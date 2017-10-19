Михаил Лабковский: «Вы потратите деньги и время, а ребенок бросит секцию. Пусть»

— Родители несут за детей ответственность за детей до их совершеннолетия в любом случае. Да, у ребенка должно быть два часа ничегонеделания для себя любимого каждый день. Но ничегонеделание – это не гаджеты и даже не телевизор. Это когда он сам ищет, чем ему заняться. Может книжку почитать, может в лего поиграть, может на улице погулять… Разрешать просмотр видеороликов в интернете стоит позволять в течение полутора часов в будни и не более четырех часов в выходные.

Заинтересовать можно личным примером. Начните заниматься спортом вместе с ребенком, а не ждите его два часа в раздевалке, пока закончится занятие. Однажды на лекции в Лондоне мужчина задал такой забавный вопрос: «Мой сын стал плохо учиться, а у меня есть личный самолет, и теперь я думаю, брать его с собой или пусть летит со всеми на рейсовом?» Так вот, дети должны жить образом жизни своих родителей, пользоваться тем, что принадлежит семье, и если взрослым нечего есть, то и детям нечего есть – это главное.