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Выходные с пользой: путешествие по писательским местам

Если ваш ребенок не любит читать, можно устроить ему приключение – поездку в музеи-усадьбы. Может быть, познакомившись с русскими писателями поближе, ваше чадо почувствует вкус к литературе.

1. Большое Болдино

Фото: Алексей Котлов / Фотобанк «Лори»

Нижегородская область, 490 км по Горьковскому шоссе.

Время работы: вторник – воскресенье с 9:00 до 17:00, понедельник – выходной.

Цена: экскурсия по дому-музею и усадьбе длится 1,5 часа (взрослый билет – 300 руб., для школьников, студентов и пенсионеров – 200 руб., дошкольники – бесплатно).

Родовое имение Александра Пушкина находится недалеко от села Дивеево Нижегородской области. Именно здесь в осенние месяцы 1830 и 1833 годов поэт пережил наивысший в своей жизни творческий взлет, написав «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама», сказки и лирические стихи. Дух той эпохи жив здесь и по сей день: барский дом и усадебный парк с системой каскадных прудов сохранились в первозданном виде, а обстановка комнат, где жил поэт, воссоздана на документальной основе. Посетители усадьбы могут также сфотографироваться в костюмах пушкинской эпохи и прокатиться на фаэтоне.

В нескольких километрах от барской усадьбы находится роща Лучинник – любимое место верховых прогулок поэта. Здесь сохранился родник с чистой ключевой водой, освежаться которой в летнюю жару любил великий поэт.

Приезжать в Болдино лучше осенью, когда летающие паутинки и огненная листва деревьев воспроизводят атмосферу знаменитой поэтической поры. При желании можно остановиться в одноименной гостинице, расположенной в шаговой доступности от музея-усадьбы А. С. Пушкина. Цена – от 850 до 4500 руб. в зависимости от номера.

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2. Константиново

Фото: УНА / Фотобанк Лори

Рязанская область, 196 км по Рязанскому шоссе.

Время работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.

Цены: единый входной билет на 5 экспозиций – для взрослых в будни 300 руб., выходные и праздники – 350 руб., для детей до 16 лет – бесплатно.

Родина «последнего поэта деревни» Сергея Есенина расположилась на высоком берегу Оки, откуда открывается захватывающий вид. В центре села – скромная «усадьба» Есениных, низенькая деревенская изба. В ней сохранились печка, крестьянская утварь, деревянная кровать с лоскутным одеялом, знаменитый «ветхий шушун» матери поэта, на стенах – семейные фотографии. Из окна дома видна старинная церковь Казанской иконы Божией Матери. Еще на территории музея-заповедника есть школа, в которой учился Сергей, дом священника Смирнова (он венчал родителей поэта и крестил его), особняк Лидии Кашиной (Есенин с ней дружил, она стала прототипом героини в поэме «Анна Снегина»), литературный музей памяти поэта.

В местной «Чайной» вас угостят крестьянским обедом начала ХХ века и «угощениями бабушки Тани», матери Есенина. Переночевать можно тут же, в гостевом доме. В будни (с 12:00 пн по 12:00 пт) проживание одного человека в двухместном номере стоит 600 руб./сутки, в выходные (с 12:00 пт по 12:00 пн) – 800 руб./сутки.

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3. Мелихово

Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк «Лори»

Московская область, 55 км по Симферопольскому шоссе.

Режим работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной день.

Цены: 1,5-часовая экскурсия по усадьбе – для взрослых 200 руб. (май – сентябрь), 160 руб. (октябрь – апрель); для школьников – 165 руб./125 руб.; для детей до 7 лет – бесплатно.

Антон Чехов купил Мелихово в 1892 году по объявлению в газете за 13 тысяч рублей. А в 1899 году у него обострился туберкулез, и он вынужден был продать любимое имение и переехать в Ялту. В Мелихово писатель создал 42 произведения: пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня», рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Крыжовник», «О любви», повесть «Палата № 6», очерк «Остров Сахалин» и др. Здесь он занимался и медицинской практикой – как земский врач бесплатно принимал крестьян из соседних деревень. Сейчас в музей-заповедник входят усадебный дом Чеховых, экспозиция медицинского пункта «Амбулаторiя», старинный парк и сад (в свое время писатель с большим энтузиазмом благоустраивал имение: сажал деревья, выращивал овощи), пруд «Аквариум», огород «Юг Франции», флигель-кухня. Сохранились построенные писателем две школы и домик-флигель, в котором он предпочитал работать.

