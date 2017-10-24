Маленький злодей: что делать, если ребенок бьет других детей

Лерочка, дочь моей подруги, всегда была довольно спокойным ребенком. В этом году она пошла в первый класс. А пару недель назад маму Леры вызвали в школу. Оказалось, ее дочь-тихоня терроризирует весь класс. Лера, эта милая девочка, вдруг начала распускать кулаки. Дошло до того, что родители других детей требуют перевести девочку в другую школу.

– Почему она так себя ведет? – не понимает подруга. Она сама, к слову, очень спокойный и уравновешенный человек. На дочь никогда не кричала. Да, случаются ссоры с мужем, и довольно часто, но они всегда проходят за закрытой дверью.

Так откуда в ребенке вдруг проснулся маленький злодей, и что с этим делать? Спросим об этом известного детского и семейного психолога Ларису Суркову.