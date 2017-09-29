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Неожиданно: зачем нужно запретить дочке улыбаться и носить платья

Женщина написала письмо, в котором дает советы дочери. Знаете, эти советы и взрослым бы пригодились.

Это письмо в интернете уже успели окрестить «не-списком». Потому что его автор, писательница Тони Хаммер, сформулировала в нем 13 вещей, которые, по ее мнению, не стоит делать ее дочке. Дело в том, что в этом году малышка пошла в детский садик, и Тони не хотелось, чтобы девочка пережила тот не очень приятный опыт, с которым пришлось столкнуться ей самой.

Письмо Тони к дочери набрало не одну тысячу репостов. Оказывается, многие взрослые решили и сами взять эти заповеди на вооружение. Мы решили перевести этот список – вдруг и нашим читателям он пригодится.

Фото: @tonihammerwriter

1. Не извиняйся, если кто-то врежется в тебя.

2. Не говори «Мне жаль, что я вам мешаю». Ты не помеха. Ты человек с мыслями и чувствами, которые заслуживают уважения.

3. Не придумывай причин, почему ты не можешь пойти на свидание с парнем, с которым ты не хочешь никуда идти. Ты никому не обязана ничего объяснять. Простого «спасибо, нет» должно быть достаточно.

4. Не зацикливайся на том, что подумают люди по поводу того, что и сколько ты ешь. Если ты голодна, просто возьми и съешь то, что хочешь. Если ты хочешь пиццу, несмотря на то что все вокруг жуют салат, закажи эту несчастную пиццу.

5. Не отращивай волосы только потому, что это кому-то нравится.

6. Не надевай платье, если ты сама этого не хочешь.

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7. Не сиди дома, если тебе не с кем куда-то пойти. Иди одна. Получай впечатления сама и ради себя.

8. Не сдерживай слез. Если нужно выплакаться, надо выплакаться. Это не слабость. Это по-человечески.

9. Не улыбайся только потому, что тебя об этом попросили.

10. Не стесняйся смеяться над собственными шутками.

11. Не соглашайся из вежливости. Говори «нет», ведь это твоя жизнь.

12. Не скрывай своего мнения. Говори, и говори громко. Ты должна быть услышана.

13. Не извиняйся за то, какая ты. Будь смелой, дерзкой и прекрасной. Будь непростительно такой, какая есть.

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#воспитание ребенка#девочка#мать и дочь#детский сад#советы мамам
29 сентября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии1
Вячеслав Зуйков30.09.17 06:51

14-я заповедь: НЕ слушай дурацкие заповеди, особенно если они начинаются на "не"

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