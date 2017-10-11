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6 плохих советов, которые мы даем своим детям

Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок преуспел в жизни? Каждый хочет. Поэтому мамы и папы учат детей тому, что, по мнению родителей, должно помочь в достижении целей. Однако многие популярные теории успеха на практике оказываются совсем не продуктивными. Скорее наоборот.

Профессор Стэнфордского университета Эмма Сеппала в своем бестселлере «Следом за счастьем» приводит несколько самых вредных принципов, которые мы вкладываем в головы наших детей. И дает советы, чему на самом деле стоит учить ребенка.

детская психология
Фото: GettyImages

1. Мы говорим: концентрируйся на будущем. А надо: живи настоящим

Нам трудно быть сосредоточенными постоянно. Обычно, если мы не заняты решением какой-то конкретной проблемы, наши мысли блуждают бессистемно. В результате мы больше, чем надо, переживаем из-за прошлого или волнуемся о будущем. И то, и другое бессмысленно. Такое «пережевывание» ведет к исключительно негативным эмоциям: гневу, сожалению. В итоге возникает стресс. Небольшой стресс может служить мотиватором, но постоянный хронический стресс вредит здоровью и интеллекту, ухудшая внимание и память. Поэтому фокусировка на будущем может снизить шансы на успех.

Если заставлять ребенка все время думать о хороших оценках и поступлении в институт, то он будет испытывать тревогу и страх. Дети чувствуют себя лучше и счастливее, если их научить жить настоящим моментом. А когда люди счастливы, они быстрее учатся, мыслят более творчески и легче решают разные задачи. Ученые подсчитали, что счастье делает нас на 12% более продуктивными. Позитивные эмоции повышают устойчивость к стрессам, помогают быстрее преодолеть трудности.

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2. Мы говорим: стрессы неизбежны. А надо: научись расслабляться

Нынешние дети начинают «учиться» депрессии и тревожности все раньше. Все из-за того, что чувствуют давление родителей, учителей, беспокоятся об оценках и успеваемости. Взрослые сами часто внушают детям мысль, что стресс – неизбежная часть успешной жизни. Днем мы поглощаем кофеин, чтобы сделать как можно больше на работе, а ночью нам нужны алкоголь или снотворные, чтобы успокоиться. Эту модель поведения считывают дети. Кстати, у родителей, которые испытывают профессиональное выгорание, дети чаще, чем другие сверстники, испытывают аналогичное эмоциональное истощение в школе.

А стоило бы научить детей умению противостоять стрессам. Избавиться от них совсем мы не в силах. Но можно научиться им противостоять: медитация, йога и дыхательные техники действительно работают. То есть жить по схеме «отдыхай и переваривай» вместо стандартной реакции на стресс «дерись или беги».

правильное воспитание
Фото: GettyImages

3. Мы говорим: не бездельничай. А надо: получай удовольствие от ничегонеделания

Отдыхая, мы ищем новых эмоций и впечатлений: сильных, позитивных. «Лучший отдых – перемена деятельности» – помните, как вас самих бесила эта мамина фраза? Но мы и сами проводим этот принцип в жизнь. Смотрите: вне школы наши дети постоянно заняты. Факультативы, кружки, репетиторы, спортивные секции, семейные поездки и культпоходы. Все это практически не оставляет времени для безделья. Нет ничего плохого в активном досуге. Но даже приятные чувства нас истощают, как и стресс. В итоге у детей остается слишком мало времени на восстановление энергетических ресурсов – и мы сами в этом виноваты.

Гениальные идеи скорее приходят на ум, когда мы расслаблены (эврика! в ванной). Поэтому вместо того, чтобы загружать детей внешкольными делами, лучше оставить их наедине с самими собой. Дети способны что угодно превратить в игру: ожидание в приемной или дорогу в школу, например. В то же время у них нет привычки наслаждаться такими простыми вещами, как чтение, прогулка с собакой, даже просто полежать под деревом, глядя на облака. Парадоксально, но безделье может помочь детям проявлять больше творчества и изобретательности. А самое главное – оно научит их расслабляться, грезить наяву и получать радость от самой жизни, а не от постоянных дел и занятий.

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#полезные советы#воспитание детей#жизненные ценности#детская психология
11 октября 2017Елена Мильчановска
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