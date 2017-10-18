Болезнь века: что делать, если ребенок плохо пишет

Начинается все просто, банально и незаметно. Сначала ребенку трудно держать ложку или вилку. Потом ему становится сложно правильно держать карандаш или ручку. Когда вы доверите ему ножницы, выяснится, что нарезать бумагу – это тоже целая проблема. Дальше – больше. Ближе к школе становится понятно, что ребенку сложно воспроизводить буквы на бумаге. Проблемы с пунктуацией – само собой. И практически в каждом слове – ошибка.

При этом ребенок бегло читает – лучше, чем сверстники. Но писать… Кривые строчки, кривые буквы. Малыш плачет и переживает из-за того, что не в состоянии писать так же быстро и аккуратно, как его одноклассники. Он будет очень стараться, пыхтеть над каждым словом, но все равно в тексте будет куча ошибок, буквы будут смотреть не в ту сторону, а о знаках препинания он забудет вообще.

Это не нежелание учиться, нет. Это расстройство под названием дисграфия. Как отмечает портал Scary Mommy, ученые называют этот недуг болезнью века.

Дисграфия – это одна из разновидностей дислексии, когда у человека трудности с усвоением письменной речи. Ребенку тяжело писать, но не читать и не говорить. Общий уровень его интеллекта может быть не просто на уровне сверстников, но даже выше. Но что такое пунктуация, он понять не в силах. Диагностировать дисграфию сложно. Да и обращаются к врачу только потому, что ребенок плохо пишет, крайне редко. Однако врачи говорят, что дисграфией страдают от 5 до 20 процентов школьников, имеющих проблемы с письмом.