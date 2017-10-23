До слез: тяжелобольная девочка навсегда изменила жизнь фотографа

Эта история – как будто сценарий для какой-нибудь мелодрамы. Но это не сценарий. Это чистая правда, рассказанная от первого лица.

Сразу оговоримся: герои этой истории пожелали остаться неизвестными. Ее автор, фотограф из Мельбурна, не захотел называть своего имени. Его можно понять: если бы он назвал себя, то можно было бы подумать, что он просто решил сделать себе рекламу на трогательной истории. Но мужчина предпочел просто опубликовать ее на сайте Not Always Right анонимно. Все случилось в его фотостудии за десять минут до закрытия. Мужчина уже собирался уходить, когда на двери звякнул колокольчик: вошла женщина. Хозяин студии уже было открыл рот, чтобы сказать, что она опоздала, но… не сделал этого. И это было лучшим решением за всю его жизнь. «Обычно мы проводим фотосессии только по записи. Репутация у нашей студии в городе прекрасная, поэтому очередь стоит на полгода вперед. И однажды, когда я уже хотел закрываться, в студию зашла женщина с девочкой лет шести-семи. Я внутренне застонал», – пишет автор.

Фото: GettyImages

Гостья поздоровалась и робко сказала: «Я знаю, вы уже закрываетесь, но я хочу попросить вас об одолжении». В этот момент девочка, прятавшаяся за спиной матери, несмело выглянула из-за ее пальто. Фотограф заметил, что она была очень худенькая – это было заметно даже сквозь толстое зимнее пальто. Огромные темные круги под глазами, трубка, тянувшаяся к носу девочки, – было ясно, что ребенок очень-очень болен. «Моя дочка… Она увидела одну из ваших фотографий на стене нашей больницы. На этом снимке была девушка, сфотографированная на единороге. – Голос мамы был полон слез. — Моя дочка просто обожает единорогов. Я знаю, что вы заняты на ближайшие несколько месяцев, но…» – И тут женщина заплакала, а ее дочка покрепче ухватилась маленькой ладошкой за руку матери. «Я понял, что эта девочка до свободного дня в моем расписании может и не дожить, – пишет фотограф. — Знаете, я крупный парень, с бородой и татуировками, но мне не стыдно признаться, что и у меня к глазам подступили слезы. Заговорить я смог только спустя минуту». И знаете, что он сказал? «Я весь день ждал, чтобы сфотографировать кого-то такого красивого, как ты! Как тебя зовут?» Парень закрыл дверь и следующие три часа посвятил маме и дочке: он сфотографировал девочку во всех платьях принцесс, какие только были в гардеробе студии. «Она – самый замечательный, самый милый ребенок из тех, с кем я работал. Когда мы закончились, она свернулась калачиком на диване у меня в кабинете и уснула».

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Мастер тем временем загрузил фотографии, чтобы показать их маме и выбрать лучшие. И обговорить, как она хочет отретушировать снимки. Может, стоило бы надеть на девочку парик? Но от этой идеи мама отказалась: женщина настояла на том, чтобы оставить все как есть. «Знаете, дочке кажется, что она стала некрасивой. Я хочу, чтобы она поняла – это не так». Фотографии оставили без ретуши. Мама взяла девочку на руки, вынесла ее из кабинета. И протянула фотографу кредитку. «Нет, не нужно», – ответил тот. Мама настаивала: «Вы так задержались ради нас. Пожалуйста, я не хочу быть в долгу». Но парень был непреклонен: «Нет. Не возьму. Ни в коем случае». Через несколько дней фотограф отправил женщине несколько десятков снимков. Он видел, что она их скачала, но ничего не ответила. Он уже и думать забыл о необычной клиентке. Но через полгода в окошке увидел знакомое лицо – кто-то улыбался и махал ему руками. Это была та самая девчушка. «Привет! Мне лучше! Видишь, мне гораздо лучше!» Девочка действительно выглядела гораздо лучше, чем в день их знакомства: она поправилась, порозовела, на щеках появился румянец, а на голове топорщились коротенькие волосы. Ее мама стояла в двух шагах – смотрела на дочь и улыбалась. «Она снова попыталась впихнуть мне деньги. Я снова отказался их брать. Она даже рассердилась немного и сказала, что должна в таком случае хотя бы угостить меня ужином. Я согласился». С тех пор прошло семь лет. Снимок когда-то тяжелобольной девочки, сидящей верхом на розовом единороге, красуется на стене в гостиной фотографа. «Моя дочь (приемная, но какая разница?) закатывает глаза каждый раз, когда я показываю ее друзьям, которых она приводит в гости», – заканчивает рассказ автор. Мужчина признался – после того ужина он так и не смог расстаться с малышкой и ее мамой. Он до сих пор благодарит судьбу за то, что они тогда зашли в его студию.

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