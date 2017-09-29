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Не навреди: с какого возраста отдавать ребенка в спорт

Попридержите коней – детский организм должен дозреть.

Горе той девочке, чья мать – несостоявшаяся балерина. Жаль того мальчика, чей отец так и не стал боксером. Обычно в таких семьях вопрос, чем будет заниматься ребенок, даже не стоит: «Пойдет по стопам родителей!» И вот, едва крохе исполнилось три года, его уже тащат в спортивную секцию – пора готовить чемпиона.

Можно ли вырастить спортсмена без вреда для здоровья? Об этом мы спросили нашего эксперта.

Фото: Getty Images
Врач-педиатр Николай Комов:
Николай Комов

Отдавать детей в секции лучше не раньше 6−7 лет, если вы, конечно, заботитесь о его здоровье, а не о будущей карьере профессионального спортсмена. В олимпийские школы могут взять и раньше, но там все нацелено лишь на результат. В 6−7 лет выбирайте спорт, где развивается гибкость, но еще нет нагрузки на скелет. С 9 до 11 лет можно отдавать в командные виды спорта.

Какой спорт выбрать?

С рождения – занятия в бассейне с мамой.

С 3 лет – детский фитнес с мамой.

С 5 лет – балет, танцы.

С 6 лет – акробатика, дзюдо, ушу, самбо, фигурное катание, лыжи.

С 7 лет – хоккей, карате, рукопашный бой, вольная борьба, большой теннис, настольный теннис, плавание, гимнастика для девочек.

С 8 лет – конный спорт, карате, айкидо, дзюдо, черлидинг, современные танцы, восточные танцы, фехтование, гольф, гимнастика для мальчиков.

С 9 лет - футбол, йога, тхэквондо, гандбол.

С 10 лет – триатлон, баскетбол, волейбол, сноуборд.

С 12 лет – бокс, кик-боксинг, альпинизм, гребля, пауэрлифтинг.

Фото: Getty Images

Как часто заниматься?

Николай Комов

Нет ничего полезнее общей физической подготовки. От двух занятий в неделю мало толку, если все остальное время ребенок сидит у компьютера. В идеале, 3–4 часа в день он должен активно двигаться. Так, в 6–7 лет детям нужно ходить по 20–30 тысяч шагов ежедневно, детям постарше – уже 40 тысяч. Но в наше время, когда все ездят на машинах и сидят у компьютеров, обеспечить ребенку такой режим сложно. Поэтому все больше детей страдают ожирением – из-за неправильной диеты и гиподинамии.

Фото: Getty Images

А позволяет ли здоровье?

Николай Комов

Основная нагрузка в спорте приходится на сердечно-сосудистую систему, и она должна быть в порядке. Поэтому в первую очередь делаем ЭКГ. Если по результатам обследования врач найдет какие-то изменения, ребенка направят на УЗИ сердца. Главное опасение врачей – как будет реагировать сердце на повышенные нагрузки.

Результатов ЭКГ и общего осмотра педиатра обычно достаточно. Кстати, справку от врача сейчас требуют все квалифицированные секции. Если педиатр находит отклонения, к примеру, деформации стоп, что уже вызывает жалобы, он отправляет ребенка к ортопеду. Но в таком случае ребенку вряд ли разрешат заниматься спортом, только лечебной физкультурой.

Бывает, родители, придя за справкой, умалчивают о прошлых болезнях ребенка. Чтобы не спровоцировать обострение, будьте честны с врачами. Есть заболевания (атопический дерматит, бронхиальная астма), при которых можно заниматься спортом, но в стадии ремиссии. Если же ребенок на поддерживающей терапии, о секциях и речи быть не может.

Если ребенок устает

Николай Комов

Поговорите с тренером, оценивать нагрузку – его задача. Да, при адаптации ребенок будет больше спать, у него будет повышенный аппетит. Однако нагрузки в секциях рассчитаны в соответствии с возрастом. Есть подготовительная, средняя, старшая группы, чтобы не перегрузить ребенка – ведь это вредно и для его спортивных успехов.

Ну и, конечно, ребенок должен получать удовольствие от спорта. Выбирая секцию, в первую очередь учитывайте его пожелание. Будьте готовы, что он сменит не один вид спорта, прежде чем определится с выбором.

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29 сентября 2017Ксения Воронежцева
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