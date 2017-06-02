Как прошел День защиты детей в Самаре: самые яркие фото с праздника!

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В парке им. Гагарина состоялось яркое шоу, на которое журнал «Телесемь» пригласил самых маленьких самарцев и их родителей.

Несмотря на все неблагоприятные прогнозы погоды, отметить главный детский праздник пришло огромное количество гостей. На территории аттракцион-кафе «Три медведя» в парке им. Юрия Гагарина журнал «Телесемь» развернул целую площадку для игр и конкурсов для детей и их родителей.

Попробовать свои силы мог абсолютно каждый: и мамы, и папы, и, конечно, главные «виновники» праздника – дети. Не обошлось без призов!

Ведущий мероприятия – Иннокентий Трофимов разыгрывал подарки не только от телегида, но и от партнеров журнала «Телесемь»: клиники «Эко», книжного магазина «Чакона», кинотеатра «КиноВертикаль» и контактного зоопарка с хищниками «Мадагаскар».

Ребятам предстояло продемонстрировать свою ловкость, скорость реакции и внимательность – с чем юные конкурсанты прекрасно справились. А на веселой дискотеке зрители могли оценить танцевальные способности участников.

Поздравляем всех деток и их родителей с наступлением лета!

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