не панацея, но как минимум дополнительная барьерная защита. Хотя и здесь мнения разделяются.

«Виферон более эффективен не против вирусов, а против герпеса, – говорит Андрей Девяткин. — А оксолин дает примерно тот же эффект, как смазывание слизистой носа жиросодержащим веществом, например, сливочным маслом – просто обволакивает слизистую, создавая весьма кратковременный барьер для попадания вирусов». «Я считаю, что лучше действует интерферон в жидком виде, например, назальные капли гриппферон, глазные – офтальмоферон. Интерферон имеет смысл закапывать детям, беременным. А лучше всех мазей и капель – солевой спрей для носа», – добавляет Подина Петухова.

И главное, эффективны ли препараты интерферона для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у детей? «Детям препараты интерферона имеет смысл назначать только в первые несколько часов проявлений симптомов заболевания, – говорит врач-педиатр ГК „Мать и дитя“ Мария Сурина. — Можно использовать анаферон, виферон. Свечи или таблетки, зависит исключительно от возраста ребенка. Но начало заболевания не всегда удается подловить и заметить, поэтому если вы его пропустили, то далее интерфероны не помогут. Профилактика препаратами интерферона имеет смысл, только если дома все болеют. Тогда лучше капать ребенку в нос гриппферон или деринат, чтобы воздействовать на местный иммунитет слизистой носоглотки». Итак, сколько врачей, столько и мнений. И это совершенно нормально в ситуации, когда эффективность препарата по отношению к тому или иному заболеванию не доказана научно.

Как я отношусь к иммуномодуляторам и интерферонам? Я считаю, что профилактику респираторных заболеваний не стоит начинать с таблеток. Лучше приучить себя принимать витамины, промывать нос два раза в день, полноценно питаться, закаляться, использовать для профилактики травы, мед, лук, чеснок, имбирь, ягоды и бегать по утрам.

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