Мать троих детей не может остановиться, увеличивая грудь

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Чем заняться после развода, чтобы не впасть в депрессию? Чаще всего женщинам хочется преобразиться: поменять прическу, сменить стиль одежды, похудеть. А вот англичанке Шарон Перкинс показалось этого мало.

Когда-то англичанка была успешной моделью. Однако годы берут свое. Карьеру Шарон завершила. Вместе с карьерой завершился и ее брак – они развелись с мужем. Мать троих детей сперва решила впасть в депрессию. Заедала ее чем попало, поправилась. И затосковала еще больше. Но потом все же сумела взять себя в руки. Снова похудела – благо что опыт того, как держать себя в форме, у нее был предостаточный. Потом купила себе крутой автомобиль Porsche Boxster. Заметили? Все как у мужчин, когда они переживают кризис среднего возраста.

Но и катания с ветерком ей показалось мало. 51-летняя женщина, многодетная мама, решила еще немножко улучшить свою внешность. И легла под нож хирурга – чтобы грудь, скажем так, взбодрить.

Взбодрила. После операции Шарон была в таком восторге от своего нового бюста, что ее совсем не смущало то, что вставать с кровати стало очень тяжело – грудь перевешивает. А то, что прохожие тычут пальцем и шепчутся, ей только нравилось.

Фото: @sharonp1965

Говорят, поластические операции затягивают. Вот и Шарон решила не останавливаться на достигнутом. Она уже несколько раз навещала своего пластического хирурга. Сейчас у нее 32-й размер! Но и этого ей мало, хочется побольше. Да вот только врачи уже боятся что-то там еще ей добавлять. Вот и ищет Шарон Перкинс такого специалиста, кто все же рискнет. Для этого даже переехала из Великобритании в Европу. По словам Шарон, она здесь известна как «the British woman with the big boobs» (британская женщина с большими сиськами).

Тоска Шарон прошла окончательно, когда она встретила нового мужчину. Ее новый бойфренд, венгр Карл Гамильтон, просто в восторге от Шарон и ее бюста. Груди возлюбленной он называет своими лучшими друзьями. В ближайшее время они собираются сыграть свадьбу. Так что, видимо, размер все же имеет значение. По крайней мере, для этой пары.

Впрочем, Шарон все еще есть к чему стремиться. Сейчас она – обладательница гордого звания «самый большой фейковый бюст в Великобритании». Но у нее есть конкурентка, американка Энни Хокинс-Тернер. У той 48-й размер груди. Ого? О да.

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