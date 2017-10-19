Михаил Лабковский: «Вы потратите деньги и время, а ребенок бросит секцию. Пусть»

— Самое большое внимание надо обратить на то, насколько это здоровая деятельность с точки зрения физиологии. Например, если мы выбираем между шахматной секцией и плаванием, лучше плавание. Если выбираем между борьбой и лыжами, лучше лыжи. Занятия для детей должны быть физиологичны, полезны, способствовать его развитию. И категорически исключен любой профессиональный спорт. Хотя все чемпионы мира хвастаются тем, что их привели в секцию в 6−7-8 лет. Не дай Бог! Это вообще история про бедные западные семьи, которые не имеют никакого другого способа заработать на жизнь, как только отдать детей в спорт. В России же почему-то пытаются отдать детей в большой спорт обеспеченные родители.
— Дополнительную нагрузку ребенку не надо давать ни с какого возраста. Предложить кружки и секции вы можете. А дальше ребенок решит, нравится ему это или не нравится. Имейте в виду, что до 12 лет ребенок может бросать кружки и секции. Детские психологи считают, что устойчивый интерес проявляется только после 12 лет. Так что будьте готовы к тому, что потратите деньги и время, а ребенок походит-походит и оставит занятия. Ругаться на него из-за этого не нужно. Его выбор, его жизнь. Через год или два, возможно, ребенок сам, без вашего участия, вернется в эту секцию или кружок.
— Дети все разные, и возраст у детей тоже разный. Более того, огромную роль играет то, сколько времени ученик тратит на выполнение домашнего задания. По нормам Министерства образования получается, что в начальной школе это от 15 до 40 минут, а в средней школе час-полтора. В реальной ситуации малыш может тратить до трех часов на подготовку, а ученик средней школы и все пять часов. Поэтому, когда вы даете сыну или дочке какую-то нагрузку, учитывайте объем школьных заданий. В идеале кружки и секции не должны быть ежедневно и, конечно, не больше одного занятия в день. Считается, что на спорте дети устают, хотя и на музыке можно устать еще больше из-за нервного напряжения, а на спорте, наоборот, отдохнуть. Так что, я считаю, два занятия в день выдержать сложно.
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— Понаблюдайте за ним! Он может постоянно прикладываться или хотеть спать, стать капризным, нервным, гиперэмоциональным, плаксивым. Это поведенческие признаки. Но есть и другие: сколиоз от статического напряжения, проблемы со зрением от долгого сидения за гаджетами. Дети, которые не имеют обособленного места (своей комнаты), вообще страдают. Сначала школа, потом продленка, потом дом, где опять он не может уединиться…
— Стоит только в том случае, если это вредит его успеваемости в школе. Если в школе нет проблем, значит, пусть ходит. Я, кстати, когда учился в школе, меня родители ограничивали: двойки нахватал – отдыхай дома. Исправь хотя бы на тройки-четверки, можешь вернуться в секцию. Государство, кстати, следило за этим.
— Категорически нет.
— Не надо ни уговаривать, ни убеждать. Но если вы считаете, что у ребенка перфекционистская проблема – бросает любые занятия, если не получается – надо идти к детскому психологу.
— Родители несут за детей ответственность за детей до их совершеннолетия в любом случае. Да, у ребенка должно быть два часа ничегонеделания для себя любимого каждый день. Но ничегонеделание – это не гаджеты и даже не телевизор. Это когда он сам ищет, чем ему заняться. Может книжку почитать, может в лего поиграть, может на улице погулять… Разрешать просмотр видеороликов в интернете стоит позволять в течение полутора часов в будни и не более четырех часов в выходные.
Заинтересовать можно личным примером. Начните заниматься спортом вместе с ребенком, а не ждите его два часа в раздевалке, пока закончится занятие. Однажды на лекции в Лондоне мужчина задал такой забавный вопрос: «Мой сын стал плохо учиться, а у меня есть личный самолет, и теперь я думаю, брать его с собой или пусть летит со всеми на рейсовом?» Так вот, дети должны жить образом жизни своих родителей, пользоваться тем, что принадлежит семье, и если взрослым нечего есть, то и детям нечего есть – это главное.
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