Фото: праздник детства с журналом «Телесемь» прошел на ура!

1 июня журнал «Телесемь» организовал большой веселый праздник в парке «Солнечный остров». На мероприятие заглянули сотни горожан, приходили большими семьями – мамы-папы с детьми и бабушки-дедушки с внуками! Веселились, пели, танцевали, выигрывали подарки и угощались вкусностями!

На площадке у главной сцены был организован целый детский городок! На входе гостей праздника встречали аниматоры игропарка Lollipop – птичка Angry Bird и Тигра. В центре – комфортные зоны мастер-классов от детского центра досуга «ДеТвоРа». Все необходимое преподаватели выдавали на месте – бумагу, фломастеры, карандаши, клей, ножницы… Малыши с родителями делали чудесные яркие аппликации, бумажные букеты цветов, которые потом забрали на память.

Яркая фотозона от нашего партнера «Бинбанка». Аниматор Минни-Маус приглашал ребят сфотографироваться! А каждому, кто участвовал в фотосессии, выдали магнитик с этим снимком! Раздавал леденцы-петушки на палочках, водил с ребятами хороводы. Кстати, «Бинбанк» разыграл и специальные призы – детские карты на аттракционы, а также сертификаты на получение специальных карт «Юниор», которые вручили победителям конкурса рисунков на асфальте.

За зону красоты отвечала Студия маникюра Ирины Даниленко – все маленькие модницы остались довольны! А как иначе – и яркий маникюр им сделали, и тату на руках блеском!

У яркой фотозоны финансовой группы «Сберегательный союз» тоже очередь выстроилась – все хотели сфотографироваться на фоне яркой летней композиции с героями сказок. И получить подарки – формочки для песочницы.

Фотозона журнала «Телесемь» отличалась забавным клоуном, собранным из надувных шаров. А рядом герой мультфильма «Фиксики», аниматор от студии «Обнимашки» раздавал воздушные шары с символикой изданий – «Телесемь» и Woman’s Day.

По части угощений преуспела компания «Семечки от Атамана» – раздавали пакетики всем желающим! Да не по одному пакету, а сразу несколько разных сортов – и классические, и с морской солью. Детям так понравились семечки и забавный Атаман, что они сами попросились разносить угощения гостям!

Надо сказать, что праздник продолжался 7 часов, но за это время никто не заскучал – каждую минуту и на сцене, и на площадке происходило что-то интересное.

А сколько аплодисментов собрали участники конкурсов! Их было несколько – например танцевальный. Участвовали и дети, и взрослые, зажигали под веселую музыку. Только вот загвоздка – танцевать можно было одной частью тела, например головой, или рукой, или даже просто ртом! Участники справились, а победительница получила сертификат в детский центр досуга «ДеТвоРа».

В киноконкурсе ребята отвечали на вопросы про известные фильмы «Трансформеры» и получили за это игрушки-трансформеры от сети кинотеатров «Монитор».

Мамы соревновались в музыкальном конкурсе – угадывали известные мелодии. И каждую участницу поощрили чайным набором от компании Alokozai и корзиной вкусностей от «Семечки от Атамана».

Ответив на вопросы про разные мультфильмы, гости праздника получили сувенирные наборы с шоколадом от КПК «Юнифинанс». А разгадавшие загадки ушли с подарками от книжного гипермаркета Cash & Carry ЭКСМО.

А этот конкурс очень понравился мальчикам – им нужно было назвать марки машин. Призы получили тематические – от автосалона «Авто для вас». И каждому – воздушный шар!

А за главный приз праздника – путевку в детский лагерь от «Радио Дача» – боролись 8 семейных команд. Прямо на сцене прошло три тура: в первом соперникам нужно было ответить на забавные вопросы (к примеру, а правда ли, что у зебры блошки тоже полосатые?), во втором – надуть больше всех шариков, а в третьем – нарисовать на ватмане детский лагерь мечты.

За настроение и музыкальное сопровождение праздника отвечала Федеральная служба Праздников – ведущий праздника Андрей Ротай и DJ Vovkin. Заводили народ, веселили, конкурсы проводили – с такими активными ведущими танцевали все, никто не скучал!

А удивили публику шоу мыльных пузырей «Пузырляндия» и студия праздников Action. Яркое блестящее воздушное шоу мыльных пузырей – их рук дело! Они и детям разрешили попробовать самим шарики сделать. У кого-то получилось!

На сцене развлекали народ творческие коллективы – дэнсеры от Школы Танцев Без Правил и Школы-студии Аллы Духовой Todes, Школа акробатического рок-н-ролла Кубани, музыкальный проект «Классика Детства» и их группа «Чистое поле».

Праздник детства удался, посчитали наши гости. «Мне и ваш журнал нравится, и мероприятие отличное получилось! Мы с дочкой и танцевали, и призы получили, и семечками угостились, и цветочную аппликацию сделали!» – говорит наша гостья Ольга. «А нам понравилось, что мероприятие получилось действительно семейным – здесь каждый нашел себе занятие: дочка участвовала в танцевальном конкурсе, а потом утянула меня в зону маникюра, сын с бабушкой делали аппликации, а папа болел за нас громче всех во всех конкурсах», – улыбается другая посетительница праздника Ангелина.