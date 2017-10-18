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Маленькая принцесса поедет в Париж

Именно такой приз получит будущая победительница конкурса «Маленькая Мисс Екатеринбург – 2017». Кастинг для девочек от 4 до 12 лет состоится уже в воскресенье, 22 октября. Шанс есть у всех!

В этом году конкурс красоты и таланта для девочек пройдет уже в 15-й раз. Это детское шоу, которое развивает, мотивирует, вдохновляет детей и родителей, прививает любовь к своему городу и своей стране. При помощи команды профессионалов дети смогут раскрыть свои таланты, творческие способности, победить комплексы и обрести веру в себя. Каждый год профессиональная команда педагогов, постановщиков создает уникальное действо, где дети общаются, танцуют, удивляют талантами. Во время шоу участницы раскрывают новые творческие способности, побеждают комплексы, и главное, обретают веру в себя и в свой талант.

Конкурс "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016", фото
Конкурс "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016", фото
Конкурс "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016", фото
Конкурс "Маленькая Мисс Екатеринбург 2016", фото
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«Маленькой Мисс Екатеринбург» в прошлом году стала 6-летняя Даша Фатхлисламова
Фото: бюро конкурса «Маленькая Мисс Екатеринбург»
Конкурс – настоящее приключение для маленьких принцесс!
Фото: бюро конкурса «Маленькая Мисс Екатеринбург»
Фото: бюро конкурса «Маленькая Мисс Екатеринбург»
Фото: бюро конкурса «Маленькая Мисс Екатеринбург»

Условия

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прийти на кастинг, который состоится 22 октября в 15.00 в ТЦ «Успенский», 5-й этаж (ул. Вайнера, 10). Участвовать могут девочки от 4 до 12 лет. Им нужно будет рассказать о себе и своей семье, а также показать творческие способности. Главный приз – выходные в Париже! Справки по тел. 287-32-21.

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#кастинг#дети#конкурс красоты#воспитание детей
18 октября 2017Альбина Егорова
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