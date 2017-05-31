Из актеров – в папы: мужчина прославился благодаря дочкам
Нет, писательского таланта мужчине, конечно, тоже не занимать. Но его дети – это его вдохновение. И неиссякаемый источник шуток.
Жизнь этой семьи легко можно превратить в сценарий какой-нибудь комедии положений. Мама, папа, их четыре дочки и домашний поросенок – чем не набор героев для веселого семейного фильма? Так показалось и папе очаровательных девочек.
Американец Джеймс Бродвелл – профессиональный актер и автор комедийных скетчей. Но широкую известность он приобрел именно благодаря своему семейству. Джеймс – такой папа, который не просто механически исполняет свои родительские обязанности. Он не из тех, кто относится к воспитанию детей как к важному и мегасерьезному проекту: выполнить любой ценой. Джеймс получает удовольствие от своей роли отца. Он слушает, что говорят его дочки, а ведь старшей из них всего семь лет. Младшей – два года. Однако папа говорит с ними как с равными. Непосредственные диалоги с детьми, как оказалось, – это потрясающе весело.
Так показалось не только Джеймсу. Свои разговоры с дочками он выкладывал в «Твиттер», где у него теперь больше 900 тысяч подписчиков. А еще папуля написал книгу «Гид для родителей: как выжить в зомби-апокалипсис».
А вот несколько самых забавных твитов Джеймса. А вдруг ваш малыш выдает перлы смешнее? Тогда и вам пора становиться знаменитыми!
2-летняя дочка: Я сильная, как тигр!
Я: Тогда используй свою силу, чтобы собрать игрушки.
2-летняя дочка: Тигры не убирают. Тигры только едят.
***
5-летняя дочка: Я убралась в комнате!
Я: Но она выглядит так же, как и раньше.
5-летняя дочка: Я просто опять все раскидала.
***
5-летняя дочка: Мама самая-самая умная.
Я: А в чем я самый?
5-летняя дочка: Ты громче всех чавкаешь.
5-летняя дочка: Можно я съем остатки торта на завтрак?
Я: Конечно нет!
5-летняя дочка: Почему?
Я: Потому что их съел я.
***
4-летняя дочка: Можно я съем твои конфеты?
Жена: Их подарили мне на День матери.
4-летняя дочка: Ты мама только благодаря мне!
***
Я: Однажды ты начнешь испытывать чувства к мальчикам.
7-летняя дочка: Я уже их испытываю.
Я: Правда?
7-летняя дочка: Они меня бесят.
5-летняя дочка: Давай заведем котенка?
Я: Я аллергик. Я не могу жить в одном доме с котиками.
5-летняя дочка: Ты можешь спать снаружи.
***
Я: Просыпайся, пора вставать!
5-летняя дочка: Нет!
Я: Почему ты каждое утро сопротивляешься?
5-летняя дочка: Потому что ты никак не научишься!
***
Я: Собери игрушки.
6-летняя дочка собирает игрушки и разбрасывает их снова.
Я: Я имел в виду, собери игрушки и убери на место.
6-летняя дочка: Я не телепат!
6-летняя дочка: Почему некоторые парни пытаются взять вину на себя?
Я: Потому что они считают себя отвественными людьми и стараются все делать правильно.
6-летняя дочка: Почему тогда они не становятся мамами?
***
Я (глядя в ночное небо): Ты можешь загадать желание любой звезде, какой захочешь.
5-летняя дочка: Которая из них Звезда Смерти?
***
2-летняя дочка доверчиво потерлась носом о мою рубашку.
Я (умиленно): Я тоже тебя люблю.
Она: Просто у меня насморк.
5-летняя дочь протягивает мне цветы.
Я: О, пойду схожу за вазой.
Она: Нет! Ты должен держать их.
Я: Долго?
Она: Вечно.
***
Я: Кого ты больше любишь, маму или папу?
2-летняя дочь: Синий.
Я: Это не человек.
2-летняя дочь: Темно-синий.
***
Я: Чем ты будешь заниматься летом, на каникулах?
7-летняя дочь: Ничем.
Я: Ты не сможешь ничего не делать целых три месяца.
7-летняя дочь: Поверь мне.
7-летняя дочка: Я получила в школе сертификат.
Я: На что?
Она: На убийство орков.
Я: Да, это очень тебе поможет.
Она: Да, в убийстве орков.
***
Я: У тебя зуб шатается! Давай его выдернем.
5-летняя дочь: Попозже.
Я: Когда пойдешь ложиться спать?
5-летняя дочь: Когда я буду подростком.
***
Я: Где твои ботинки?
2-летняя дочь: Они играют в прятки.
Я: Так найди их.
2-летняя дочь: Они выиграли.
5-летняя дочь трясет головой.
Я: Что ты делаешь?
Она: Вытряхиваю все, чему нас учили в школе.
Я: Тряси сильнее.
***
5-летняя дочь: Сегодня пятница!
Я: Сегодня понедельник.
5-летняя дочь (задумчиво): Сегодня пятница – для меня.
***
Я: Я правда знаменит в интернете!
Жена: Уже появились слухи о твоей смерти?
Я: Нет.
Жена: Тебе предстоит пройти долгий путь.
Будь первой, и о твоем мнении узнают все!