До слез: тяжелобольных детей превратили в супергероев

Они никогда не будут участвовать в Олимпийских играх и не полетят в космос. Но этот опыт помог детям понять, что они тоже сильные. Просто их сила в другом: не в мышцах, а в силе духа.

Какой ребенок не мечтает о способностях супергероя? Наверно, только тот, кто ни разу не видел кино про Бэтмена или Лигу справедливости. Фотограф Джош Росси и его жена Роксана решили дать возможность превратиться в супергероя детям с ограниченными возможностями. И не просто превратиться, а создать памятный «якорь». Глядя на него, каждый ребенок будет вспоминать, что он на самом деле может ничуть не меньше, чем Супермен. Для этого Джош и Роксана собрали свою команду Лиги справедливости.

Фото: fulltimephotographer.com

Первым стал пятилетний Кайден, который родился с тяжелейшей патологией развития. Врачи предупреждали его маму, что лучше бы ей прервать беременность. Но она не согласилась. Учиться ходить Кайден начал совсем недавно, когда ему купили протезы. Ножки малышу пришлось ампутировать сразу после рождения. «Он еще совсем малыш, но решил сам учиться ходить на протезах. Кайден сказал маме, что он хочет справляться со всем сам, что он не беспомощен. Я был поражен тем, какой внутренний стержень у этого мальчугана», – рассказал Джош. Кайден стал Киборгом. Он был без ума от счастья, впервые увидев «киношный» постер со своим изображением. Теперь этот плакат висит у Кайдена в комнате.

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

Вторая участница – Софи Лофтус. Когда ей было всего три года, у девочки диагностировали редкую форму рака – эмбриональную рабдомиосаркому. Софи всегда мечтала иметь длинные волосы. Но лучевая терапия поставила крест на ее мечтах. Несмотря на то что она была практически без сил после изнурительных процедур, Софи позировала просто идеально. Ее стойкости поразились все, кто участвовал в проекте. Девочка стала Чудо-женщиной.

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

Тиган Петтит родился с половиной сердца. Семье пришлось долго ждать донорский орган. Тигану сделали пересадку. К своим девяти годам мальчик перенес уже три операции – это только на открытом сердце. Он вынужден принимать лекарства горстями, а ночью спать в кислородной маске. Два года назад он пережил клиническую смерть. Тиган стал Суперменом. Ведь у них обоих сердце – слабое место. К тому же Тиган обожает Супермена. «На самом деле сердце Тигана из стали. Он каждый день встречает с радостью», – говорит Джош.

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

Двухлетний малыш Матэзе Манума, как и Софи, борется с раком. У него острый лейкоз редкой формы. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии. Малыш был настолько слаб во время фотосессии, что его брату пришлось помогать ему принять некоторые позы. Джош и Роксана превратили Матэзе в Аквамена, бога воды.

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

Пятый участник команды – семилетний Зайден Столроу. Зайден обожает бегать, в нем столько кипучей энергии, что родители уже перестали обращать внимание на замечания учителей о плохом поведении мальчика. Все дело в том, что у парнишки – тяжелая форма синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Из-за того, что Зайден не может контролировать себя, его перестали приглашать на дни рождения, а в школе исключают из соревнований по бегу. А ведь мальчик так любит бегать… «Его глаза погасли. Он стал практически изгоем», – сказала мама Зайдена. И парнишка превратился во Флэша. Может, теперь другие дети перестанут избегать его?

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

Последний участник команды – пятилетний Саймон Фуллмер. У него нейробластома. «Саймон никогда не жалуется. Он очень сильный. И очень любопытный. Ему нужно знать все, в том числе и о том, что за процедуры ему делают врачи», – рассказала мама Саймона, Триша. Саймон обожает Бэтмена. И Брюса Уэйна тоже. Как объяснил Саймон, «потому что он богат». А Джош считает, что Саймон – идеальный Бэтмен и настоящий герой.

Фото: fulltimephotographer.com Фото: fulltimephotographer.com

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