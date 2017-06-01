Бить или не бить? Психолог – о вреде телесных наказаний ребенку

Эксперт

Треть россиян, согласно свежему исследованию, высказались за то, что в отношении подростков можно применять физическую силу в воспитательных целях. И это в опросе, проведенном специально ко Дню защиты детей! Худрук «Ералаша» Борис Грачевский и детский психолог объясняют Woman's Day, почему делать этого все же не стоит.

Сначала хорошая новость: число тех, кто считает, что собственного ребенка за иную провинность можно смело приложить ремнем, за последние четыре года снизилось на 13 процентов. Если в 2013 году применять телесные наказания были готовы 45 процентов респондентов «Левада-центра», то в 2017-м – 32 процента. И все же это почти треть нашей огромной страны. Может, раз бьют – значит, правда помогает?

Эксперт Woman’s Day, кандидат психологических наук, доцент Наталья Искра, практикующий психолог, специалист по взаимоотношениям между ребенком и родителями, уверена, что дело в… беспомощности взрослых, которые неспособны донести до своего чада нужную информацию по-другому.

Фото: Getty Images

— Любое телесное наказание наносит подростку вред, иногда непоправимый, – считает Наталья Искра. — Чаще всего своих детей бьют родители, которых в детстве тоже били, – идет такая цепная реакция. Телесные наказания, как правило, идут в ход у тех, кто не в состоянии донести что-то до ребенка спокойно, в разговоре, без дополнительных средств воздействия.

Бывают ситуации, когда физическое наказание происходит спонтанно: например, автора этих строк как-то мама сильно приложила рукой по пятой точке за опасное перебегание дороги в потоке машин. И что в этом такого? Зато основные правила дорожной безопасности усвоены на всю жизнь, а как за такой шлепок можно обижаться на мать, если она всего лишь опасалась за свое дитя и сделала это явно от сильных переживаний?

— В данной ситуации ребенок подсознательно оправдывает мать, поскольку не хочет ассоциировать самого близкого человека с чем-то плохим, – пояснила психолог. — Если это однократный случай, то вреда психике ребенка и правда не будет. Но если такое происходит регулярно, то тут речь идет о беспомощности родителей. Значит, мать не силах совладать со своими эмоциями и проявляет слабость прямо при своем ребенке, что неправильно. Впоследствии она и ребенку привьет неправильную поведенческую модель в жизни.

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Чем же тогда, если не ремнем или голыми ладонями, воздействовать на подростка? Наталья Искра считает, что словесная брань в данном случае столь же недопустима.

— Для ребенка одинаково плохо любое унижение – и словесное, и физическое, – подчеркивает специалист.

Также она против самого сурового, по мнению многих родителей и их чад, метода воздействия – отнимания Интернета или планшета, а лучше и того, и другого, на какое-то продолжительное время.

— Лишить ребенка доступа в Интернет или любимого устройства – это не что иное, как манипуляция или шантаж, – объясняет наш эксперт. — Воспитывать лучше всего не системой наказаний, а напротив, с помощью поощрений: нужно внушать ребенку, что он хороший, а когда ведет себя хорошо, то еще лучше. И никакого ремня не понадобится.

Наталья Искра следует этим правилам: у нее, к слову, двое детей. Старшему, сыну, 15 лет, младшей, дочери, два года.

— Когда мне нужно показать, что мои дети неправильно себя ведут, я могу на них обидеться, рассердиться или даже повысить голос, но не более того, – уверяет женщина. — Ни в коем случае я их не бью, ничего у них не отнимаю и, что важно, не перестаю с ними разговаривать, как практикуют некоторые родители.

А вы как наказываете своих детей? Даю им витамин «Р»

Запрещаю пользоваться компьютером

Сажаю под домашний арест

Читаю нотации, т.е. наставляю на пусть истинный

Объясняю по-человечески

Никак, это бесполезно

Другое (пишите в комментариях) А вы как наказываете своих детей? Опрос пройден: 47 раз 10,6% (5 человек) Даю им витамин «Р»

17,0% (8 человек) Запрещаю пользоваться компьютером

2,1% (1 человек) Сажаю под домашний арест

21,3% (10 человек) Читаю нотации, т.е. наставляю на пусть истинный

31,9% (15 человек) Объясняю по-человечески

6,4% (3 человека) Никак, это бесполезно

10,6% (5 человек) Другое (пишите в комментариях) *Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут

Интересно, что другая крупнейшая социологическая организация страны – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – также сегодня, в День защиты детей, опубликовала статью, из которой следует, что представители старшего поколения чаще, чем молодые родители, в целях воспитания использовали нравоучения – 83 процента. Woman’s Day спросил одного из самых известных представителей старшего поколения, Бориса Грачевского, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш», в выпусках которого детям так или иначе давалось немало наставлений по жизни.

— Надо не нравоучения читать, а воспитывать нравственность в характере маленького гражданина страны, – подсказал Woman’s Day Борис Грачевский. — Иногда мама с папой должны немного ужесточить свой ответ чаду, но ни в коем случае не быть жестокими. Главное – помнить не о наказаниях, а о том, что детей нужно прежде всего увлекать учением, наукой, искусством, развивать в них их таланты. Тогда и наказывать никого не придется.

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