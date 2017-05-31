День детей в Краснодаре: пляж, мороженое и бесплатные аттракционы!

Мы собрали самые интересные городские события, приуроченные к 1 июня, которые поднимут настроение и детям, и взрослым.

Праздничные мероприятия стартуют на Затоне – здесь состоится большой спортивный праздник. «Изюминка» события – открытие краснодарского пляжного сезона. Купаться разрешается! Напомним, три бассейна в Парке 30-летия Победы обустроили в июле прошлого года. Пляж – понтонный, с собственной системой очистки воды. Территория тоже благоустроена как нужно, есть кабинки для переодевания, лежаки. Кроме того, на территории пройдет много спортивных активностей – мастер-классы по рафтингу и спортивным танцам, соревнования по пляжному волейболу, выставка спорткаров. Специальные гости праздника – баскетболисты клуба «Локомотив-Кубань», у них можно взять автограф.

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В каждом из городских парков тоже своя программа. Большой праздник от нашего журнала «Телесемь» начнется в 12.00 в «Солнечном острове» у главной сцены. Начинается веселье с концерта, где выступят творческие коллективы нашего города: «Танцы без правил», школа акробатического рок-н-ролла, школа-студия Todes, проект «Классика детства». Дальше еще веселее – шоу мыльных пузырей от «Пузырляндии», конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы и флешмобы. Гости смогут сделать и тут же распечатать фото в мобильной кабинке, а девочки не пройдут мимо нейл-студии, где маникюр с интересным дизайном маленьким красавицам сделают бесплатно. Конечно же, это не все сюрпризы семейного праздника.

Фото: getty images

Кстати, во время нашего фестиваля и катание на аттракционах будет бесплатным. С 10:00 до 12:00 в парках «Городской сад», «Чистяковская роща», «Солнечный остров» вход на качели-карусели будет свободным (полный список аттракционов уточняйте в кассах). А с 5 июня дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на аттракционах во всех парках города по будням.

В Городской парк детей приглашают на традиционный праздник мороженого «Приключения Доброго Мишки». А это значит, что вас ждут аттракционы, конкурсы, мастер-классы, подарки, всевозможные сорта любимого лакомства (участники конкурсов им угощаются бесплатно). Парк будет поделен на интересные интерактивные зоны, где будут разные активности и большой концерт детских творческих коллективов. Время праздника – с 10:00.

В Чистяковской роще – свое мероприятие, да не одно. Главные герои «Праздника детства» – Фиксики! Они точно развеселят маленьких гостей, а еще будет шоу мыльных пузырей и бесплатное моментальное фото. И, конечно, конкурсы и игры! Все активности – с 16:00 до 19:00. Обратите внимание – в 17:00 стартует 3-й фестиваль детского и юношеского творчества «Сияние звезд». Выступят танцевальные, вокальные и коллективы по спортивной художественной гимнастике, состоится концерт. Будет и шоу-программа со зверями, волшебное рисование красками на воде, цветочная мастерская, красивая фотозона.

«Спорт под открытым небом» – так называется праздник в Вишняковском сквере (он пройдет с 18.00 до 20.00). Проект – спортивный, будут активные площадки для роллеров и скейтбордистов, мастер-классы.

Фото: getty images

В торговых центрах 1 июня тоже отметят развлекательными программами.

В Мегацентре «Красная Площадь» главная тема праздника – морская с героями мультфильма «Моана». С 16:00 в программе – аквагрим, шоу мыльных пузырей, аттракцион «Рыбалка», удивительное «Нити-шоу», модный показ новой летней коллекции детской одежды, конкурсы, викторины и, конечно, подарки! Специальные гости – театр «Лотос», гимнастки школы олимпийского резерва и детские танцевальные коллективы.

В «Киноцентре на Красной Площади» – своя программа. Здесь анимационная программа, студия аквагрима (13:30), детский спектакль «Кошкин дом» (14:30), шоу мыльных пузырей (15:10), детский спектакль «Золушка» (15:40), мастер-класс, детская дискотека, а после – специальный показ мультфильма «Подводная эра» (билеты на него уже в продаже).

В SBS Megamall – «Праздник мороженого и развлечений». 1 июня в троговом комплексе будет много бесплатных развлечений, а именно: вход в детский город «Лесики» (с 10:00 до 13:00), боулинг (с 10:00 до 15:00), игровые автоматы (10:00 до 15:00), с 12:00 всем детям мороженое!

«День защиты детей» в ТРК «Галактика» начнется в 13:00.

Фото: getty images

Кстати, не все мероприятия состоятся завтра, 1 июня, часть перенесена на субботу, 3 июня.

Праздник в ТРЦ «Галерея Краснодар» будет в субботу. Откроют его концерт Татьяны Геворгян, участницы проекта «Голос. Дети», воспитанницы Димы Билана. Выступление на 2 этаже с 12:20. Далее на сцене мастер-классы от преподавателей школы-студии Аллы Духовой «Тодес», с 13:00 – мастер-классы от школы английского языка. После ожидается анимационное шоу LEGO «Большая стройка», интерактивное шоу от музея занимательных наук «ЭйнштейниУм» и бумажное шоу. На площадке в зоне фуд-корта проведут турниры по настольным играм. И сахарная вата для всех маленьких гостей!

Краснодарская бальнеолечебница тоже приглашает на праздник 3 июня. В программе – научные эксперименты от химической лаборатории, мастер-классы по выпеканию вкусностей, расписыванию кружек, английскому языку и скорочтению. А еще – веселые фотосессии, дегустация мороженого, танцевальный марафон. Ответственные за хорошее настроение – Карлсон, Морковка и добрые пираты. А пока дети будут развлекаться, родители проведут время с пользой – посетят занятие в Школе здоровья, послушают лекцию от педиатра, сходят на экскурсию по секретным помещениям здравницы «Путь воды».

Все мероприятия не имеют возрастных ограничений.

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