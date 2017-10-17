Девочку с дислексией и СДВГ называли глупой. Она утерла нос всем

У маленькой жительницы Австралии по имени Фиби было все и сразу: нарушение навыков владения чтением, то есть дислексия, трудности с цифрами – дискалькулия, дисграфия – проблемы с письменной речью, и СДВГ. Сказать, что ей сложно было учиться, – ничего не сказать. Над девочкой издевались одноклассники, ее унижали учителя. Сколько раз Фиби слышала в свой адрес, что она дурочка и из нее ничего не выйдет, не сосчитать. Но, к счастью, Фиби все это не сломило. Она добилась своей мечты: стала искусствоведом, получила университетский диплом. И написала письмо всем тем, кто обижал ее все эти годы. Мы решили опубликовать его, ведь это – история настоящей победы.

Сперва немножко терминологии. Дислексия – это расстройство, при котором человек сохраняет способности к обучению, но со многими «но». У дислексиков проблемы со всеми навыками, связанными с письменной речью: грамотностью, письмом, чтением, арифметикой, концентрацией. Все эти проблемы могут встречаться и вместе, и по отдельности. А СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности. У нас к этому заболеванию относятся несерьезно, списывая все симптомы на недостаток воспитания и избалованность. Но на самом деле это расстройство, когда ребенок не может себя контролировать ни в эмоциях, ни в поступках, невнимателен, ему очень сложно сосредоточиться, он всегда в движении – а все потому, что у него не созрели некоторые участки мозга. Это состояние не лечится, а только корректируется. Считается, что ребенок его перерастет – может, в 10 лет, а может, в 18.

«Учителю в начальной школе, который сказал моим родителям, что они должны забрать меня из школы, потому что из-за меня отстают другие ученики. Учителю, который сказал мне: „Ты, очевидно, не заботишься о своем образовании“ – и заставил меня рыдать перед всем классом только потому, что я неправильно произнесла слова.

Родителям, которые просили учителей не сажать их детей рядом со мной на математике, потому что их ребенок „тоже поглупеет“.

Системе образования, которая оценила мои знания на 49 баллов (в австралийской системе оценивания – индекс приема в университеты. Максимальный индекс – 100. – Прим. ред.).

Этот пост для вас всех.

Я поступила в Австралийский технологический университет. Я выучилась на бакалавра. Мне пришлось пройти инспекцию, чтобы вообще попасть в университет. На последнем семестре мне поставили диагнозы: дислексия, дискалькулия, дисграфия и СДВГ. Несмотря на это, я с гордостью могу сказать, что закончила обучение как одна из лучших студенток своего курса. Я действительно горжусь этим.

Поэтому все вы, люди, которые стыдили меня за то, что я не соответствую их образу „идеального ученика“, спуститесь на землю – мы, дети с ограниченными возможностями, побиваем вас на вашем собственном поле, играя по своим уникальным правилам.

P. S. Спасибо моим удивительным друзьям, семье и наставникам, которые всегда помогали мне и поддерживали меня во всем».

…У нас в стране детей-дислексиков и страдающих СДВГ тоже предостаточно. Мы надеемся, что пример Фиби поможет им самим и их родителям, которые каждый день вынуждены выслушивать упреки в адрес своего ребенка. Знайте – все будет хорошо.