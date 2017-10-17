ГлавнаяДетиВоспитание

Девочку с дислексией и СДВГ называли глупой. Она утерла нос всем

Даже учителя не стеснялись говорить ей в лицо, что толку от нее никогда не будет. Не говоря уже о сверстниках – они издевались над девочкой с той жестокостью, на которую способны только дети.

Сперва немножко терминологии. Дислексия – это расстройство, при котором человек сохраняет способности к обучению, но со многими «но». У дислексиков проблемы со всеми навыками, связанными с письменной речью: грамотностью, письмом, чтением, арифметикой, концентрацией. Все эти проблемы могут встречаться и вместе, и по отдельности. А СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивности. У нас к этому заболеванию относятся несерьезно, списывая все симптомы на недостаток воспитания и избалованность. Но на самом деле это расстройство, когда ребенок не может себя контролировать ни в эмоциях, ни в поступках, невнимателен, ему очень сложно сосредоточиться, он всегда в движении – а все потому, что у него не созрели некоторые участки мозга. Это состояние не лечится, а только корректируется. Считается, что ребенок его перерастет – может, в 10 лет, а может, в 18.

У маленькой жительницы Австралии по имени Фиби было все и сразу: нарушение навыков владения чтением, то есть дислексия, трудности с цифрами – дискалькулия, дисграфия – проблемы с письменной речью, и СДВГ. Сказать, что ей сложно было учиться, – ничего не сказать. Над девочкой издевались одноклассники, ее унижали учителя. Сколько раз Фиби слышала в свой адрес, что она дурочка и из нее ничего не выйдет, не сосчитать. Но, к счастью, Фиби все это не сломило. Она добилась своей мечты: стала искусствоведом, получила университетский диплом. И написала письмо всем тем, кто обижал ее все эти годы. Мы решили опубликовать его, ведь это – история настоящей победы.

Фото: facebook.com/phoebe.stothard

«Учителю в начальной школе, который сказал моим родителям, что они должны забрать меня из школы, потому что из-за меня отстают другие ученики. Учителю, который сказал мне: „Ты, очевидно, не заботишься о своем образовании“ – и заставил меня рыдать перед всем классом только потому, что я неправильно произнесла слова.

Родителям, которые просили учителей не сажать их детей рядом со мной на математике, потому что их ребенок „тоже поглупеет“.

Системе образования, которая оценила мои знания на 49 баллов (в австралийской системе оценивания – индекс приема в университеты. Максимальный индекс – 100. – Прим. ред.).

Этот пост для вас всех.

Я поступила в Австралийский технологический университет. Я выучилась на бакалавра. Мне пришлось пройти инспекцию, чтобы вообще попасть в университет. На последнем семестре мне поставили диагнозы: дислексия, дискалькулия, дисграфия и СДВГ. Несмотря на это, я с гордостью могу сказать, что закончила обучение как одна из лучших студенток своего курса. Я действительно горжусь этим.

Поэтому все вы, люди, которые стыдили меня за то, что я не соответствую их образу „идеального ученика“, спуститесь на землю – мы, дети с ограниченными возможностями, побиваем вас на вашем собственном поле, играя по своим уникальным правилам.

P. S. Спасибо моим удивительным друзьям, семье и наставникам, которые всегда помогали мне и поддерживали меня во всем».

…У нас в стране детей-дислексиков и страдающих СДВГ тоже предостаточно. Мы надеемся, что пример Фиби поможет им самим и их родителям, которые каждый день вынуждены выслушивать упреки в адрес своего ребенка. Знайте – все будет хорошо.

Исповедь мамы особого ребенка: когда твой сын всем мешает
  • Подробнее
20 самых избалованных детей знаменитостей
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#дислексия#СДВГ#здоровье ребенка#развитие ребенка
17 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет