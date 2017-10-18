Болезнь века: что делать, если ребенок плохо пишет

Начинается все просто, банально и незаметно. Сначала ребенку трудно держать ложку или вилку. Потом ему становится сложно правильно держать карандаш или ручку. Когда вы доверите ему ножницы, выяснится, что нарезать бумагу – это тоже целая проблема. Дальше – больше. Ближе к школе становится понятно, что ребенку сложно воспроизводить буквы на бумаге. Проблемы с пунктуацией – само собой. И практически в каждом слове – ошибка.
При этом ребенок бегло читает – лучше, чем сверстники. Но писать… Кривые строчки, кривые буквы. Малыш плачет и переживает из-за того, что не в состоянии писать так же быстро и аккуратно, как его одноклассники. Он будет очень стараться, пыхтеть над каждым словом, но все равно в тексте будет куча ошибок, буквы будут смотреть не в ту сторону, а о знаках препинания он забудет вообще.
Это не нежелание учиться, нет. Это расстройство под названием дисграфия. Как отмечает портал Scary Mommy, ученые называют этот недуг болезнью века.
Дисграфия – это одна из разновидностей дислексии, когда у человека трудности с усвоением письменной речи. Ребенку тяжело писать, но не читать и не говорить. Общий уровень его интеллекта может быть не просто на уровне сверстников, но даже выше. Но что такое пунктуация, он понять не в силах. Диагностировать дисграфию сложно. Да и обращаются к врачу только потому, что ребенок плохо пишет, крайне редко. Однако врачи говорят, что дисграфией страдают от 5 до 20 процентов школьников, имеющих проблемы с письмом.
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Дисграфия лечится. Врачи советуют заниматься с ребенком побольше, делая акцент на игры, в которых есть задания, связанные с буквами: можно лепить буквы из пластилина, соединять точки, копировать буквы по образцам. Это самая первая ступень терапии: ребенок должен научиться сперва рисовать буквы, а потом и писать их. Только потом можно переходить к орфографии.
Кроме того, специалисты советуют писать печатными буквами, а не прописными – сперва важна отчетливость. К тому же так ребенок поймет, в какую сторону «смотрят» буквы, перестанет их переворачивать, как это часто бывает с буквой И. Можно даже печатать на компьютере.
В общем, в исправлении дисграфии нет ничего сверхъестественного: не понадобятся ни медикаменты, ни специфическая терапия. Но терпения нужно очень много. Поэтому постарайтесь понять, что малыш действительно не виноват. Он старается. Просто у него так работает мозг.
А самое главное – хвалите ребенка за все, что он сделал правильно. Пусть даже за самые простые, пустяковые, но правильно написанные коротенькие слова.
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