Для детей в Мелихово устраивают интерактивные занятия и литературные мастер-классы, а каждую субботу с 12 до 15 часов показывают спектакли местного театра «Чеховская студия». На территории усадьбы есть кафе, где можно перекусить. А рядом с ней – гостевой дом, двухместный номер стоит 2000 рублей в сутки.

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4. Спасское-Лутовиново

Фото: Сергей Чайко / Фотобанк «Лори»

Орловская область, 310 км по Симферопольскому шоссе.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

Цены: билет на территорию – 80 руб., для детей до 16 лет – бесплатно; экскурсия по усадьбе и выставочному центру (или литературной экспозиции): взрослые – 360 руб., учащиеся – 250 руб., дошкольники – бесплатно.

«Спасское-Лутовиново» – единственный в России мемориальный музей Ивана Тургенева. Родовое имение матери писателя Варвары Петровны Лутовиновой в Орловской губернии было подарено ее семье в XVI веке царем Иваном Грозным. На территории есть храм Спаса Преображения (основан в 1779 году), флигель и старинный парк, разбитый тут на рубеже XVIII—XIX вв.еков. Этот парк с его уютными беседками, липовыми аллеями, могучими тополями, дубами, елями Тургенев описывал в своих произведениях «Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь». Школьникам тут можно поучаствовать в интеллектуальных викторинах на знание биографии и творчества писателя.

После экскурсии по усадьбе можно подкрепиться пирожками в музейном кафетерии и выпить молочный коктейль с мороженым.

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5. Ясная Поляна

Фото: Игорь Низов / Фотобанк «Лори»

Тульская область, 200 км по Симферопольскому шоссе.

Время работы: на территории усадьбы можно гулять до 21:00 (с апреля по октябрь); посещение мемориальных зданий: вт-пт – 9:30—15:30; сб, вс – 9:30—16:30; понедельник – выходной.

Цены: билет с экскурсией (усадьба, дом, флигель) в будние дни для взрослых – 350 руб., для школьников – 300 руб.; в выходные и праздничные дни – 400 руб. для всех.

Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне родился, вырос и прожил 50 с лишним лет. Здесь было семейное гнездо рода Толстых и его любимый дом. И сюда до сих пор раз в год съезжаются потомки писателя – их более 250 и живут они в разных странах мира. В Ясной Поляне Толстой написал около 200 произведений, среди них «Анна Каренина», «Война и мир» (над романом-эпопеей работал 10 лет), «Воскресение». Масштаб заповедника впечатляет – 412 гектаров. К дому-музею ведет широкая березовая аллея – ее называют по-старинному «Прешпект», по ней писатель любил гулять. Он разбил в имении сады: яблоневые, сливовые, вишневые. Сейчас тут собирают большой урожай яблок. Усадьба живет: есть собственная пасека, конюшня (можно покатать детей верхом на лошади), птичий двор с курочками, утками и гусями. В доме-музее сохранена обстановка 1910 года – последнего в жизни писателя. Все вещи, картины, книги (в библиотеке более 22 000 экземпляров) принадлежали Толстому и его предкам. Похоронен писатель здесь же, в лесу, на краю оврага.

В кафе «Прешпект» (у входа в усадьбу) вам предложат блюда, приготовленные по рецептам супруги Толстого Софьи Андреевны. Большим спросом пользуется анковский пирог с яблоками – праздничный десерт семьи. Можно остановиться в гостинице «Ясная Поляна», до нее от музея 1,5 км. Двухместный номер (родители и ребенок) стоит от 4000 рублей.

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#каникулы#писатели#усадьбы#путешествие#школьники
14 октября 2017Александра МайороваНаталья Дьячкова
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