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Многодетная мать потратила детские пособия на пластику

«Стареть – это не для меня», – заявила 48-летняя женщина и рьяно взялась убирать лишнее и подтягивать отвисшее.

Сразу оговоримся: дело было не у нас в стране. Пусть у нас есть материнский капитал, прочие единовременные выплаты, их все же не хватит, чтобы перекроить лицо и тело, встав на борьбу со старостью. Британка Андреа Дальцелл старости боялась как огня. Морщины, поплывший овал лица, шея шарпея. Да и грудь превратилась невесть во что – после рождения четырех детей другого трудно ожидать. И Андреа начала свою войну.

Андреа с одной из дочерей – до операций.
Фото: @andrea.dalzell

Сейчас женщине 48 лет. Если сравнить то, как она выглядит, с фото пятилетней давности – ее просто не узнать. Как рассказала многодетная мать-одиночка, а ныне и бабушка троих внуков, копить на хирургов она начала еще в 2003 году. Работы у нее не было, но Андреа исправно получала пособия на своих четырех дочерей. С каждого пособия она откладывала 15 фунтов в неделю. Экономия получалась достаточно жесткой. Андреа и дети ели один раз в день. Никаких излишеств, никакого баловства. Впрочем, мать утверждает, что ее дети всегда были скромны в желаниях. А вот о ней самой такого не скажешь: глядя на фото в ее Facebook, в женщине вообще мать-одиночку ни за что не признать. Такое впечатление, будто будни Андреа проходили исключительно в вечеринках и бурном веселье.

Андреа до...
Фото: @andrea.dalzell
..и после
Фото: @andrea.dalzell

«Я всегда знала, что буду делать операции. Седина, морщины – это все не для меня», – заявила женщина.

Так Андреа наэкономила 20 тысяч фунтов. Чтобы денег хватило на большее количество процедур, она делала операции в Венгрии – там услуги хирургов куда как дешевле, чем в Англии. Среди последних процедур мисс (не миссис!) Дальцелл – подтяжка щек и лифтинг бровей. Женщина была так счастлива, что эти манипуляции обошлись ей «всего» в 3,5 тысячи фунтов, что она даже выложила на Facebook послеоперационные снимки.

«В Англии эти операции стоили бы мне 10 тысяч фунтов», – радуется Андреа.

А хирург, проводивший операцию, заверил ее, что она помолодела лет на 20. Логично – что он еще мог сказать?

Кроме подтяжки лица в «послужном списке» Андреа значатся маммопластика и даже, пардон, омоложение вагины. А в планах – отрихтовать ягодицы под Кардашьян.

Новым бюстом многодетной мамы восхищаются в соцсетях.
Фото: @andrea.dalzell

Но пару лет назад халява закончилась. В Англии есть такая организация – Альянс налогоплательщиков. Она проверяет, насколько по делу расходуются средства системы социального обеспечения. И, поняв, куда на самом деле идут деньги, предназначенные на содержание детей, инспекторы были в ярости.

«Детские пособия нужны для того, чтобы обеспечить детей из социально уязвимых слоев населения. Как можно рассматривать эти средства в качестве фонда пластической хирургии?!» – возмущался директор группы Джонатам Айзаби.

Сейчас Андреа получает деньги только на одну дочку. Остальные уже слишком взрослые.

«Да, сейчас откладывать на пластику будет сложнее», – признает Андреа.

А вот то, что воспитание дочек изрядно подкачало, мисс Дальцелл, похоже, не огорчает. Одна из дочерей Андреа, 22-летняя Софи, уже не раз побывала за решеткой. На суды она обычно не ходит: слишком занята операциями по увеличению груди. Ведь это для Софи практически рабочий инструмент – девушка трудится моделью.

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Софи, 22-летняя дочь Андреа.
Фото: @andrea.dalzell
Софи, 22-летняя дочь Андреа.
Фото: @andrea.dalzell

На ее счету уже 11 столкновений с правоохранительными органами, в том числе пьяное нападение на полицейских. Ей тогда присудили 400 часов общественных работ. Кроме того, суд постановил, что Софи должна носить электронный браслет, который будет следить за ее перемещениями. Но Софи избавилась от него, мотивировав это тем, что он помешает ей сниматься во «взрослых» видео.

В общем, Андреа есть чем гордиться. Свежее лицо, новая грудь, в перспективе – новая попа и по меньшей мере одна дочь, которая пошла по стопам матери.

Мать троих детей не может остановиться, увеличивая грудь
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#воспитание детей#многодетные мамы#пособие#пластическая хирургия
11 октября 2017Наталья Евгеньева
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