Это лето: 30 забавных малышей в костюмах!

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В Ростове прошел «Бал младенца». Сотни самых креативных семей собрались в парке им. Вити Черевичкина. А что может быть лучше, чем искренние детские эмоции? Судите сами!

А вы как радуете своего малыша? Веду в парк, зоопарк, дельфинарий.

Устраиваю домашние праздники и приглашаю друзей.

Путешествиями. Собираемся на Черное море!

Новая игрушка, конфета или шоколадка – и он счастлив! А вы как радуете своего малыша? Опрос пройден: 8 раз 50,0% (4 человека) Веду в парк, зоопарк, дельфинарий.

12,5% (1 человек) Устраиваю домашние праздники и приглашаю друзей.

25,0% (2 человека) Путешествиями. Собираемся на Черное море!

12,5% (1 человек) Новая игрушка, конфета или шоколадка – и он счастлив! *Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут