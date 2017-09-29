Не навреди: с какого возраста отдавать ребенка в спорт

Горе той девочке, чья мать – несостоявшаяся балерина. Жаль того мальчика, чей отец так и не стал боксером. Обычно в таких семьях вопрос, чем будет заниматься ребенок, даже не стоит: «Пойдет по стопам родителей!» И вот, едва крохе исполнилось три года, его уже тащат в спортивную секцию – пора готовить чемпиона.
Можно ли вырастить спортсмена без вреда для здоровья? Об этом мы спросили нашего эксперта.
С рождения – занятия в бассейне с мамой.
С 3 лет – детский фитнес с мамой.
С 5 лет – балет, танцы.
С 6 лет – акробатика, дзюдо, ушу, самбо, фигурное катание, лыжи.
С 7 лет – хоккей, карате, рукопашный бой, вольная борьба, большой теннис, настольный теннис, плавание, гимнастика для девочек.
С 8 лет – конный спорт, карате, айкидо, дзюдо, черлидинг, современные танцы, восточные танцы, фехтование, гольф, гимнастика для мальчиков.
С 9 лет - футбол, йога, тхэквондо, гандбол.
С 10 лет – триатлон, баскетбол, волейбол, сноуборд.
С 12 лет – бокс, кик-боксинг, альпинизм, гребля, пауэрлифтинг.