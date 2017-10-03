Это гениально! Папа успокоил ревущего младенца за 15 секунд

Даниэль Айзенман – писатель, мотивационный тренер и обычный молодой папа. Его дочке Дивине сейчас едва исполнилось полгода. С малышкой Даниэль практически не расстается, поэтому отлично знает, что такое бессонные ночи, необъяснимые истерики и бесконечный рев, когда невозможно младенца убаюкать. Точнее, может, кому и невозможно, но Даниэль с этой задачей справляется на раз-два.

Недавно он испробовал на собственной дочери совершенно потрясающую методику убаюкивания. Причем спонтанно – Даниэль вел прямую трансляцию в Facebook, лежа рядом с дочкой. Малышка Дивина вдруг занялась любимым младенческим делом – покраснела, напряглась и начала вопить самозабвенно, как это умеют делать только младенцы и скандалисты в очереди на почте. Думаете, Даниэль свернул трансляцию? Нет. Он улыбнулся и… издал низкий грудной звук: «Ом». Тянул этот звук Даниэль секунд 10−15, не меньше. И этих секунд Дивине хватило, чтобы успокоиться и заснуть. Недоуменное выражение на крошечной моське так и застыло – девочка и сама не поняла, что случилось.

На момент этой публикации видео посмотрели почти 40 миллионов человек. 40 миллионов! Это больше, чем население Канады. Почти 270 тысяч лайков, без малого 400 тысяч репостов и 70 тысяч комментариев. Подписчики страницы Даниэля реагировали по-разному. Кто-то уверял, что малышка в прошлой жизни была мартышкой-буддистом.

Буддистом – потому что все опознали в звуке «ом» основную мантру восточной религии. Считается, что этот звук создал вибрацию, который положил начало Вселенной. Так это или нет, мы не знаем, но младенцев успокаивать точно годится. Но тут есть одна тонкость. Мы уверены, что «ом» нужно тянуть именно таким, низким и бархатным голосом. Такой тембр создаст нужную вибрацию, схожую с внутриутробным шумом (он достаточно громкий, к слову, сравним с громкостью работы фена). А вот если тянуть мантру тонким визгливым голосом, эффект может быть и обратным.

К слову, часть паствы Даниэля призналась, что уже испробовали этот способ на собственных младенцах. И – надо же! — это сработало.