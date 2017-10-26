12 юных красавиц – о мечтах и главных событиях года

12 ноября в нашем городе пройдет финал новосибирского этапа Всероссийского детского конкурса красоты «Юная Российская Красавица». Участницы уже определены, они прошли кастинг, а затем несколько этапов подготовки: мастер-классы по изучению китайского языка и художественной гимнастике, фотосессия, хореография, дефиле. В финале юные красавицы покажут модные дефиле, станцуют все вместе и представят свои творческие номера. Победительниц будут выбирать в трех номинациях:
«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории MINI
«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории LITTLE
«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории TEEN
Все три победительницы будут представлять Новосибирск на Всероссийском детском конкурсе «Юная Российская Красавица России – 2018», каждая в своей категории. Остальным участницами будет вручены короны, ленты и подарки. На нашем сайте вы можете поддержать одну из участниц, отдав ей свой голос на стр. 5. Лидер голосования получит диплом в номинации «Юная мисс зрительских симпатий» и подарок от Woman’s Daу.
Мои таланты
Я в поиске.
Когда я вырасту...
Мечтаю стать врачом.
Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе
Переезд в другой город, встреча с новыми друзьями.
Мои таланты
Я очень люблю рисовать в различных техниках, заниматься рукоделием – валять из шерсти, шить из фетра, делать поделки из различных материалов.
Когда я вырасту...
Хочу реализовывать свои качества и творческую натуру: это будут танцы либо дизайн, а может, кино. Но это обязательно должна быть работа, связанная с людьми, общением и постоянной новой информацией.
Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе
Конечно, мамино участие и победа в двух конкурсах – «Супермама» и «Достояние Евразии – 2017». Вместе с мамой мы 10 дней жили в Горном Алтае, готовились к финалу, это было круто! А еще мы с ней вместе снимались в фильме с Дмитрием Марьяновым в Барнауле, это было в августе. Мне очень жаль, что его не стало, человек он хороший, простой в общении и настоящий талант!
Мои таланты
Юный хендлер – так называют человека, который представляет собак на породных выставках в экстерьерном ринге.
Когда я вырасту...
Буду путешественницей.
Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе
Поход на рыбалку.