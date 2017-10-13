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Донская школьница покоряет большую сцену

16-летняя Алена Позднякова из Таганрога стала участницей телепроекта «Ты супер! Танцы».

Участники конкурса для юных дарований на телеканале НТВ – дети, оставшиеся без попечения родителей. В кастингах принимали участие не только воспитанники детских домов и школ-интернатов, но и юные танцоры, воспитывающиеся в приемных семьях и находящиеся под опекой.

Всего организаторы получили около тысячи заявок от желающих станцевать на большой сцене. Однако попасть на ТВ смогли лишь 145 лучших. В числе счастливчиков оказалась юная уроженка Таганрога. С восьми месяцев воспитанием Алены занимается бабушка Валентина Васильевна.

Девочка из Таганрога в шоу «Ты Супер!» на НТВ
Фото: НТВ

Еще будучи совсем крошкой, худенькая и подвижная девочка проявляла способности к хореографии. Не удивительно, по словам Валентины Васильевны, ее несостоявшаяся невестка – мама Алены, отлично двигалась и имела хорошо сложенную фигуру. Дочка общалась с мамой, несмотря на то, что та была лишена родительских прав, а когда ребенку было 11 лет, женщина умерла.

В 5 лет бабушка решает отдать внучку на танцы. Однако из-за того, что бабушка работала посменно, водить девочку на уроки было некому и занятия пришлось прекратить.

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В 7 лет Валентина Васильевна вновь привела внучку на бальные спортивные танцы. С тех пор девочка не прекращала заниматься и показывала отличные результаты. Стоит отметить, что блистать на паркете – удовольствие не из дешевых, на одних только нарядах можно разориться.

— Пошив одного платья обходится примерно в 40 тысяч рублей, – говорит Валентина Васильевна. — Где мне такую сумму взять? Шью сама.

Успехи Алены на танцевальном поприще подтверждают многочисленные грамоты. Девочка неоднократно занимала призовые места в региональных соревнованиях, но станцевать «на всю страну» до телепроекта у нее возможности не было.

— Чтобы принять участие в федеральных соревнованиях, нужны деньги, хотя бы оплатить проезд и проживание, а такие затраты нам не по карману, – говорит пенсионерка.

О проекте «Ты супер! Танцы» Валентине Васильевне рассказала классный руководитель девочки.

— Мы с удовольствием отправили заявку на участие вместе с видеозаписями внучки, – вспоминает женщина. — Правда, особых надежд попасть на проект не питали. Но вскоре раздался неожиданный звонок. Собеседник на другом конце провода сказал, что теперь Алене предстоит пройти кастинг в режиме онлайн – по скайпу. Мы освободили в зале место и поудобнее установили компьютер. Алена в красивом платье начала танцевать свой любимый «Ча-ча-ча».

Девочка из Таганрога в шоу «Ты Супер!» на НТВ
Фото: НТВ

Посмотрев танец, «люди в мониторе» попросили Алену показать руки. Оценив, как в танце работают кисти девочки, члены отборочной комиссии остались довольны.

Бабушка с волнением наблюдала за происходящим. Вскоре раздался долгожданный звонок. «Вы в проекте», – сообщили Валентине Васильевне. Уже через неделю бабушка с внучкой любовались пейзажем из окна в поезде «Ростов-Москва». В столице их поселили в гостинице. Стоит отметить, что все расходы организаторы взяли на себя.

— В Москве с нашими детками, а их оказалось больше ста человек, начинают заниматься хореографы, – рассказывает женщина. — Алене усложнили ее танец, поставили новые цепочки, связки… Тренировки продолжались две недели.

— Я смотрела по телевизору различные музыкальные конкурсы и мечтала когда-то принять участие в таком шоу, – призналась Алена корреспонденту Woman’s Day. — Выйти на такую большую сцену невероятно страшно, аж колени трясутся. Особенно когда в жюри сидят такие звезды как, Егор Дружинин, Кристина Кретова, Евгений Папунаишвили и Анастасия Заворотнюк. Очень переживала, что могу забыть какое-то движение. В целом это не передать словами.

Девочка из Таганрога в шоу «Ты Супер!» на НТВ
Девочка из Таганрога в шоу «Ты Супер!» на НТВ
Девочка из Таганрога в шоу «Ты Супер!» на НТВ
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Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

Несмотря на плотный график репетиций и занятий, девочке удалось побывать на Красной площади.

— Невероятно красивое место. Мне очень понравилась там гулять, – говорит конкурсантка.

Вообще, Алена – очень творческая натура. Помимо танцев она увлекается рисованием, пишет стихи и обожает петь. Кроме этого девочка делает украшения ручной работы. Мечтает стать знаменитым хореографом и связать жизнь с сценой, поэтому в будущем планирует поступить в хореографический колледж искусств.

В родном Таганроге за Алену болеют всем городом. Одноклассники, учителя, друзья и знакомые с нетерпением ждут, когда смогут полюбоваться девочкой с экрана.

Увидеть выступление Алены можно уже в эту субботу. К слову сказать, на сцену девочка выйдет в платье, сшитом заботливыми руками любящей бабушки. Woman’s Day будет следить за судьбой землячки на проекте.

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#Ты супер!#НТВ#танцы#дети#Егор Дружинин#Анастасия Заворотнюк#Евгений Папунаишвили
13 октября 2017Дарья Илюхина
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