12 юных красавиц – о мечтах и главных событиях года

Все три победительницы будут представлять Новосибирск на Всероссийском детском конкурсе «Юная Российская Красавица России – 2018», каждая в своей категории. Остальным участницами будет вручены короны, ленты и подарки. На нашем сайте вы можете поддержать одну из участниц, отдав ей свой голос на стр. 5. Лидер голосования получит диплом в номинации «Юная мисс зрительских симпатий» и подарок от Woman’s Daу.

12 ноября в нашем городе пройдет финал новосибирского этапа Всероссийского детского конкурса красоты «Юная Российская Красавица». Участницы уже определены, они прошли кастинг, а затем несколько этапов подготовки: мастер-классы по изучению китайского языка и художественной гимнастике, фотосессия, хореография, дефиле. В финале юные красавицы покажут модные дефиле, станцуют все вместе и представят свои творческие номера. Победительниц будут выбирать в трех номинациях:

Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе

Мои таланты

Я очень люблю рисовать в различных техниках, заниматься рукоделием – валять из шерсти, шить из фетра, делать поделки из различных материалов.

Когда я вырасту...

Хочу реализовывать свои качества и творческую натуру: это будут танцы либо дизайн, а может, кино. Но это обязательно должна быть работа, связанная с людьми, общением и постоянной новой информацией.

Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе

Конечно, мамино участие и победа в двух конкурсах – «Супермама» и «Достояние Евразии – 2017». Вместе с мамой мы 10 дней жили в Горном Алтае, готовились к финалу, это было круто! А еще мы с ней вместе снимались в фильме с Дмитрием Марьяновым в Барнауле, это было в августе. Мне очень жаль, что его не стало, человек он хороший, простой в общении и настоящий талант!