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Чудо-девочка из Непала умеет различать цвета по запаху

Родственники 11-летней Дипти Регми считают, что она обладает божественным даром. На самом деле все немного прозаичнее, но, согласитесь, звучит красиво?

До поры до времени. В какой-то момент родственники стали замечать, что окружающий мир Дипти воспринимает не так, как другие люди. К примеру, она даже с завязанными глазами способна безошибочно определить цвет предмета, поднося его к лицу. Но не затем, чтобы попытаться рассмотреть сквозь ткань, закрывающую глаза, нет. А для того, чтобы… понюхать!

Более того, Дипти даже читать умеет, не открывая глаз. Она просто водит пальцем по бумаге – и будто чувствует кожей буквы. Но ведь это не шрифт Брайля, это обычная газета для зрячих. Или даже записка, нацарапанная тут же на листке бумаги.

Дипти Регми, девочка-уникум, слева
Фото: facebook.com/deepti.regmi.33

Впервые Дипти поняла, что у нее есть особый дар, год назад. Девочка не испугалась. Наоборот, она принялась развивать свою способность.

«Несмотря на свой весьма юный возраст, Дипти чувствует свою ответственность перед обществом, – рассказал журналист, тестировавший талант девочки на камеру. — Она хочет помочь слабовидящим людям, ведь им станет гораздо легче жить, если и они сумеют развить у себя подобный навык».

Родители от девочки в восторге. Мало того что Дипти – уникум, так она еще и учится прекрасно. Родственники считают, что способность Дипти – ни много ни мало, а божественный дар. Ученые, правда, считают немного по-другому. Наука называет таких, как непальский уникум, синестетиками.

Синестезия – это такой нейрологический феномен, благодаря которому люди воспринимают предметы не только вместе с их очевидными характеристиками, но и приписывают им собственные. Они могут видеть звуки, обонять цвета, чувствовать цифры на вкус. Мозг синестетиков работает таким образом, что ощущения, которые испытывает один орган, вызывают отклик не только в ответственном за, например, зрение, участке мозга, но и в соседнем. Ответственном за обоняние, к примеру. Так и получается, что для человека цвет обретает еще и запах: синий может пахнуть орехами, а красный – леденцами.

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#детская психология#мозг#цвета#талант
20 октября 2017Наталья Евгеньева
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