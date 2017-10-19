15 поступков родителей, которые заставляют детей краснеть

Сейчас об этом без смеха и не вспомнить. А тогда – тогда готовы были буквально под землю провалиться.

Знаете, у меня в семейном архиве есть старая черно-белая фотография, которая проходит под кодовым наименованием «Наталья сидит на горшке и ест сапог войлочный». Нет, я ее вам не покажу. Во-первых, потому что я на ней не вполне одета. Во-вторых, мне там год с небольшим, и я похожа на большой паровой пирожок. В-третьих, потому что название снимка очень точно отражает суть запечатленного события. А у моего старшего брата есть фото, где он стоит, держась за скамейку, и смотрит в камеру большими напуганными глазами. Выглядит очень мило, точно милее, чем я. Но это если не знать, что за секунду до щелчка затвора он немножко наделал в штаны. Наш самый большой с ним кошмар – что эти фотографии станут достоянием гласности. А ведь могли бы! Когда я скверно себя вела, уже будучи подростком, мама мне пару раз пригрозила, что покажет ту самую фотку моим друзьям. Я была готова сгореть со стыда от одной только перспективы, так что работало безотказно. Наверняка у каждого есть такая история. Обитатели сообщества BuzzFeed поделились самыми стыдными случаями, когда родители заставляли их краснеть. 1. «Когда мне было 15 лет, моя мать подготовила контракт, включающий запрет на поцелуи, встречи без присутствия взрослых и совместного сна. Я тогда впервые в жизни начала встречаться с парнем, и мы с моим бойфрендом должны были подписать этот контракт. А мама потом повесила договор на стену».

Фото: GettyImages

2. «Когда я был в девятом классе, я позвал друзей к себе посмотреть вместе кино. Мой отец решил, что мы ведем себя слишком шумно. Поэтому он вышел из спальни, одетый в какие-то засаленные трусы, которые были ему велики настолько, что было видно его хозяйство. Он вышел, наорал на меня и моих друзей и ушел обратно». 3. «Когда я учился в колледже, моя мать сходила с ума, потому что я получал очень много сообщений. Она проверила все номера, с которых они приходили, и спросила о каждом, кому они принадлежат. А по одному из номеров она даже позвонила и сказала, чтобы мне не смели больше писать». 4. «Мой отец любит отпускать дурацкие шуточки, когда я приглашаю друзей из колледжа на ужин. Однажды, когда мы уже почти доели, он посмотрел на меня и парней и сказал: «Итак, а теперь давайте поговорим о том, как меняется ваше тело». 5. «Моя мать преподавала у нас биологию. Когда дошло до темы про размножение человека, она сказала: «Когда-нибудь все вы вступите в сексуальные отношения…» На этих словах она ткнула в меня указкой и добавила: «Кроме тебя, у тебя никогда не будет секса». 6. «Моя мама спросила у моего парня, возникает ли у него эрекция из-за меня».

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7. «На свадьбе моей младшей сестры мой отец сперва назвал ее чужим именем, а потом станцевал хип-хоп вместо отцовского танца». 8. «В старшей школе мы с подружками покрасили волосы, а моя мама сказала, что теперь мы выглядим так, будто у нас сперма в волосах». 9. «Однажды мы с отцом бегали рядом в спортзале на беговых дорожках. Рядом женщина с весьма впечатляющей грудью делала растяжку. Мой отец был в наушниках, но он про них забыл и проорал: „У нее не сиськи, а воздушные шары!“ Это слышал весь зал. Женщина залилась краской, а я подумывал, чтобы убежать». 10. «Когда мне было 15, у меня был бойфренд, который носил джинсы низко на бедрах, чтобы были видны резинка трусов или верх ягодиц. Моя мать его терпеть не могла. Однажды вечером она выпила лишнего, спустила штаны, показала нам попу и сказала: «Вот что случится, если ты не научишься носить ремень». 11. «Мы с родителями шли домой, и наткнулись на девчонок, собравшихся на девичник. Они все были в розовых платьях и выстроились перед лимузином, чтобы сфотографироваться. Вместо того чтобы просто пройти мимо, отец решил с диким воплем прыгнуть перед ними – просто, чтобы испортить кадр».

Фото: GettyImages

12. «Когда мне было 12, у меня была одна плохая привычка: приходя домой, я стягивала джинсы вместе с трусами и бросала их на пол. Мама пригрозила повесить мои трусы на почтовый ящик перед домом, если я еще раз так сделаю. Конечно, я сделала. Вернувшись из школы, я увидела на почтовом ящике свои трусы». 13. «Мы с матерью повздорили, когда она подвозила меня в школу. Она сказала, что если я не сменю тон, то она выйдет из машины и станцует прямо перед школой, в чем есть. То есть в ночнушке. Я не верила, что она это сделает. Но она танцевала, пока я не забежала внутрь школы». 14. «Когда я учился в школе, мой отец часто участвовал в триатлонах и брил себе ноги – говорят, это помогает улучшить аэродинамику. Когда мы с друзьями зашли в дом, отец встал и предложил потрогать его ноги, чтобы мы поняли, какие они гладкие». 15. «Я была чирлидером в старшей школе и однажды перед выступлением у меня начались месячные. Я отправила маме сообщение – просила, чтобы она купила мне тампоны. Когда мы разминались, в зал ворвалась моя мама, размахивая коробкой с тампонами и крича: «Я принесла тебе тампоны! Надеюсь, они достаточно большие». На коробке была надпись Super +". А у вас были подобные случаи? Делитесь в комментариях!

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