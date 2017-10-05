Мцырь убежала! 50 перлов из школьных сочинений

«За окном шел дождь и рота солдат». Эта фраза из ученического эссе давно стала своеобразной классикой. А наши дети регулярно пополняют коллекцию смешных высказываний все новыми и новыми невообразимыми фразочками.

Чувства юмора педагогам не занимать, тем более что ученики часто дают повод посмеяться. К 5 октября, Всемирному дню учителя, «Антенна» сделала подборку забавных ляпов из школьных тетрадок. Наш консультант по юмору – педагог, обладатель Премии рунета «Позитивный контент» в номинации «Персональный сайт учителя» Ирина Тихонова.

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Раскольников снимал квартиру. Хозяйка каждый день напоминала о квартплате. Это хоть кого сведет с ума. На переднем плане этой картины сидят две перевернутые килем вверх девочки. Отелло рассвирепело и задушило Дездемону. Добрый пес Шариков был вживлен в тело пьяницы. В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убежала… Земная ось – это только воображаемая линия, но Земля все-таки ухитряется как-то вращаться на ней. Я согласна с автором, да и кто тут не согласится, разве что так называемый общественный паразит. Стало так много бездомных животных, что иногда задумываешься о своей жизни. В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину.

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Автор спрашивает меня, хочу ли я быть червяком. Червиная жизнь ужасна, ведь они только и умеют, что ковыряться в земле. Учитель унаваживает почву для прорастания будущих знаний. Матрена всех посылает на путь истины. Жизнь надо прожить так, чтобы было мало белых пятен. Вспоминаешь время, когда сидишь за партой с протянутой рукой. Чувствуешь тепло, исходящее из уст учителя. Как жаль, что скоро в моей жизни не будет таких учителей, давших мне в голову знаний. У меня неожиданно заболело то место, которое питает чувство любви к матери, уважения и памяти о ней. Татьяну, как ненужный хлам, свозят на ярмарку невест. Там она и узнала свою истинную цену.

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Онегин – добрый малый, который приехал к больному дядюшке в надежде застать его мертвым. Судьба Онегина резко отличается от судьбы человека, хотя и очень похожа. Татьяна, скучающая по своему возлюбленному, пробирается в его спальню. Героиню постигает разочарование. Плюшкин ходит в обтремканых одеждах, не ест ничего, кроме воды, и предлагает Чичикову водку с мухами. Но, согласитесь, неприятно распивать с насекомыми. И что же мы слышим во время исповеди Мцыри? То, что он ни разу за все время не поел. Главный герой романа отличается приятной внешностью, но неприятной внутренностью. Творчество Лермонтова не потеряло своего обоняния и лучезарности. Мы гордимся, что на нашей земле повесили декабристов, был убит Пушкин, страдала душа Лермонтова и неслась тройка Гоголя.

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Все романы, повести, пьесы и драмы учат нас жить красиво. Раскольников кокнул старушку, а потом боялся, что за ним придет милиция. На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот. Когда туман рассеялся, князь увидел татаpо-монгольское иго. «Хоть одним глазком взгляну на Париж…» – мечтал Кутузов. Головы, закружившиеся от успехов, встали на место. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. Он шел назад разболтанной, какой-то рыдающей походкой… Задняя мысль стояла, как прут, в рассыревшей его душе. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие – он сразу женился. Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.

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В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми… Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям… Во время войны 1812 года Толстой рисует Наташу совсем уродливой, с большим ртом. Такие люди, как Наташа Ростова, нужны в нашей жизни. Они нужны везде: и на суше, и на море, и в пустыне. Толстой изображает возвращение Болконского на старом могучем дубе. Молчалин колоритнейший представитель того света. Кто знает, какой женой была бы Софья, раз повелась на удочку Молчалина. Чацкий бьется в стену, шагая напролом язвительными выпадами и резкими монологами.

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Мушкетеров было трудно обмануть, ведь они соображали на троих. Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булку. Младший брат женился на лягушке и был очень доволен, а старшим братьям достались в жены настоящие жабы. Много повидавшая на своем веку старуха Изергиль делится на три самостоятельные части. Также автор упирается на то место, которое обладает высоким чувством. Голова встала на свое законное место и начала работать в одном направлении – учебе.

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Фразы учителей, которые помнит не одно поколение А голову ты дома не забыл? Двойку ставлю пока только карандашом… А оценку тоже на двоих ставить? Кто пойдет к доске? Лес рук… Если никто не хочет отвечать, открываю журнал и иду по списку. Если ты все знаешь, встань на мое место и проведи урок! А я посижу, похихикаю. Выйди и зайди нормально. Кто дежурный? Почему доска грязная? Опять заболел? Воспаление хитрости? Дневник мне на стол. Завтра придешь в школу с родителями. Что, особое приглашение нужно? Я – последняя буква в алфавите. Вам бы все хиханьки да хаханьки. Дверь открыта, я все слышу!

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Повторяю еще раз для особо одаренных. Передаем листочки на первую парту. Если не будешь знать математику, как ты сдачу в магазине посчитаешь? Школу со справкой закончишь! Не класс, а дубовая роща. Расскажи всем, мы тоже хотим посмеяться. А дома ты тоже жвачку на стол клеишь? Без родителей завтра не приходи. Я все вижу! Я не буду разбираться, кто у кого списывал! Закрыли рты, открыли тетради. Завтра точка превратится в два. Смотришь в книгу, видишь фигу!

Это очень смешно! Школьники - о том, как провели лето Подробнее