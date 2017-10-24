Маленький злодей: что делать, если ребенок бьет других детей

Лерочка, дочь моей подруги, всегда была довольно спокойным ребенком. В этом году она пошла в первый класс. А пару недель назад маму Леры вызвали в школу. Оказалось, ее дочь-тихоня терроризирует весь класс. Лера, эта милая девочка, вдруг начала распускать кулаки. Дошло до того, что родители других детей требуют перевести девочку в другую школу.
– Почему она так себя ведет? – не понимает подруга. Она сама, к слову, очень спокойный и уравновешенный человек. На дочь никогда не кричала. Да, случаются ссоры с мужем, и довольно часто, но они всегда проходят за закрытой дверью.
Так откуда в ребенке вдруг проснулся маленький злодей, и что с этим делать? Спросим об этом известного детского и семейного психолога Ларису Суркову.
Вот простой тест от Ларисы Сурковой для контроля собственных агрессивных проявлений. В течение трех дней записывайте на бумаге:
1. Сколько раз вы повысили голос напрямую в адрес ребенка?
2. Сколько раз вы повысили голос на других детей или мужа?
3. Сколько раз за день вы обняли и поцеловали ребенка?
4. Сколько раз за день вы отправили ребенка заняться своими делами в ответ на его просьбу поиграть с ним/посидеть/погулять?
5. Сколько раз вы извинились за срывы в своих эмоциях, если они были?
Ко второй половине первого дня, по словам психолога, количество записанных моментов по 1-му, 2-му и 4-му пункту падает, а по 3-му – растет. Осознав это, вы перестанете быть кривым зеркалом для своих детей, и обстановка постепенно нормализуется.
Итак, разобраться с причиной, начать с себя, обратиться за помощью к детскому психологу. А что делать другим родителям, если их дети оказались жертвой маленького агрессора? Когда узнаешь, что твоего ребенка обижают, первый порыв – пойти в школу и разобраться с обидчиком. Но правильно ли это?