Не навреди: с какого возраста отдавать ребенка в спорт

Основная нагрузка в спорте приходится на сердечно-сосудистую систему, и она должна быть в порядке. Поэтому в первую очередь делаем ЭКГ. Если по результатам обследования врач найдет какие-то изменения, ребенка направят на УЗИ сердца. Главное опасение врачей – как будет реагировать сердце на повышенные нагрузки.

Результатов ЭКГ и общего осмотра педиатра обычно достаточно. Кстати, справку от врача сейчас требуют все квалифицированные секции. Если педиатр находит отклонения, к примеру, деформации стоп, что уже вызывает жалобы, он отправляет ребенка к ортопеду. Но в таком случае ребенку вряд ли разрешат заниматься спортом, только лечебной физкультурой.

Бывает, родители, придя за справкой, умалчивают о прошлых болезнях ребенка. Чтобы не спровоцировать обострение, будьте честны с врачами. Есть заболевания (атопический дерматит, бронхиальная астма), при которых можно заниматься спортом, но в стадии ремиссии. Если же ребенок на поддерживающей терапии, о секциях и речи быть не может.