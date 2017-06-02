К станку! Матерям-домохозяйкам грозят тюрьмой за тунеядство

Свой взгляд

Три года в декрете посидели – и хватит, решили депутаты. А вот что делать с очередью в детские сады, не объяснили.

Как же надо не любить женщин, чтобы предлагать такие законы. Не родила – плати «неустойку», родила – иди работать.

Не так давно президенту предложили облагать налогом бездетных и… семьи с одним ребенком. Причем касается это и матерей-одиночек.

А на днях у народных избранников появилась еще одна затейливая мысль. Член Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко решила: уж слишком много в нашей стране матерей-домохозяек. Работать им надо, налоги в казну отчислять, а не с детьми возиться. Предложила наказывать родителей-«тунеядцев».

Засиделись в декрете? Заплатите штраф в 100 тысяч рублей. Нет денег? Отправят в тюрьму. Срок – до 5 лет (порой столько и за убийство не дают).

Фото: болтенко.рф

Поправки сенатор хочет внести в статью 156 Уголовного кодекса. К словам «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» решила добавить фразу «и содержания детей».

Получается, родители, у которых есть дети от трех до 18 лет, просто обязаны работать. Этакий принудительный труд в стране, где он вообще-то запрещен.

Куда ребенка девать? В сад, конечно. Надежда Болтенко и здесь удивила. Говорит, с детскими садами в России проблем нет.

Заглянула бы Надежда Николаевна в один из районных отделов образования. Может, была б не столь категорична. Там сейчас особенно жарко. В коридорах стоят толпы озадаченных родителей, которые ждали путевку в детский сад, но пролетели.

Фото: Getty Images

Пролетела и я. Хотя бежала вставать на очередь за путевкой еще с порога роддома. Но в какой-то момент моя очередь отчего-то стала двигаться назад.

— Это льготники повалили, – объясняли знающие подруги. — Они без очереди.

Все понимаю, но откуда их столько?!

В итоге получила направление в группу краткосрочного пребывания – с 9 утра до часа дня. То есть ребенка я смогу пристроить лишь на четыре часа. И на какую работу меня возьмут с таким расписанием?

В РОНО лишь разводят руками:

— Радуйтесь, хороший ведь сад, – говорят. — А дома вы работать не можете? Или бабушку подключить? Ах, не можете. Ну, тогда ждите следующего года. Ребенка зачислим уже в сентябре 2018-го.

Моему сыну к тому времени будет уже 3,4 года, а из декрета на работу женщин вызывают, когда ребенку исполняется три года. Куда девать малыша на 4 месяца? И ведь не уволишься – можно ведь скоро и в тюрьму за «тунеядство» загреметь. Спасибо Надежде Болтенко!

Так что прежде чем гнать молодых матерей на работу, подумали бы депутаты, куда пристроить их детей. Откройте больше ясельных групп, не на 4 часа, а на полноценный рабочий день. И тогда, поверьте, женщины с удовольствием вернутся на работу.

Но в этой бочке дегтя есть маленькая, но все же ложка меда. В Петербурге с 1 января 2018 года женщинам, которым на момент рождения ребенка будет от 20 до 24 лет, будут выплачивать подъемные – 50 тысяч рублей. Но только на одного ребенка. Таким образом петербургские депутаты хотят снизить возраст матерей, который в городе приблизился к 30 годам.

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