Мама на 9 месяцев лишила дочь мультиков из-за Свинки Пеппы

Мама не стала говорить, что дочери теперь нельзя смотреть мультики – запретный плод, как известно, сладок. Сказала, что телевизор сломался. Этого оказалось достаточно. Спустя девять месяцев жизни без телевизора Белинда решила подвести итоги своего эксперимента. И оказалось, что словарный запас четырехлетней Лулу за это время заметно вырос. Получается, что самое полезное в развивающих телешоу – это их отсутствие?

«Я абсолютно уверена, что они учат детей только одному: делать глупости и грубить. Ну и слова-паразиты прививают, ничего больше, – считает Белинда. — Отмечать, как твой ребенок подхватывает идиотские фразочки от героев анимированных шоу, очень неприятно».

29-летняя мать двоих детей Белинда Скотт уверена: ее решение вытащить вилку из розетки было самым правильным из всех ею принятых. Дело в том, что в один прекрасный день женщина поняла: все эти развлекательные шоу вроде «Свинки Пеппы» для ее четырехлетней дочки вовсе не полезны.

Впрочем, развитие речи – не единственный позитивный момент, который отметила Белинда. Лулу стала лучше учиться – в подготовительную школу девочка пошла как раз в четыре года.

«Лулу гораздо легче стала усваивать новую информацию», – говорит ее мама.

Кроме того, малышка стала спокойнее и терпеливее, приступы раздражительности практически сошли на нет, и даже качество сна улучшилось. Последнее, согласитесь, вообще бесценно.

Но и это еще не все. Ведь от телевизора отказались не только дети, но и взрослые, и это тоже повлекло за собой некоторые изменения в семейной жизни Белинды и ее мужа.

«Знаете, я совершенно не скучаю по телевизору. Я отлично себя чувствую, не зная, что приключилось в каком-то там заливе и каком-то там штате. Зато теперь мы за ужином общаемся, мы разговариваем о действительно важных для нашей семьи вещах. Наши головы не забиты пустым новостным шумом. Мы с мужем стали ближе друг другу. Ведь когда вы сидите и смотрите телевизор, может показаться, что вы проводите время вместе. Но это не так. Вы просто сидите рядом», – говорит Белинда.

А как же развлечения? Вместо телевизора Белинда включает музыку и регулярно устраивает для детей танцевальные вечеринки. А еще они ходят в походы и на прогулки всей семьей.

«Когда-нибудь телевизор в жизнь моих детей вернется. Но точно не канал с шоу типа „Свинки Пеппы“ или „Чарли и Лолы“. Скорее это будут каналы с действительно познавательными передачами», – говорит Белинда.