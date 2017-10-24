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Маленький злодей: что делать, если ребенок бьет других детей

Не вздумайте наказывать – будет только хуже.

Лерочка, дочь моей подруги, всегда была довольно спокойным ребенком. В этом году она пошла в первый класс. А пару недель назад маму Леры вызвали в школу. Оказалось, ее дочь-тихоня терроризирует весь класс. Лера, эта милая девочка, вдруг начала распускать кулаки. Дошло до того, что родители других детей требуют перевести девочку в другую школу.

– Почему она так себя ведет? – не понимает подруга. Она сама, к слову, очень спокойный и уравновешенный человек. На дочь никогда не кричала. Да, случаются ссоры с мужем, и довольно часто, но они всегда проходят за закрытой дверью.

Так откуда в ребенке вдруг проснулся маленький злодей, и что с этим делать? Спросим об этом известного детского и семейного психолога Ларису Суркову.

Детская агрессия, ребенок бьет других детей
Фото: GettyImages
Лариса Суркова

Детская агрессия не рождается на ровном месте. Причина может быть из-за проблем в семье. У вас с супругом конфликт, а все это отражается на ребенке. При этом совсем не обязательно, чтобы дело доходило до драки. Агрессия в адрес друг друга может быть вербальная или даже скрытая. Ребенок в такой семье ощущает себя некомфортно. Он впитывает все в себя, а потом транслирует в школе в виде агрессии. Поэтому, прежде всего, начните с себя.

Вот простой тест от Ларисы Сурковой для контроля собственных агрессивных проявлений. В течение трех дней записывайте на бумаге:

1. Сколько раз вы повысили голос напрямую в адрес ребенка?

2. Сколько раз вы повысили голос на других детей или мужа?

3. Сколько раз за день вы обняли и поцеловали ребенка?

4. Сколько раз за день вы отправили ребенка заняться своими делами в ответ на его просьбу поиграть с ним/посидеть/погулять?

5. Сколько раз вы извинились за срывы в своих эмоциях, если они были?

Ко второй половине первого дня, по словам психолога, количество записанных моментов по 1-му, 2-му и 4-му пункту падает, а по 3-му – растет. Осознав это, вы перестанете быть кривым зеркалом для своих детей, и обстановка постепенно нормализуется.

Лариса Суркова

Если у вас все благополучно, изучите окружение ребенка – детский сад, школу, друзей, игрушки, телевизор и компьютерные игры.

Причины агрессии могут быть гормональные. У ребенка подростковый кризис, бушуют гормоны, и он зол на всех. Еще одна причина – социальная. Ребенок некомфортно чувствует себя именно в этом коллективе. И так он защищается.

Поэтому, в первую очередь, надо искать причину агрессии. Если не знать, почему она возникает, ее невозможно побороть. Нельзя просто сказать ребенку: «Ты наказан за свое поведение». Этим мы сделаем только хуже.

Итак, разобраться с причиной, начать с себя, обратиться за помощью к детскому психологу. А что делать другим родителям, если их дети оказались жертвой маленького агрессора? Когда узнаешь, что твоего ребенка обижают, первый порыв – пойти в школу и разобраться с обидчиком. Но правильно ли это?

Лариса Суркова

Обычно, как мы видим, такие разборки ничем хорошим не заканчиваются. Потому что родители не в состоянии контролировать свои эмоции, они могут дать подзатыльник обидчику своего ребенка. И это очень большая проблема, в том числе и уголовно наказуемая. Так что я бы не советовала этим заниматься и пытаться решать все вопросы на уровне взрослых. Нужно обращаться к школьному психологу, призывать родителей ребенка к действию, но точно не отвечать агрессией.

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#дети#школа#детская агрессия#агрессия#детская психология#советы психолога
24 октября 2017Ксения Воронежцева
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