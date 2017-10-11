Кубок FIFA в Ярославле: где увидеть главный трофей планеты

Несмотря на то что Ярославль не стал городом – организатором ЧМ-2018 в России, в нем проходят работы по подготовке мирового форума. Также он стал одним из городов тура Кубка FIFA по России. Сегодня и завтра его можно будет увидеть в торговом центре «Аура» на минус первом этаже. Доступ в шатер с кубком – в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям: 11 октября – с 12 до 22 часов, 12 октября – с 10 до 19 часов.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный кубок существует с 1974 года.

В соответствии с правилами FIFA прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государств. Кроме того, оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны – победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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