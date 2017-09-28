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Затравили: что делать, если ребенка обижают в школе

Обзывают, толкают, даже бьют... Не обращать внимания или дать сдачи? Перейти в другую школу? Психолог и мама пятерых детей Лариса Суркова уверена: не обязательно идти на радикальные меры, чтобы решить проблему.

Угрозами и побоями заставили раздеться... Избивали и таскали за волосы... Отбирали деньги и разбили очки... Заставляли стоять на коленях, валили на землю, пинали ногами... Таких историй по сети - тьма. Самое страшное, что происходят они в школе. Для тех, кто издевается над одноклассниками, такое поведение - повод для гордости. Поэтому они снимают видео избиений и унижений на мобильные и сливают в социальные сети. А мамы, которые это видят, в ужасе: ведь их чаду тоже предстоит пойти в школу.

Фото: кадр из фильма «Чучело»

От таких ситуаций никто не застрахован. Чтобы спровоцировать конфликт, не обязательно что-то делать. Достаточно просто не понравиться школьному хулигану или хулиганке. Быть рыжим, с веснушками, не иметь айфона, выглядеть не как все, слишком хорошо учиться – да мало ли поводов. Что делать, если ребенок стал объектом травли?

Лариса Суркова, психолог, блогер и многодетная мама:
Лариса Суркова

Детской жестокостью сегодня никого не удивишь. В интернете полно жутких роликов, в которых школьники избивают одноклассника или одноклассницу, снимая происходящее на видео. Чаще всего издеваться друг над другом дети начинают лет с 10, когда наступает сложный подростковый возраст.

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Не кормите вампира

Объектами травли становятся ребята, которые чем-то отличаются от других. Подростки не прощают тех, кто выбивается из общей массы, не терпят изъяны во внешности и не принимают детей, у кого проблемы со здоровьем.

Лариса Суркова:
Лариса Суркова

— На днях я работала с девочкой, у которой ДЦП. Она рискнула ходить в обычную среднюю школу, но ее там дразнили, ставили подножки. Теперь она вынуждена вернуться в коррекционную школу.

По словам психолога, от издевок больше всего страдают дети с подвижной психикой, которые бурно реагируют на агрессию. Это как кормить вампира: стоит один раз заплакать – все, ты на крючке у обидчиков!

Помните, как нас учили родители: если дразнят – не обращай внимания? Это тяжело, но это работает! Объясните ребенку, что плакать нельзя, лучше пусть делает вид, что ему плевать на насмешки. Без обратной связи обидчикам станет неинтересно издеваться.

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Защити себя сам

— Когда в классе появился новичок, ребята решили проверить его на прочность, – рассказывает 13-летний сын знакомых. — Один стал наезжать на Ваню, а тот не растерялся и дал ему по лицу. На следующий день к новенькому подошел парень покрупнее – так он и с ним справился. А на третий день ребята напали на Ваню уже впятером. Побили немного, но больше не трогали – ходить с фингалом никому не хотелось.

Совет «дай сдачи», конечно, довольно спорный. Одни психологи считают, что рукоприкладство – зло и надо решать конфликты разговором. Другие уверены, что если в ход пошли кулаки, то отвечать нужно соответственно, иначе затравят. Но здесь важно соизмерять свою силу с силой противника.

Лариса Суркова

Конечно, если ребенок умеет постоять за себя – это хорошо. Так от него быстрее отстанут. Поэтому мальчикам полезно заниматься боксом, боевыми искусствами, да и вообще спортом.

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Закаляйте характер

Игнорирование обидчиков и умение постоять за себя – навыки полезные. Но гораздо важнее, чтобы у ребенка была нормальная самооценка. Ведь чаще всего травят тех, кто не уверен в себе.

Лариса Суркова

— Человек рождается с завышенной самооценкой. Первые три года мы бурно хвалим малыша за каждое новое слово. Сел на горшок – ура! Построил башню из кубиков – здорово! А потом требования и ожидания к ребенку возрастают, мы перестаем восхищаться детьми. Родители, воспитатели в саду и педагоги в школе плавно сводят самооценку ребенка на нет.

Что же делать? Хвалить и еще раз хвалить! Забудьте казенные фразы типа «молодец» и «умница», акцентируйте внимание на талантах и особенностях ребенка. А лучше отдайте чадо в групповые виды спорта – это поможет закалить характер и обрести друзей. Когда дети работают в команде и достигают цели плечом к плечу, они чувствуют себя сильнее и увереннее.

Один в поле не воин

Но не только от самого ребенка зависит, справится он с проблемой или нет. Ведь класс, школа – не вакуум.

Лариса Суркова

— В моей практике недавно был случай: девочка-подросток написала в соцсети, что у нее нетрадиционная ориентация. Над ней стали издеваться в классе, а когда новость дошла до учителей, они тоже начали стыдить девочку, звонить ее родителям и говорить, что она позорит школу. Вместо того чтобы пресечь травлю, педагоги сами подлили масла в огонь.

И такие случаи не редкость. А ведь учителя должны поддерживать здоровую атмосферу в классе, просить о помощи школьного психолога. Если учитель этого не делает, берите ситуацию в свои руки. Организуйте для класса поход или устройте караоке-битву. Выступайте в роли тимбилдеров: благодаря вашему авторитету возрастет и авторитет вашего ребенка. Ну, а если ничего не помогает, а педагоги отказываются идти вам навстречу – меняйте школу. И не затягивайте с этим.

Лариса Суркова

— Нельзя пускать ситуацию на самотек. Здесь не работают советские установки «не ябедничай», «разбирайся сам» и «терпи». Он может терпеть, а потом взять в руки оружие и пойти на обидчиков. А тихони, устав плакать в подушку, решают выпрыгнуть в окно. Апогей подростковых суицидов – 13−15 лет, в этом возрасте каждое слово способно убить. Родители – это фундамент и гарант безопасности для ребенка. Разговаривайте со своими детьми и проводите больше времени вместе. И помните: подросток не может справиться с этим миром один!

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#советы психолога#детская психология#школа#обида#воспитание детей
28 сентября 2017Наталья Лев
Комментарии3
Гость15.09.17 19:08

а что, красивая грудь

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Гость17.03.17 02:06

Часто именно эти виды спорта провоцируют ребенка решать все вопросы кулаками, а не головой, нам пришлось убрать ребенка из карате и сейчас все гораздо лучше,учится искать друзей по интересам, и появилась уверенность в себе. Я не против спорта вообще,против драк в любом месте

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Гость05.12.16 14:41

Отдайте сына в спорт например: самбо, дзюдо или бокс. Потом все нормализует ся

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