20 мест, где можно укрыться от непогоды в Ярославле и отлично провести время

Ушло бабье лето, и вот постепенно сдает свои позиции и золотая осень. Но предстоящая непогода – не повод грустить. Это отличный повод сходить в театр, кино, на концерт или на выставку. В Ярославле культурная жизнь бьет ключом. Осталось только выбрать!
«ДЖЕЙН ЭЙР»
Фото: организаторы мероприятия
Мюзикл, созданный специально для труппы Московского театра оперетты по мотивам известного произведения английской писательницы Шарлотты Бронте. Музыку и стихи к спектаклю написали К. Брейтбург и К. Кавалерян, являющиеся авторами многих эстрадных песен, любимых народом. Над этим ярким мюзиклом работали настоящие профессионалы этого жанра. «Джен Эйр» – красочный и современный спектакль. Изумительные декорации, великолепные костюмы, чудесные исполнители и живой оркестр – это все предает постановке особую радостную атмосферу.
Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная наб., 53
Когда: 28 октября в 19:00
Тел. (4852) 45−85−55
Возрастные ограничения: 6+
«Гиппопотамус»
Фото: организаторы мероприятия
Это настоящее цирковое представление, которое сплетает между собой классические цирковые жанры и роскошную стилистику «Королевского цирка». Эксклюзивные костюмы, многие из которых пошиты специально к премьере в Ярославле, профессиональные артисты балета, уникальные постановки, световое и звуковое оформление.
Количество животных, собранных в одной программе поражает: 7 видов обезьян, лайки самоеды и далматинцы, караван верблюдов, белые и бурые лисы, русские борзые и олени. Гвоздь программы – аттракцион «Гиппопотамус» под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых. На манеж выйдут сразу три огромных африканских бегемота.
Где: Ярославский цирк, Свободы, 69
Когда: с 28 октября
Тел. (4852) 59−06−16
Возрастные ограничения: 0+
«Да здравствует оперетта!»
Фото: организаторы мероприятия
В очередной раз Ярославская филармония принимает столичных гостей. Звезды Московской оперетты, бесспорно талантливые, с удивительно чистыми и сильными голосами, порадуют слушателей популярными сценами из оперетт Ф. Легара, И. Кальмана, И. Штрауса-мл. Артисты балета «Московская оперетта» элегантно дополнят выступления и в совокупности с эффектными костюмами создадут праздник для ярославцев.
Где: Ярославская филармония, Максимова, 13
Когда: 30 октября в 18:30
Тел. (4852) 30−92−65
Возрастные ограничения: 6+
«АРТ-ЛЕКТОРИЙ. МУНК-150»
Фото: организаторы мероприятия
В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка, одной из самых значительных фигур современного искусства, открылась уникальная выставка его работ. Организованная общими усилиями Норвежского национального музея и Музея Мунка, она привлекла пристальное внимание международной общественности.
Это самая масштабная выставка работ художника в истории – на ней представлено 220 работ. Посвященный этому эпохальному событию документальный фильм «Мунк-150» проникнет за кулисы выставки, расскажет о ее подготовке и организации, а также проведет небольшую экскурсию по Норвегии Мунка.
Где: киноклуб «Нефть», Московский пр-т, 92
Когда: 30 октября в 18:30
Тел. (4852) 66−36−36
Возрастные ограничения: 12+
«Дорогая моя столица» (6+)
Фото: организаторы мероприятия
В Ярославском художественном музее – выставка, посвященная 870-летию Москвы. На экспозиции представлены работы разных художников. У каждого живописца своя Москва: парадная, узнаваемая, открыточная или трогательно провинциальная, хранящая старину, уют и покой. Таков, наверное, и сам этот город, с многовековой историей, с древними церквами и особняками и смелыми архитектурными экспериментами новейшей эпохи.
Где: Ярославский художественный музей, Волжская наб., 23
Когда: до 5 ноября
Тел. (4852) 30−35−04
Возрастные ограничения: 6+
«Северный ветер»
Фото: организаторы мероприятия
Давно на театральном пространстве не появлялось спектакля, вызывающего столь бурный ажиотаж. Дебют Ренаты Литвиновой в театре, ее первая пьеса. Успех и столь пристальное внимание к постановке подкрепило участие Земфиры в качестве композитора и известного дизайнера Гоши Рубчинского как создателя костюмов к спектаклю.
Спектакль расскажет о семье, которая отмечает Новый год в 1950-х, а затем – сто лет спустя. «Это в некотором роде история о любви, потому что смысл нашей жизни – найти любовь. В пьесе есть немного абсурда, сюрреализма и фантазии. Она о каждом члене большой семьи, и у каждого есть своя история любви. Не всегда счастливая. И, тем не менее, всегда с хеппи-эндом – мы все встретим свою любовь», – говорит Рената.
Где: Театр им. Ф. Волкова, пл. Волкова, 1
Когда: 4 ноября в 19:00
Тел. (4852) 72−74−04
Возрастные ограничения: 18+
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