На 10 лет старше: 12 фото о том, как ребенок меняет родителей

«Обычно мы делаем счастливые селфи, снимаем нарядных детей в аккуратных гостиных. Никто не любит фотографировать беспорядок, который устроили дети. Но мы не в силах „убрать беспорядок“ со своих лиц – следы бессонницы и нервотрепки так просто не сотрешь», – рассказал Майк изданию The Huffingtone Post .

Дети – это весело. Это здорово. Это смысл жизни. Которая – жизнь – больше никогда не будет прежней. Что бы ни говорили с экранов и глянцевых страниц улыбающиеся мамы и папы, жизнь людей с рождением детей становится совсем другой. Майк Джулианелла, отец двух сыновей, запустил у себя в Instagram забавный проект, призванный показать, как дети меняют своих родителей. Он даже не ожидал, что получит столько откликов!

Суть проекта очень проста – нужно всего лишь поставить рядом два снимка: сделанный до рождения ребенка и после. Разница, простите за тавтологию, налицо. Откуда-то появляются мешки под глазами, и девушка из супергламурной красавицы превращается в суперуставшую женщину. А ведь она еще помнит, что когда-то пользовалась косметикой, надевала нарядную одежду, а словосочетание «сделать прическу» означало совсем не «собрать волосы в зачуханный пучок». А в одиночку свозить троих детей к стоматологу? Да, после этого не грех хлебнуть вина прямо из горлышка.

Впрочем, пап тоже не минует чаша сия. Папе нужно поспать? Да кого это волнует, когда играть – это так весело! Трехдневная щетина превращается в нормальное состояние лица, а лоб прорезают глубокие морщины.

Впрочем, позиция Майка по отношению ко всем этим переменам однозначна: будьте проще. Пускай вы меняетесь, но это часть вашей жизни. Вы и без детей состарились бы. И пусть ваша жизнь сейчас представляет собой полный хаос, когда-нибудь вы над этим посмеетесь. Включите свое чувство юмора. Рано или поздно эта зелень с лица, вызванная недосыпанием, сойдет. И вы обнаружите, что дети-то выросли.