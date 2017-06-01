Это лето: 30 забавных малышей в костюмах!
В Ростове прошел «Бал младенца». Сотни самых креативных семей собрались в парке им. Вити Черевичкина. А что может быть лучше, чем искренние детские эмоции? Судите сами!
- 50,0%(4 человека)Веду в парк, зоопарк, дельфинарий.
- 12,5%(1 человек)Устраиваю домашние праздники и приглашаю друзей.
- 25,0%(2 человека)Путешествиями. Собираемся на Черное море!
- 12,5%(1 человек)Новая игрушка, конфета или шоколадка – и он счастлив!
*Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут