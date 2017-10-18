Маленькая принцесса поедет в Париж

В этом году конкурс красоты и таланта для девочек пройдет уже в 15-й раз. Это детское шоу, которое развивает, мотивирует, вдохновляет детей и родителей, прививает любовь к своему городу и своей стране. При помощи команды профессионалов дети смогут раскрыть свои таланты, творческие способности, победить комплексы и обрести веру в себя. Каждый год профессиональная команда педагогов, постановщиков создает уникальное действо, где дети общаются, танцуют, удивляют талантами. Во время шоу участницы раскрывают новые творческие способности, побеждают комплексы, и главное, обретают веру в себя и в свой талант.