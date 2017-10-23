Милота дня: малыш копирует на фото своего дядю-модель

Буквально за месяц полуторагодовалый Оги стал новой звездой Instagram и уже затмил своего родного дядю – Аристотеля Полайтса, модель и фитнес-тренера из Нью-Йорка.

А началось все с того, что мама Оги никак не могла одеть непослушного сына для фотографии и в итоге снимок пришлось сделать с рубашкой, болтающейся на шее у малыша. Фото неожиданно оказалось очень похоже на то, которое недавно выставил в своем Instagram дядя Оги, красавец Аристотель.

Сходство позабавило всю семью, и с тех пор у Оги есть свой микроблог, где он подражает своему дяде-модели - наивно, по-детски, но так обаятельно! А подписчики спорят, кто же выглядит круче. Кстати, 28-летнему Аристотелю это шуточное соревнование тоже очень нравится, и он периодически выкладывает такие же снимки в своем микроблоге.

Ну а самой преданной поклонницей двух моделей стала 88-летняя прабабушка малыша, которая не пользуется социальными сетями, зато каждую неделю получает новые фотографии по электронной почте.