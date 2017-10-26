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12 юных красавиц – о мечтах и главных событиях года

Участницы новосибирского этапа конкурса «Юная Российская Красавица» поделились любимыми фотографиями и рассказали, кем собираются стать.

12 ноября в нашем городе пройдет финал новосибирского этапа Всероссийского детского конкурса красоты «Юная Российская Красавица». Участницы уже определены, они прошли кастинг, а затем несколько этапов подготовки: мастер-классы по изучению китайского языка и художественной гимнастике, фотосессия, хореография, дефиле. В финале юные красавицы покажут модные дефиле, станцуют все вместе и представят свои творческие номера. Победительниц будут выбирать в трех номинациях:

«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории MINI

«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории LITTLE

«Мисс Юная Российская Красавица – Новосибирск 2017» в категории TEEN

Все три победительницы будут представлять Новосибирск на Всероссийском детском конкурсе «Юная Российская Красавица России – 2018», каждая в своей категории. Остальным участницами будет вручены короны, ленты и подарки. На нашем сайте вы можете поддержать одну из участниц, отдав ей свой голос на стр. 5. Лидер голосования получит диплом в номинации «Юная мисс зрительских симпатий» и подарок от Woman’s Daу.

Алина Бренч, 11 лет

Алина Бренч
Алина Бренч
Алина Бренч
1/3
Фото: Desperado
Фото: Desperado
Фото: Desperado

Мои таланты

Я в поиске.

Когда я вырасту...

Мечтаю стать врачом.

Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе

Переезд в другой город, встреча с новыми друзьями.

Анастасия Терещенко, 11 лет

Анастасия Терещенко
Анастасия Терещенко
Анастасия Терещенко
1/3
Фото: Desperado
Фото: Desperado
Фото: Desperado

Мои таланты

Я очень люблю рисовать в различных техниках, заниматься рукоделием – валять из шерсти, шить из фетра, делать поделки из различных материалов.

Когда я вырасту...

Хочу реализовывать свои качества и творческую натуру: это будут танцы либо дизайн, а может, кино. Но это обязательно должна быть работа, связанная с людьми, общением и постоянной новой информацией.

Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе

Конечно, мамино участие и победа в двух конкурсах – «Супермама» и «Достояние Евразии – 2017». Вместе с мамой мы 10 дней жили в Горном Алтае, готовились к финалу, это было круто! А еще мы с ней вместе снимались в фильме с Дмитрием Марьяновым в Барнауле, это было в августе. Мне очень жаль, что его не стало, человек он хороший, простой в общении и настоящий талант!

Марьяна Булгакова, 6 лет

Булгакова Марьяна
Булгакова Марьяна
1/2
Фото: Desperado
Фото: Desperado

Мои таланты

Юный хендлер – так называют человека, который представляет собак на породных выставках в экстерьерном ринге.

Когда я вырасту...

Буду путешественницей.

Самое главное событие в этом году, кроме участия в конкурсе

Поход на рыбалку.

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#дети#маленькие модели#юные модели#самая красивая девочка#конкурс красоты#Новосибирск
26 октября 2017Татьяна Томилова
Комментарии67
Гость27.10.17 14:50

Варя, красотка!

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Валентина Смородинова27.10.17 14:47

Софья такая милашечная

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Гость27.10.17 14:41

Варя

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Гость27.10.17 14:15

Лерочка Воронина!!!

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Гость27.10.17 13:53

Лерочка Воронина,ты лучшая!!! Мы болеем за тебя,красавица!

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Гость27.10.17 13:44

Варвара Фомишова

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Гость27.10.17 13:28

Любовь Микиянская! Супер!!!

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Гость27.10.17 13:08

Варвара очаровашка!

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Гость27.10.17 12:43

Любочка Микиянская!!! Красавица!!!

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Гость27.10.17 12:29

Лерочка Воронина , голосуйте за неё!!!Мы болеем за тебя!Ты лучшая !!!

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Гость27.10.17 11:37

Любовь Микиянская

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Светлана Коннова27.10.17 10:58

Варя Фомишова лучше всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Светлана Коннова27.10.17 10:57

Варя лучше всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость27.10.17 10:21

Варя, лучшая мы за тебя!!!:-)

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Гость27.10.17 10:21

Варя, лучшая мы за тебя!!!:-)

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Гость27.10.17 10:11

Любовь Милявская

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Гость27.10.17 10:03

Я за Варвару Фомишову!!!

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Гость27.10.17 10:03

Марьяна Булгакова

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Гость27.10.17 10:01

Спасибо всем-всем кто голосует за нашу Варюшку Фомишову

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Гость27.10.17 10:01

Варвара Фомишова

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Гость27.10.17 09:30

Варвара Фомишова

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Юлия Дымовских27.10.17 08:32

АЛИНА БРЕНЧ

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Гость27.10.17 07:07

Варвара Фомишова

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Гость27.10.17 07:05

Любовь Микиянская !!!!!!

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Гость27.10.17 06:49

Варвара Фомишова

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Гость27.10.17 06:29

ВАРЕЧКА ФОМИШОВА

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Гость26.10.17 21:01

Анастасия Терещенко

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Гость26.10.17 20:25

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 19:50

Марьяна Булгакова

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Гость26.10.17 19:04

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:59

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:41

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:33

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:32

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:26

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:26

Варвара Сухова

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Гость26.10.17 18:23

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:23

Сухова Варвара

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Гость26.10.17 18:23

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:16

Люба

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Гость26.10.17 18:14

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 18:14

Фотки у всех бездарные. Первая девочка еще ничего. Алина

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Гость26.10.17 18:01

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 17:52

Любовь Микиянская

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Гость26.10.17 17:51

Варвара Сухова

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Гость26.10.17 17:51

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 17:48

Алина Бренч

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Гость26.10.17 17:48

Алина Брэнч

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Гость26.10.17 17:40

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 17:34

Варвара Сухова

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Гость26.10.17 17:34

Варвара Сухова

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Гость26.10.17 17:33

Алина Бренч

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Гость26.10.17 17:30

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 17:29

Алина Бренч

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Гость26.10.17 17:26

Варвара Фомишова

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Гость26.10.17 17:22

Алина Бренч

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Гость26.10.17 17:13

Алина бренч

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Алина Бренч

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Алина Бренч

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