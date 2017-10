До слез: тяжелобольная девочка навсегда изменила жизнь фотографа

Сразу оговоримся: герои этой истории пожелали остаться неизвестными. Ее автор, фотограф из Мельбурна, не захотел называть своего имени. Его можно понять: если бы он назвал себя, то можно было бы подумать, что он просто решил сделать себе рекламу на трогательной истории. Но мужчина предпочел просто опубликовать ее на сайте Not Always Right анонимно.

Все случилось в его фотостудии за десять минут до закрытия. Мужчина уже собирался уходить, когда на двери звякнул колокольчик: вошла женщина. Хозяин студии уже было открыл рот, чтобы сказать, что она опоздала, но… не сделал этого. И это было лучшим решением за всю его жизнь.

«Обычно мы проводим фотосессии только по записи. Репутация у нашей студии в городе прекрасная, поэтому очередь стоит на полгода вперед. И однажды, когда я уже хотел закрываться, в студию зашла женщина с девочкой лет шести-семи. Я внутренне застонал», – пишет автор.