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Это лето: 30 забавных малышей в костюмах!

Woman's Day

В Ростове прошел «Бал младенца». Сотни самых креативных семей собрались в парке им. Вити Черевичкина. А что может быть лучше, чем искренние детские эмоции? Судите сами!

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Фото: «Мой малыш»
А вы как радуете своего малыша?
А вы как радуете своего малыша?
Опрос пройден: 8 раз
  • 50,0%(4 человека)
    Веду в парк, зоопарк, дельфинарий.
  • 12,5%(1 человек)
    Устраиваю домашние праздники и приглашаю друзей.
  • 25,0%(2 человека)
    Путешествиями. Собираемся на Черное море!
  • 12,5%(1 человек)
    Новая игрушка, конфета или шоколадка – и он счастлив!

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