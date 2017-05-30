Внучка копирует звезд, чтобы помочь бабушке победить рак

Фото

Американка Эшли Ларсон и ее трехлетняя дочка Скаут решили необычным образом поддержать любимую бабушку Нонни, которой был поставлен страшный диагноз «рак груди».

Женщина стойко выдержала операцию и тяжелый курс химиотерапии, растянувшийся на целый год. Свидетелем борьбы со страшным заболеванием была малышка Скаут, которая очень сильно переживала и не находила себе места при виде страданий близкого человека.

Публикация от Scout Penelope (@hello.scout) Янв 7 2017 в 4:15 PST

Эшли решила создать необычный фотопроект, который помог бы не только отвлечь саму Скаут, но и придать боевой дух Нонни. Возрождая идею в жизнь, Эшли объяснила дочери, что каждая женщина по своей сути боец и готова справиться с любыми невзгодами. В мире существует столько сильных женщин, которые не сдались, не пали духом и не потеряли надежду вопреки всем жизненным трудностям. Актрисы Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Дрю Бэрримор, певицы Адель, Селена Гомес, Тейлор Свифт, телеведущая Эллен Дедженерес и, конечно, сама бабушка Нонни – все эти женщины стали символом силы духа для малышки Скаут.

Какова же была радость всего семейства, когда врачи диагностировали ремиссию – страшная болезнь отступила.

Фотографии Скаут, копирующей знаменитых женщин, стали популярны в сети буквально за несколько недель. Сейчас на «Инстаграм» маленькой очаровательной девчушки подписано более 40 тысяч человек, и количество подписчиков постоянно растет!

Ди Каприо на Олимпиаде и еще 7 двойников звезд Подробнее