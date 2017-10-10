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Мама на 9 месяцев лишила дочь мультиков из-за Свинки Пеппы

А чтобы ребенку не было обидно, телевизор в доме перестали включать вообще.

29-летняя мать двоих детей Белинда Скотт уверена: ее решение вытащить вилку из розетки было самым правильным из всех ею принятых. Дело в том, что в один прекрасный день женщина поняла: все эти развлекательные шоу вроде «Свинки Пеппы» для ее четырехлетней дочки вовсе не полезны.

«Я абсолютно уверена, что они учат детей только одному: делать глупости и грубить. Ну и слова-паразиты прививают, ничего больше, – считает Белинда. — Отмечать, как твой ребенок подхватывает идиотские фразочки от героев анимированных шоу, очень неприятно».

Мама не стала говорить, что дочери теперь нельзя смотреть мультики – запретный плод, как известно, сладок. Сказала, что телевизор сломался. Этого оказалось достаточно. Спустя девять месяцев жизни без телевизора Белинда решила подвести итоги своего эксперимента. И оказалось, что словарный запас четырехлетней Лулу за это время заметно вырос. Получается, что самое полезное в развивающих телешоу – это их отсутствие?

Сколько времени ребенку можно смотреть телевизор
Фото: Getty Images

Впрочем, развитие речи – не единственный позитивный момент, который отметила Белинда. Лулу стала лучше учиться – в подготовительную школу девочка пошла как раз в четыре года.

«Лулу гораздо легче стала усваивать новую информацию», – говорит ее мама.

Кроме того, малышка стала спокойнее и терпеливее, приступы раздражительности практически сошли на нет, и даже качество сна улучшилось. Последнее, согласитесь, вообще бесценно.

Но и это еще не все. Ведь от телевизора отказались не только дети, но и взрослые, и это тоже повлекло за собой некоторые изменения в семейной жизни Белинды и ее мужа.

«Знаете, я совершенно не скучаю по телевизору. Я отлично себя чувствую, не зная, что приключилось в каком-то там заливе и каком-то там штате. Зато теперь мы за ужином общаемся, мы разговариваем о действительно важных для нашей семьи вещах. Наши головы не забиты пустым новостным шумом. Мы с мужем стали ближе друг другу. Ведь когда вы сидите и смотрите телевизор, может показаться, что вы проводите время вместе. Но это не так. Вы просто сидите рядом», – говорит Белинда.

А как же развлечения? Вместо телевизора Белинда включает музыку и регулярно устраивает для детей танцевальные вечеринки. А еще они ходят в походы и на прогулки всей семьей.

«Когда-нибудь телевизор в жизнь моих детей вернется. Но точно не канал с шоу типа „Свинки Пеппы“ или „Чарли и Лолы“. Скорее это будут каналы с действительно познавательными передачами», – говорит Белинда.

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    19,4%
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#телевидение#советы мамам#воспитание детей
10 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии9
Гость11.10.17 15:59

Особенно радует, что словарный запас пополнился. А ничего, что твой ребенок тупо растет! ****! Словарный запас трехлетки и четырехлетки разница без отсутствия или наличия телевизора! Зачем писать ***** и делать ее положительным примером?

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Гость11.10.17 15:57

Угу. Ребенка лишила, молодец, сама в инете зависала с мужем. Просто прекрасная мамаша.

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Гость11.10.17 13:23

Считаю мультфильмы такой же частью жизни ребенка как и игрушки, как игры, как прогулки, чтение книг и занитий с ребенком, общение со сверстниками. Зачем ребенка пытаться иголировать от окружающего мира? Нужно научить ребенка в нем жить, находить радость и счастье. Мир он прекрасен и разнообразен, но мультфильмы не портят его, а всего лишь показывают его по другому, разноображивают информацию о некоторых вещах (информационные мультики), о человеческих взаимоотношениях (советские мультики). Нужно во всем знать меру, выбирать хорошие мультфильмы.

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Гость11.10.17 13:23

Сугубо индивидуальный подход. У одной получилось, хорошо, но это не значит, что применимо ко всем.

Опять же, раз взрослые перестали столько смотреть телевизор, значит стали разговаривать. Вместо "иди лучше мультики посмотри"- стали больше общаться с ребенком.

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Гость11.10.17 13:22

Считаю мультфильмы такой же частью жизни ребенка как и игрушки, как игры, как прогулки, чтение книг и занитий с ребенком, общение со сверстниками. Зачем ребенка пытаться иголировать от окружающего мира? Нужно научить ребенка в нем жить, находить радость и счастье. Мир он прекрасен и разнообразен, но мультфильмы не портят его, а всего лишь показывают его по другому, разноображивают информацию о некоторых вещах (информационные мультики), о человеческих взаимоотношениях (советские мультики). Нужно во всем знать меру, выбирать хорошие мультфильмы.

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Гость11.10.17 12:10

Это правильный подход. ТВ засоряет наши головы, убивает необходимость мыслить, ведь там уже сразу рассказывают как нужно относится к какой ситуации. Завидую силе духа этой семьи.

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Гость11.10.17 11:40

Очень самоуверенное утверждение, что без ТВ дочь стала лучше развиваться. Она забыла о простой вещи, что развитие шло своим чередом и если бы была возможность этот же период жизни прожить ребёнку с телевизором, то результат был бы, примерно, таким же, а может быть и лучше. Так что не надо себя восхвалять за ничем не подтверждённые достижения. Лучше бы сами учились и ребёнка научили фильтровать полученную информацию, а не просто её отключать - это было бы полезней.

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Гость11.10.17 15:07

как ляйкнуть?

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Гость10.10.17 17:16

Одобряю, более того, у самой так же было, когда дочька поменьше была, сейчас ей 9 и я вот только стала включать телек, в основном познавательное, либо новостное, редко - мульты.

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