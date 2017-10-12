Мать считала дочь погибшей, а та нашла ее через 40 лет

Эта история по-настоящему шокирует. Самое удивительное в ней – насколько всепрощающим может быть человеческое сердце.

Она весила всего 750 граммов. Это сейчас научились выхаживать новорожденных детей весом даже в полкилограмма. А тогда на дворе был 1977 год. К тому же причина, по которой крошечная девочка появилась на свет, не оставлял ей ни малейшего шанса. Мать ребенка, будучи на 30-й неделе, решила прервать беременность. Девочка Мелисса сумела выжить. И всю свою жизнь она потратила на то, чтобы понять, почему с ней так поступили.

На этом снимке Мелиссе 25 дней. Она весит 1300 граммов Фото: facebook.com/pg/melissaohdenfan

Битва за жизнь

Биологическая мать Мелиссы решила избавиться от ребенка варварским способом, который больше не используют: солевой аборт. По сути это вызывание преждевременных родов, когда у женщины откачивают околоплодную жидкость и заливают вместо нее едкий солевой раствор. Процедура шла «как положено» – начались роды, врачи извлекли крохотный плод и бесцеремонно бросили его в ведро с медицинскими отходами. На счастье Мелиссы, ее писк услышала одна из медсестер. Женщина вытащила младенца и принялась выхаживать. Малышка была очень слаба. У нее обнаружили желтуху, расстройство дыхания, девочку мучили судороги. Врачи не давали оптимистичных прогнозов. Но говорили, что если она и выживет, то у нее наверняка будут проблемы со зрением, слухом и задержка развития. Через три недели в интенсивной терапии Мелиссу перевели в больницу при университете в Айова-Сити. О крохотной пациентке заботились только медсестры: вязали малюсенькие пинетки, шили распашонки. Одна из медсестер, Мэри, дала малышке временное имя – Кэти Роуз. Тогда и началась их дружба – ребенка и медика.

Мелисса выжила. Теперь у нее есть и свои дети Фото: facebook.com/pg/melissaohdenfan

Когда девочке исполнилось три месяца, ее удочерила супружеская пара, Линда и Рон Одены. Они на тот момент воспитывали четырехлетнюю Тэмми, тоже приемную. Тогда-то Мелисса и получила свое постоянное, «законное» имя. Приемные родители Мелиссы постоянно поддерживали связь с Мэри: писали ей, присылали новые фотографии. Потом Мелисса сама начала писать письма своей первой подруге. «Мэри заставила меня чувствовать себя особенной. Ведь она заботилась обо мне, когда никому больше не было до меня дела», – спустя 40 лет рассказала Мелисса изданию Daily Mail. К пяти годам Мелисса уже ничем не отличалась от своих сверстников: забота медиков и родителей сделала свое дело.

Момент истины

О том, что она неродная дочь своим родителям, девочка узнала, когда ей было 14 лет. Причем случайно. Тэмми, сестра Мелиссы, крикнула ей в пылу ссоры: «По крайней мере, мои родители меня хотели!» Шокированная девочка помчалась к родителям, которые в конце концов открыли ей тайну ее рождения. Но если бы не Тэмми, Мелисса никогда бы не узнала жуткие обстоятельства, при которых она появилась на свет. «Мой мир рухнул в эту ночь. Я злилась, мне было обидно, стыдно и страшно. Я чувствовала себя виноватой за то, что жива», – рассказывает Мелисса. Психологическая травма получилась мощной. Мелисса превратилась в очень сложного подростка: алкоголь, беспорядочный секс, булимия. «Я много пила, чтобы притупить боль. Но даже мои родители никогда не понимали, насколько мне больно. Я хорошо скрывала свои чувства», – говорит женщина. Со временем Мелисса сумела взять себя в руки. Девушка поступила в Университет Южной Дакоты, изучала политологию. Желание найти свои корни ее просто испепеляло. И 19-летняя девушка взялась искать биологическую мать.

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Перерыв все документы, медицинские архивы и справки, Мелисса нашла имена своих бабушки и дедушки по линии матери. Отыскала их адрес и написала письмо. Ответил ее дед: сказал, что с ее матерью они давно не общаются, и попросил больше их не беспокоить. И тут прорыв. Мелисса обнаружила, что администраторы больницы, где был сделан тот жуткий аборт, забыли затереть имена ее родителей. Она отыскала медкарту своей матери. Мелисса написала отцу. На тот момент ей было уже 30 лет. «Я была уверена, что он и не знал о моем рождении. Я просто хотела сказать, что я существую, что я не сержусь и не виню его ни в чем. Но он мне не ответил», – говорит Мелисса. Еще через полгода женщина узнала, что ее биологический отец умер. Прочитав некролог, женщина смогла связаться со своим братом. Молодой человек знал о Мелиссе: он прочел ее письмо, нашел, разбирая бумаги отца. «Он рассказал, что отец говорил ему о каком-то невероятно постыдном поступке. Но что это был за поступок, он не знал», – пожимает плечами женщина. Как ей стало ясно позже, он знал о беременности матери Мелиссы. И знал, что ее принуждали к аборту. Но ничего не сделал, чтобы поддержать ее.

Мелисса с мужем и двумя дочерьми Фото: facebook.com/pg/melissaohdenfan

Разгадка

Мелисса временно отказалась от поисков. Она вышла замуж, родила двух дочерей. Мелиссе было уже 36 лет, когда она получила по электронной почте письмо от своего дяди: он написал женщине, когда узнал, что она общалась с семьей своего отца. Он рассказал, что ее родители были вместе со школы. Они собирались пожениться после колледжа. Мать Мелиссы всерьез занималась спортом, из-за этого у нее были нерегулярные циклы. Поэтому о беременности она не подозревала аж до третьего триместра. Мать Мелиссы не хотела делать аборт. Но ее родители были против ее отношений с женихом. Когда бабушка Мелиссы узнала о беременности своей 19-летней дочери, она заставила ее сделать аборт. Более того, бабушка была профессором в Университете Южной Дакоты, когда Мелисса там училась. И это еще не все. Бабушка практически своими руками прервала беременность дочери: она руководила бригадой врачей. А чтобы ни у кого не было даже мыслей спасти новорожденную, она настояла на том, чтобы медики покинули операционную сразу после процедуры. Но где-то просчиталась. «Это был невероятный шок. Ведь я столько лет думала, что моя мать никогда не хотела меня», – говорит Мелисса.

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На усыновление девочку отдали тайком. Подпись матери под согласием на усыновление подделали. Скорее всего, это сделала женщина, которая спасла малышку. «Я никогда не видела эту медсестру. Наверное, ее уже нет в живых. Но она настоящий ангел. Я обязана ей жизнью», – эти строки Мелисса написала в своих мемуарах. Теперь она – известный пролайфер, писатель, мотивационный оратор. Да, она против абортов. Все это время мать Мелиссы и не подозревала, что девочка выжила. Дядя познакомил их – тоже по электронной почте. И еще три года они переписывались: сделать последний шаг было страшно обеим. И в конце концов они встретились. Мелиссе было 40 лет. Ее матери – 59. Бабушка Мелиссы к тому времени уже умерла. «Моя мать жила все эти годы с чувством невероятной вины. Я сказала, что не виню ее ни в чем. Я давно ее простила. И ее, и свою бабушку, и своего отца, – говорит Мелисса. — Прощение освобождает нас от боли. Она не исправит случившегося. Но все мы люди, все мы ошибаемся».

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