Быть мамой: 10 откровенных историй о материнстве

Фото

Фотограф Анюта Антонова придумала проект, глядя на который хочется восхищаться, плакать, задуматься, обнять детей и скорее снова стать мамой.

— Проект «Быть мамой» – это психологический портрет материнства. Усталость, сострадание, детские смех и слезы, работа над собой, терпение, кризисы, счастье, нежность детских объятий, игры, хаос, нестабильность, отсутствие времени, желание реализации, вдохновение, смысл жизни. Это проект про разные стороны материнства, – рассказывает автор, фотограф Анюта Антонова. Сейчас Анюта – мама двух очаровательных деток – Арсения и Аглаи. Проект «Быть мамой» она придумала, когда узнала, что ждет второго малыша: сначала это был пробный фотопроект в Москве, потом – дважды – она провела его в Казани.

— Быть мамой - это путь каждой женщины. Путь познания себя, своей женской силы и воспитания чувств. Я показываю разных женщин, разные пути и разные стороны этого пути. Здесь нет «правильно» и «неправильно». Здесь есть только любовь. Мама и ее выбор – это и есть история, которая мне интересна. Этим проектом я хочу вдохновить женскую половину человечества БЫТЬ МАМОЙ, быть собой, быть в контакте со всеми сторонами материнства, увидеть себя в историях других матерей, увидеть красоту родительства, и не важно с радостным смехом оно или со слезами отчаяния. Мы все такие разные, но мы все одинаково сильно любим своих детей. Эта любовь делает из нас особую касту.

– Для меня занятие фотографией – это встречи с собой, – говорит Анюта Антонова. Каждую историю я проживаю, я пропускаю через себя. Я показываю любовь. Она всегда разная. И этим манит меня. Любовь мамы, которую я показываю в этом проекте, манит меня особенно сильно. Своей противоречивостью, своей глубиной, своей безжалостностью, своей безусловностью. Эта любовь родилась во мне три года назад и теперь я постигаю ее тайны вместе с проектом «Быть мамой».

Сейчас автор думает о продолжении проекта в разных городах России и над книгой, в которую соберет фотографии и откровенные признания своих героинь.

А мы предлагаем посмотреть на эту красоту и услышать, что значит для участниц этого необычного проекта состояние «быть мамой».

Диляра и Фелиция:

– Быть мамой? Такой тяжелый и простой вопрос одновременно.

Быть мамой – это круто. Такое потрясающее, волшебное чувство, когда ты приходишь домой – уставшая до невозможности, а она тебе говорит: мамочка, ты такая красивая! И ты понимаешь, что жизнь – потрясающая штука.

Чтобы быть мамой, нужно очень много любви.

Хотеть сделать как можно больше счастья своему ребенку.

Гузель и Сибель, Халид:

– Двое детей – это в 2… 20… 200 раз больше переживаний. И вот ты вроде бы уже все знаешь, ко всему готов, но с новым человеком приходят новые знания и совершенно другой опыт. Двое детей – это вдвое больше страхов. Казалось бы, ты все учла, все прочла и обо всем узнала, но нет, никогда не будешь готова к тому, что твоему годовалому ребенку ставят порок сердца и жизнь останавливается, и ты едешь в такси на УЗИ и молишься в слезах, чтобы это была ошибка врача…

Или когда сквозь ночную тишину ты реагируешь на еле слышимые всхлипывания недельного малыша идешь посмотреть, что там, а видишь, как ребенок захлебывается и не может дышать… Паника, страх, слезы, скорая, молитвы… Потом дневной стационар, ИЗИ, ФГДС двухнедельной крохе, врачи… И с тех пор ты перестаешь спать. Совсем. Потому что боишься.

Страх рисует в голове такие картинки, что кажется, все вокруг таит опасность… Страх сковывает твое дыхание – и вот здравствуй, одышка, головокружения, боли… Страх будто съедал меня, но я разговариваю с ним, я каждый день доказываю ему, что любви в этом мире и во мне в океаны больше. И каждую ночь – благодарность и молитвы Создателю, что все так, как есть.

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Мария и Илюша, Диночка:

– Быть мамой – это…

Переродиться, узнать себя с совершенно новых и неизвестных ранее сторон.

Стать взрослой, сильной, терпеливой.

Показывать пример. Быть переговорщиком, учителем, психологом.

Принимать. Себя, мужа, детей, всех – такими, какие мы есть. Преодолевать себя, свои вчерашние пределы. Быть мягкой, нежной, целым миром.

Нести ответственность. Любить, как никогда. Без условий, без «но», без «а ты мне». Понять, что действительно важно. Ценить минуты. Сомневаться, бояться, но делать.

Узнать, что такое «сердце не на месте», научиться с этим жить. Сворачивать горы, бесконечно петь колыбельную.

Уважать право сказать «нет», право быть другим.

Отпускать, молчать, не мешать.

Быть мамой – это пережить мощнейшую переоценку ценностей, больше не принадлежать только себе. Это просто быть рядом, быть опорой. Быть мамой – это великий дар. Это молиться, всегда, фоном, чтоб были здоровыми и счастливыми.

Анастасия и Сабина, Амир, Тагир:

– Быть мамой… Это дарить детям счастье, просто отдавая свою любовь, просто улыбаясь и радуясь жизни вместе.

Быть мамой – это быть собой. Это очень точный, однозначный, стопроцентный путь для каждой женщины обрести себя.

Честно говоря, я отношусь к категории людей, которые не ищут легкого пути, а даже наоборот, выбирают самый сложный из возможных вариантов. Все мои «достижения» давались мне с трудом, и приходилось попотеть, чтобы осуществить задуманное. Препятствий много, то ты сам, то сомнения, то внешние обстоятельства, то мнение окружающих. Но трудно – не значит непреодолимо. Способ есть: сохранять движение, пусть маленькое, пусть медленное, пусть намерение. Главное, не останавливаться.

В материнстве нет универсального верного пути. Каждому – свой. Каждый раз, как первый, ты начинаешь изучать эту огромную вселенную близкого, родного, твоего человечка. Смотришь, слушаешь, не всегда соглашаешься и понимаешь, что он совсем другой, не похожий ни на кого. И ты снова ничего не знаешь и не умеешь, и снова учишься. И любишь. Верю в то, что не мы, родители, «выбираем», когда и кого родить, а наши дети выбирают нас, чтобы дать шанс нам, взрослым, измениться, стать лучше, честнее, талантливее, добрее.

Для женщины быть мамой – это иметь уникальную возможность прожить свою жизнь в самом чистом и светлом чувстве любви. Но вместе с тем и страхе, и его преодоление, и вечном стремлении отдать самое лучшее.