Из актеров – в папы: мужчина прославился благодаря дочкам

Фото

Нет, писательского таланта мужчине, конечно, тоже не занимать. Но его дети – это его вдохновение. И неиссякаемый источник шуток.

Жизнь этой семьи легко можно превратить в сценарий какой-нибудь комедии положений. Мама, папа, их четыре дочки и домашний поросенок – чем не набор героев для веселого семейного фильма? Так показалось и папе очаровательных девочек.

Американец Джеймс Бродвелл – профессиональный актер и автор комедийных скетчей. Но широкую известность он приобрел именно благодаря своему семейству. Джеймс – такой папа, который не просто механически исполняет свои родительские обязанности. Он не из тех, кто относится к воспитанию детей как к важному и мегасерьезному проекту: выполнить любой ценой. Джеймс получает удовольствие от своей роли отца. Он слушает, что говорят его дочки, а ведь старшей из них всего семь лет. Младшей – два года. Однако папа говорит с ними как с равными. Непосредственные диалоги с детьми, как оказалось, – это потрясающе весело.

Так показалось не только Джеймсу. Свои разговоры с дочками он выкладывал в «Твиттер», где у него теперь больше 900 тысяч подписчиков. А еще папуля написал книгу «Гид для родителей: как выжить в зомби-апокалипсис».

А вот несколько самых забавных твитов Джеймса. А вдруг ваш малыш выдает перлы смешнее? Тогда и вам пора становиться знаменитыми!

2-летняя дочка: Я сильная, как тигр!

Я: Тогда используй свою силу, чтобы собрать игрушки.

2-летняя дочка: Тигры не убирают. Тигры только едят.

***

5-летняя дочка: Я убралась в комнате!

Я: Но она выглядит так же, как и раньше.

5-летняя дочка: Я просто опять все раскидала.

***

5-летняя дочка: Мама самая-самая умная.

Я: А в чем я самый?

5-летняя дочка: Ты громче всех чавкаешь.

5-летняя дочка: Можно я съем остатки торта на завтрак?

Я: Конечно нет!

5-летняя дочка: Почему?

Я: Потому что их съел я.

***

4-летняя дочка: Можно я съем твои конфеты?

Жена: Их подарили мне на День матери.

4-летняя дочка: Ты мама только благодаря мне!

***

Я: Однажды ты начнешь испытывать чувства к мальчикам.

7-летняя дочка: Я уже их испытываю.

Я: Правда?

7-летняя дочка: Они меня бесят.

5-летняя дочка: Давай заведем котенка?

Я: Я аллергик. Я не могу жить в одном доме с котиками.

5-летняя дочка: Ты можешь спать снаружи.

***

Я: Просыпайся, пора вставать!

5-летняя дочка: Нет!

Я: Почему ты каждое утро сопротивляешься?

5-летняя дочка: Потому что ты никак не научишься!

***

Я: Собери игрушки.

6-летняя дочка собирает игрушки и разбрасывает их снова.

Я: Я имел в виду, собери игрушки и убери на место.

6-летняя дочка: Я не телепат!

6-летняя дочка: Почему некоторые парни пытаются взять вину на себя?

Я: Потому что они считают себя отвественными людьми и стараются все делать правильно.

6-летняя дочка: Почему тогда они не становятся мамами?

***

Я (глядя в ночное небо): Ты можешь загадать желание любой звезде, какой захочешь.

5-летняя дочка: Которая из них Звезда Смерти?

***

2-летняя дочка доверчиво потерлась носом о мою рубашку.

Я (умиленно): Я тоже тебя люблю.

Она: Просто у меня насморк.

5-летняя дочь протягивает мне цветы.

Я: О, пойду схожу за вазой.

Она: Нет! Ты должен держать их.

Я: Долго?

Она: Вечно.

***

Я: Кого ты больше любишь, маму или папу?

2-летняя дочь: Синий.

Я: Это не человек.

2-летняя дочь: Темно-синий.

***

Я: Чем ты будешь заниматься летом, на каникулах?

7-летняя дочь: Ничем.

Я: Ты не сможешь ничего не делать целых три месяца.

7-летняя дочь: Поверь мне.

7-летняя дочка: Я получила в школе сертификат.

Я: На что?

Она: На убийство орков.

Я: Да, это очень тебе поможет.

Она: Да, в убийстве орков.

***

Я: У тебя зуб шатается! Давай его выдернем.

5-летняя дочь: Попозже.

Я: Когда пойдешь ложиться спать?

5-летняя дочь: Когда я буду подростком.

***

Я: Где твои ботинки?

2-летняя дочь: Они играют в прятки.

Я: Так найди их.

2-летняя дочь: Они выиграли.

5-летняя дочь трясет головой.

Я: Что ты делаешь?

Она: Вытряхиваю все, чему нас учили в школе.

Я: Тряси сильнее.

***

5-летняя дочь: Сегодня пятница!

Я: Сегодня понедельник.

5-летняя дочь (задумчиво): Сегодня пятница – для меня.

***

Я: Я правда знаменит в интернете!

Жена: Уже появились слухи о твоей смерти?

Я: Нет.

Жена: Тебе предстоит пройти долгий путь.

Папины таланты: как отец четырех дочек стал звездой интернета Подробнее