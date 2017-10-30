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Крошечный монстр: 25 младенцев в крутых костюмах на Хеллоуин

В минувшие выходные все желающие отметили самый страшный день в году. И оказалось, что маленький ребенок – вовсе не повод отказывать себе в веселье! У нас и фото есть в доказательство.

Быть родителями – это дело ответственное и серьезное. Многие готовятся к тому, что появление ребенка поставит крест на вечеринках, праздниках и вообще веселье. Однако есть еще примеры, которые вдохновляют! Поплутав по просторам Instagram, мы отыскали невероятно креативных и веселых мам и пап, которые всем своим видом доказывают: ребенок празднику не помеха. А даже наоборот, изюминка.

Кстати, психологи говорят, что чем меньше вы меняете свой образ жизни в угоду ребенку, тем счастливее он будет. Да и вы тоже. Малыш должен жить жизнью родителей, а не быть центром вселенной. Иначе, по мнению специалистов, мы рискуем вырастить вечно всем недовольных эгоистов.

Поводом для всплеска креатива стал прошедший в минувшие выходные Хеллоуин. Родители-оптимисты отметили День всех святых вместе с детьми, многим из которых нет еще и года. Поэтому путешествуют наследники чаще всего в рюкзаках-кенгуру или слингах, оседлав маму или папу. Вот этот самый «транспорт» и стал частью карнавальных костюмов. Каких только образов молодые родители для семейного выхода не придумывали! Тут и сюжеты из «Звездных войн», и «Гарри Поттер», и «Красная Шапочка» – в общем, дали волю фантазии. Посмотрим?

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Первый костюм маленькой тыковки. Больше фото – по стрелке
Фото: @aliasteele
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#Хэллоуин#карнавальные костюмы#детский праздник#дети и родители#семейный отдых
30 октября 2017Наталья Евгеньева
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