Лето – с пользой: чем занять ребенка в каникулы

Лето для детей – счастливейшее время, а для многих родителей – головная боль. Ребятам оно дарит три месяца свободы от школы или детского сада, а мамы и папы не знают, куда пристроить любимое чадо, чтобы оно не бегало по улице беспризорником или не сидело дни напролет у компьютера.

Самый лучший выход в этой ситуации – устроить ребенка в дневной городской детский лагерь с хорошей репутацией. Например, ЧУ ДО «Детская Академия НН». Здесь ребята отдыхают с пользой для ума и тела, поскольку программа их пребывания выстроена с учетом разносторонних детских интересов.

Преимущество «Детской Академии» в том, что здесь можно подобрать занятие по душе ребятам с разными увлечениями и способностями: «Звездный городок», «Джуманджи», «Робинзонада», «Юнги», «Амазония», «Школа искусств», «Богатырская школа», «Школа волшебства», «Динозавры», «Школа лидерства». Скучно не будет и 4-летним малышам, и ребятам младшей школы, как мальчишкам, так и девчонкам.

Это доказано многолетним опытом – ЧУ ДО «Детская Академия НН» имеет 10-летний стаж работы в городских тематических лагерях, которые работают с июня по август. Бесспорное преимущество пребывания здесь еще и в том, что каждый тематический лагерь идет одну неделю (с понедельника по пятницу), поэтому за лето, кроме активного отдыха, здесь можно многое познать и многому научиться.

Ребенок находится в лагере с 8 утра до 5 вечера. В группах максимум 12 человек. Группы разновозрастные (4–8 или 7–10 лет). С детьми работают два опытных педагога. В программе – трехразовое питание, прогулки, игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы и, самое главное, множество необычных познавательных экскурсий в пределах города. Включено все, от питания до экскурсий. Причем для тех, кому много экскурсий в силу разных причин не подходит, есть вариант с минимальным их количеством – это лагеря-«кэмпсы». Их отличие в том, что они ориентированы на познавательную деятельность.

Кроме того, развивающие занятия в «Центре» организованы системно, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, что позволяет максимально раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал ребенка и гарантировать развивающий результат, заявленный в обучающих программах.

Самая лучшая и любимая бабушка, самая добрая и образованная няня не заменит ребенку профессионально организованное общение со сверстниками. Это с лихвой даст пребывание в «Детской Академии НН», где ребенок получит массу ярких эмоций, новых знаний, знакомств и комфортный безопасный отдых.

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